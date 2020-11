Frankenthal: Petra Scheuermann liest am 19. November 2020 aus ‚Schoko-Killer‘

live im Stream vom Kulturtatort Congressforum Frankenthal am DO 19.11.2020, 19:30 h

Frankenthal – „… der tote Apotheker geht auf dein Konto?‘ ‚Könnte ja sein, dass die vergifteten Pralinen aus dem Schoko-Traum stammen? Das wäre dann ein echter Schoko-Albtraum.“

Tanja Eppstein ist zufrieden: Ihre Chocolaterie Schoko-Traum in Heidelberg ist blendend eingeführt, bei ihren beiden Kindern läuft alles glatt und selbst ihr Ex ist nicht nur auf Kollisionskurs. Doch dann wird in Heidelberg ein Apotheker ermordet und zwei Wochen später kommt ein Gewürzhändler in Michelstadt gewaltsam zu Tode. Die Presse spricht schnell vom Schoko-Killer. Als die Polizei den Verdacht äußert, der Mörder komme aus dem Umfeld des Schoko-Traums, stellt Tanja Nachforschungen auf eigene Faust an und muss plötzlich um ihr Leben fürchten.

Petra Scheuermann erzählt so witzig und flott, dass man kaum bemerkt, wie ernst ihr Thema eigentlich ist: der Handel mit gefälschten Medikamenten.

Die Autorin wurde im Jahr 1959 in Frankenthal/Pfalz geboren. Von Beruf Diplom-Sozialarbeiterin, Heilpädagogin und Erzieherin widmet sie sich inzwischen hauptberuflich dem Schreiben. Sie ist u.a. Mitglied im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie im SYNDIKAT, dem Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur. Seit 2010 wurden zahlreiche ihrer Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht, einige hiervon bei Literaturwettbewerben nominiert und ausgezeichnet. Mehr unter: https://www.petrascheuermann.de

Die Lesereihe rund um Petra Scheuermanns schokoladigen Lesegenuss geht in die vierte Runde. Am DO, 19.11.2020 19:30h sendet Ihnen das Congressforum Frankenthal live aus dem Streamingstudio des Congressforum Frankenthal die schokoladig-kriminelle Lesung aus ‚Schoko-Killer‘. Verfolgen Sie den Stream live vom Kulturtatort Congressforum Frankenthal auf congressforum.de, dem Youtube-Kanal der Congressforum Frankenthal GmbH oder auf Facebook. Die bisherigen Lesungen aus ‚Schoko-Leiche‘, ‚Schoko-Pillen‘ und ‚Schoko-Engel‘ sind auf dem Youtube-Kanal der Congressforum Frankenthal GmbH abrufbar.