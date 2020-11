PKW-Fahrerin angehalten – Kein Licht dafür Drogen dabei

Germersheim (ots) – In der Nacht von Montag 16.11.2020 auf Dienstag 17.11.2020 konnten Beamte der Polizei Germersheim eine Autofahrerin feststellen, die ohne Licht durch Germersheim fuhr. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass sie zwar kein Alkohol getrunken hatte, aber offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Eine Durchsuchung erhärtete den Verdacht. In ihren Taschen hatte die 37-jährige mehrere Ecstasy Tabletten. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und gleich zwei Strafverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeit und Durchfahrtsverbot überwacht

Bellheim/Knittelsheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Germersheim kontrollierten am Montagmorgen 16.11.2020 zunächst in der Hauptstraße in Knittelsheim. Bei einer durchgeführten Lasermessung war jeder vierte Fahrer zu schnell. Insgesamt kam es so zu 8 Geschwindigkeitsverstößen.

Im Anschluss wurde das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße in Bellheim kontrolliert. Dabei kam es zu insgesamt 22 Verstößen. Die Beamten werden zeitnah eine erneute Kontrolle in der Friedhofstraße durchführen.