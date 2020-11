Polizei Eschwege

Wildunfälle

(ots) – Um 05.00 Uhr kollidierte am Dienstagmorgen ein 51-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau mit einem Reh, als er auf der Landesstraße L 3238 zwischen Hessisch Lichtenau und Walburg unterwegs war. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2.000 Euro, das Reh überlebte den Aufprall nicht.

(ots) – Mit einem Hirsch prallte ein 40-Jähriger aus Bad Soden-Salmünster zusammen. Der Mann war mit einem Klein-Lkw am Dienstagmorgen um 05.10 Uhr auf der Bundesstraße B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. An dem Klein-Lkw entstand ein Schaden von 3.500 Euro, das Tier verschwand nach dem Zusammenstoß in einem Waldstück.

(ots) – Gegen 05.20 Uhr erfasste auf der Landesstraße L 3227 zwischen Friemen und Mäckelsdorf ein 58-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh, welches nach dem Aufprall davonlief. An dem Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

(ots) – Durch einen Zusammenstoß mit einem Fuchs hat sich ein 23-jähriger Autofahrer aus Weißenborn an seinem Fahrzeug einen Frontschaden in ebenfalls noch unbekannter Höhe zugezogen. Der Unfall geschah am Dienstagmorgen gegen 06.15 Uhr auf der Bundesstraße B 7 kurz hinter Rittmanshausen in Fahrtrichtung Ifta. Der Fuchs verließ nach dem Zusammenprall die Unfallörtlichkeit.

(ots) – Bereits Sonntagabend hatte gegen 21.15 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh erfasst, als er auf der Bundesstraße B 7 von Hessisch Lichtenau in Richtung Waldkappel unterwegs war. Das Reh verschwand nach der Kollision in der angrenzenden Feldgemarkung, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Geparkter Pkw gestreift

(ots) – Am Montagmorgen 16.11.2020 hat eine 33-jährige Autofahrerin aus Eschwege um kurz vor 08.00 Uhr in der Neustadt aus Richtung Wiesenstraße kommend einen geparkten Pkw im Vorbeifahren touchiert und dabei einen Schaden von 100 Euro verursacht.

Am Auto der Verursacherin entstand selbst kein Schaden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

(ots) – Zwischen Sonntagnachmittag 15.11.2020 gegen 17.00 Uhr und Montagvormittag 16.11.2020 gegen 10.40 Uhr sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Eschwege eingebrochen. Die Täter überwanden an der Gebäuderückseite einen Zaun und verschafften sich dann gewaltsam durch eine Holzeingangstür Zutritt zu dem Gebäude.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist bei dem Einbruch ein Schaden von 300 Euro entstanden.

Ob die Täter auch bzgl. Diebesgut fündig wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt in dem Fall die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in Gartenlaube

(ots) – In den Schrebergärten in Meinhard Frieda, gegenüber der Leipziger Straße / Landesstraße L 3467 sind Unbekannte in eine Gartenlaube eingebrochen. Zwischen Sonntagnachmittag 17.00 Uhr und Montagmorgen 10.00 Uhr haben die Täter zunächst ein Holztor zu dem betroffenen Gartengrundstück eingetreten und im Anschluss mit Brachialgewalt zwei Gartenhütten aufgebrochen. Die Unbekannten stahlen u.a. ein Stromaggregat, einen Akkuschrauber, eine Stichsäge, eine Wasserpumpe sowie eine Werkzeugkiste und einen Grill.

Der Stehlschaden beträgt ca. 1.400 Euro.

Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unfallflucht

(ots) – Am Montagmorgen 16.11.2020 gegen 09.30 Uhr ist ein 71-jähriger Autofahrer aus Waldkappel auf der Bundesstraße B 452 von Hoheneiche kommend in Richtung Reichensachsen nach eigenen Angaben von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich einer 60er Zone unvermittelt und mit offenbar wesentlich höherer Geschwindigkeit überholt worden, so dass der 71-Jährige vor Schreck nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der seitlichen Schutzplanke kollidierte.

Am Auto des 71-Jährigen entstand daraufhin ein Schaden von 1.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite. Das überholende Kraftfahrzeug, bei dem es sich um einen grünen Mercedes Sportsitzer gehandelt haben soll, setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw

(ots) – Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Eschwege aktuell gegen einen 21-Jährigen aus Eschwege, der das Auto eines Nachbarn zerkratzt haben soll. Das betroffene Auto, bei dem durch das Zerkratzen ein Schaden von 100 Euro an der rechten Fahrzeugseite entstand, stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz im Südring in Eschwege.

Sachbeschädigung und Diebstahl an Kfz

(ots) – Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl geringwertiger Sachen hat eine 55-Jährige aus Eschwege am Montagnachmittag bei der Polizei in Eschwege erstattet. Unbekannte Täter konnten offenbar die Zulassungsplakette vom hinteren Kennzeichen ihres Autos entfernen. Am vorderen Kennzeichen versuchten die Täter das Gleiche, scheiterten aber.

Der Stehlschaden beträgt hier 20 Euro, zudem entstand Sachschaden in Höhe von 10 Euro.

Das Auto der Frau, ein grüner Mercedes Kombi E 200 stand im mutmaßlichen Tatzeitraum im Bereich der Schillerstraße/Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege. Den genauen Tatzeitraum konnte die Frau allerdings nicht mehr eingrenzen. Mitunter liegt die Tatzeit schon ein paar Wochen zurück.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannte klauen Zigarettenautomat – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr haben Unbekannte in Großalmerode in der Brückenstraße einen Zigarettenautomaten gewaltsam von der Hauswand eines Einfamilienhauses entfernt und gestohlen. Den Stehlwert beziffern die ermittelnden Beamten auf über 4000 Euro. .

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

In der Poststraße von Hessisch Lichtenau hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen etwa gegen 08.30 Uhr einen geparkten Pkw beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Das beschädigte Auto, ein silberner Citroen Jumpy stand zur Unfallzeit auf einem Parkstreifen in Höhe eines Kreditinstitutes geparkt. Beschädigt wurde bei dem Citroen der linke Außenspiegel.

Hinweise nimmt hier die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Kennzeichendiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einem grauen Skoda Octavia die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-HG 76 geklaut. Die Tat geschah in der Königsberger Straße von Hessisch Lichtenau zwischen Sonntagabend 18.00 Uhr und Montagvormittag 11.00 Uhr.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Fahrer eines Lkw mit Anhänger beim Rückwärtsfahren in Oberrieden Am Alten Forsthaus einen geparkten Pkw beschädigte. Anschließend setzte der bis dato unbekannte Fahrer, dessen Fahrzeuggespann eine polnische Zulassung gehabt haben soll, seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Weitere Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

