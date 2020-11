Motorrad gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte ein Motorrad in der Deutschen Straße. Das Motorrad, eine blaue 125er Daelim war in einer Parkbucht geparkt.

Wer hat in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Deutschen Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Wiederholtes Fahren ohne Führerschein – Auto beschlagnahmt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 16.11.2020 kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 29-jährigen Autofahrer am Danziger Platz. Der 29-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Da er zuvor schon mehrfach ohne Führerschein beim Autofahren kontrolliert wurde, beschlagnahmten die Beamten den BMX X6, um weitere Fahrten ohne Führerschein zu verhindern.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Sternstraße (zw. Einmündung Pfaustraße und Carl-Bosch-Straße) auf. Aus dem Automaten wurden sowohl die Zigaretten, als auch das Geld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Sternstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkaufsstand beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Sonntag 16:00 Uhr bis Montag 12:15 Uhr beschädigten Unbekannte einen Verkaufsstand am Zedtwitzhof in Mundenheim. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen am Zedtwitzhof gesehen oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 16.11.2020 gegen 09:40 Uhr kam es auf der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer sei dem Fußgänger über den Fuß gefahren, als dieser die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer, ein 20-jähriger Mann aus Mannheim, entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, meldete sich aber kurze Zeit später bei der Polizei.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 16.11.2020 gegen 08:50 Uhr kam es auf der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Autofahrer habe beim Anfahren einen 52-jährigen Fahrradfahrer übersehen, so dass es zu Zusammenstoß kam.

Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Sachbeschädigungen an Schule – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte mehrere Lampen einer Überdachung im Schulhof der Ernst-Reuter-Schule. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen an der Schule gesehen oder kann Hinweise zur Tat geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Brand in Tiefgarage

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Aus noch unbekannter Ursache entzündeten sich am Montag 16.11.2020 ein Stapel Reifen in einer Tiefgarage im Erfurter Ring. Das Feuer wurde gegen 15.33 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurden lediglich nur die Reifen beschädigt.

Der Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.