Ludwigshafen: Stadtnotizen 17.11.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Eingeschränkter Publikumsverkehr bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses

Bei den Dienstleistungen der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses kommt es zu Einschränkungen. Im Zuge der derzeitigen Corona-Pandemie ist eine persönliche Vorsprache ab sofort nur noch in dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. Bürger können Anfragen telefonisch oder per E-Mail an die zuständigen Sachbearbeiter richten. Die Ansprechpersonen hierfür sind Sylvia Gutsche, sylvia.gutsche@ludwigshafen.de, Telefon 0621 504-2627, und Andreas Westermann, andreas.westermann@ludwigshafen.de, Telefon 0621 504-2381. Ab sofort besteht auch wieder die Möglichkeit, Widersprüche durch eine einfache E-Mail einzulegen.

Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass bei einer persönlichen Vorsprache die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln einzuhalten sind.

Wasser auf Friedhöfen wird abgestellt

Die Wasserversorgung auf den Friedhöfen in Ludwigshafen wird in der Woche ab dem 23. November 2020 für die Wintermonate abgestellt.

Wartende der Infektionsambulanz vor Witterung geschützt

Zelte schützen künftig die Wartenden der Ludwigshafener Infektionsambulanz in den Herbst- und Wintermonaten vor Regen und Schnee. Da die Überdachungen im Bereich des Haupteingangs des Klinikums Ludwigshafen stehen, ist die Bremserstraße zur Sicherheit der dort wartenden Menschen im Abschnitt zwischen Hohenzollernstraße und Alwin-Mittasch-Platz für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Die bislang in diesem Bereich ausgewiesenen Parkplätze – unter anderem für Menschen mit Behinderung und Taxis – wurden in der Bremserstraße in den Abschnitt zwischen Alwin-Mittasch-Platz und Leuschnerstraße verlegt.