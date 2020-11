Verpuffung in einer Lagerhalle

Speyer (ots) – Die Ermittlungen zu einer Verpuffung auf einem Betriebsgelände in Speyer am 12.11.2020 dauern weiter an. Am 16.11.20 wurde die Brandörtlichkeit durch Brandermittler und einen Chemiker des Landeskriminalamts begangen.

Ursächlich für den Brand dürften Reinigungsarbeiten eines Tanklasters sein, bei dem sich flüssige oder gasförmige Reste eines leicht entzündlichen Stoffes in der Halle befanden und sich entzündeten. Wodurch die Entzündung ausgelöst wurde, ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenhöhe wird aktuell auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Versuchter Wohnungseinbruch in Speyer-West

Speyer (ots) – 16.11.2020, 13-20:30 Uhr – Unbekannte Täter versuchten am Montag zwischen 13-20:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Alfred-Delp-Straße einzubrechen. Als der Bewohner am Abend an seine Wohnung zurückkehrte, stellte er Aufbruchspuren an seiner verschlossenen Wohnungseingangstür fest. Offensichtlich gelang es den Tätern nicht, in die Wohnung einzubrechen.

An der Hauseingangstür und weiteren Wohnungseingangstüren innerhalb des Mehrparteienhauses waren keine Aufbruchspuren festzustellen. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Alfred-Delp-Straße aufgefallen sind und die Hinweise zu möglichen Tätern machen können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Pkw-Fahrerin übersieht beim zurück rangieren Fußgängerin

Speyer (ots) – 16.11.2020, 16:56 Uhr – Am Montag 16.11.2020 gegen 16:56 Uhr befand sich eine 59-jährige VW Polo-Fahrerin aus Speyer mit ihrem Fahrzeug im Theodor-Storm Weg. Sie rangierte dort mit geringer Geschwindigkeit rückwärts in eine Grundstückseinfahrt und übersah dabei eine 36-jährige Fußgängerin aus Speyer, die sich auf dem Gehweg befand.

Die Fußgängerin stürzte durch den Kontakt mit dem Fahrzeug und verletzte sich hierbei leicht an den Knien. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin blieb unbeschädigt.

Gescheiterter Einbruch in Teeladen

Speyer (ots) – 11.11.-14.11.2020 – Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 11.11.-14.11.2020 durch das Aufhebeln eines Fensters in einen Teeladen in der Korngasse einzubrechen. Offensichtlich gelang es jedoch nicht, in die Räumlichkeiten des Geschäftes zu gelangen. An dem Fenster entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu mögliche Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.