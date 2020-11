Derzeit ist der Versand eines Pakets kein Problem. Von Jahr zu Jahr tauchen immer mehr Kurierunternehmen auf, außerdem kann jeder von uns eine Paketstation benutzen.

Aber was tun Sie, wenn Sie etwas Großes versenden möchten, das der Kurier nicht mitnehmen will, z. B. ein Auto, ein Sofa, einen Kleiderschrank oder ein Motorrad? Wir beraten Sie, wie Sie ein Transportunternehmen finden, das einen größeren Artikel transportiert.

Auf Clicktrans.de können Tausende von Transportunternehmen gefunden werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Website besuchen und eine kostenlose Anzeige veröffentlichen. Sobald Sie die Abmessungen und das Gewicht der Sendung, sowie die Abhol- und Lieferadresse angeben, erhalten Sie die Preisangebote von den Transportanbietern. Es liegt nur an Ihnen, welches Angebot Sie wählen.

So finden Sie den richtigen Transportanbieter

In der Clicktrans-Datenbank befinden sich über 57.000. Unternehmen, die Transporte in ganz Europa anbieten. Aber wie finden Sie das richtige Unternehmen für Sie? Der erste Schritt ist die Veröffentlichung einer kostenlosen Anzeige. Möchten Sie ein Auto, eine Palette, ein Motorrad befördern oder vielleicht einen Umzug organisieren? Das spielt keine Rolle. Clicktrans-Transportanbieter sind auf eine Vielzahl von Ladungen spezialisiert, sodass Sie in der Regel schnell und problemlos ein Unternehmen finden, das auf Ihre Anzeige reagiert. Wenn Sie Angebote von verschiedenen Transportanbietern erhalten, stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Unternehmen alle Ihre Anforderungen erfüllt. Sie können den Transportunternehmen zusätzliche Fragen stellen, ein detailliertes Abhol- und Lieferdatum festlegen, nach Versicherungen oder nach Transportbedingungen fragen. Vergessen Sie außerdem nicht, das Profil des Transportanbieters zu überprüfen. Hier befindet sich der gesamte Verlauf seiner Aktivitäten auf der Website. Sie haben eine Möglichkeit zu überprüfen, was das Unternehmen bisher transportiert hat, und wie seine ehemaligen Kunden es bewerten. Nur der Versandkunde, der den Transport bei einem bestimmten Transportanbieter beauftragt hat, kann eine Bewertung abgeben, sodass Sie sich keine Sorgen über die Glaubwürdigkeit der Rezensionen machen müssen. Bewertungen von echten Kunden sind die besten Empfehlungen, die Sie im Internet finden können.

Wie viel kostet der Transport?

Die Transportpreise hängen von vielen Faktoren ab. Vor allem richten sich die Preise danach, was Sie transportieren möchten, dem Gewicht und den Abmessungen Ihrer Sendung. Der Transport eines Autos, einem Abschleppwagen oder einem Haustier wird unterschiedlich berechnet, da der Transportanbieter in beiden Situationen ein anderes Fahrzeug verwenden und andere Richtlinien befolgen muss. Entscheidend ist auch die Route, die das Unternehmen zurücklegen muss. Daher müssen Sie in erster Linie genau beschreiben, was und wohin Sie transportieren möchten, und erst dann erhalten Sie anhand Ihrer Informationen ein personalisiertes Angebot.

Über Clicktrans beauftragte Transporte sind im Vergleich zu Marktpreisen um bis zu 60% günstiger. Wie ist das möglich? Der Transportanbieter findet die Sendung auf der Website und da er bereits in die gleiche Richtung fährt, bietet er oft einen niedrigeren Preis an. Davon profitiert sowohl der Versandkunde als auch der Transportanbieter, der einen zusätzlichen Auftrag zu geringeren Kosten erhält. Profitierten tut davon auch unser Planet, denn das Transportunternehmen nimmt den Auftrag mit auf den Weg, ohne dabei zusätzliches CO2 auszustoßen.

Versand ins Ausland

Mit Clicktrans können Sie alles überall innerhalb Europas versenden. Der Versand ins Ausland mit einem Kurier ist in der Regel sehr teuer und manchmal einfach unmöglich. Der Kurier wird Ihr Haustier, Ihre Möbel oder gebrauchte Autoteile nicht annehmen und befördern. Daher lohnt es sich ein Transportunternehmen zu beauftragen, das Ihre Sendung ins Ausland liefert. In der Clicktrans-Datenbank befinden sich die Transportanbieter, die in ganz Europa reisen.

Clicktrans ist eine internationale Internetplattform, die Webseiten für Versandkunden aus: Deutschland, Großbritannien, Polen und Spanien eingerichtet hat. Dies macht es einfacher, einen Transportanbieter zu finden, der Ihre Sachen sogar bis ans andere Ende Europas bringt.