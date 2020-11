Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 17.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Grünstadt, Sausenheimer Straße – 17.11.2020, 11:50 Uhr (ots) – Kurz vor Mittag bemerkte eine Zivilstreife der PI Grünstadt, eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 1.OG eines Mehrfamilienhauses in der Sausenheimer Straße, woraufhin die Feuerwehr Grünstadt alarmiert wurde. In der Zwischenzeit wurden durch Beamte der PI Grünstadt insgesamt 8 Personen aus dem Anwesen evakuiert und die Sausenheimer Straße wurde für den Verkehr abgesperrt. Die 49-jährige Wohnungsinhaberin befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Zum jetzigen Kenntnisstand gibt es keine Verletzten. Das Feuer beschädigte die Einrichtung der betroffenen Wohnung – eine Rauchfahne quoll weithin sichtbar aus dem Fenster zur Sausenheimer Straße hin. Ob darüber liegende Wohnungen durch die Brand-/Raucheinwirkung betroffen bzw. unbewohnbar sind, wird derzeit geprüft. Die Stadt Grünstadt ist insofern involviert. Die Feuerwehr Grünstadt ist mit 23 Feuerwehrleuten im Einsatz – der Brand konnte bereits nach ca. 25 Minuten gelöscht werden. Zur Höhe des Sachschadens bzw. zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

