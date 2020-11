Taschendiebstahl in Fußgängerzone

Frankenthal (ots) – Die 76-jährige Geschädigte legte Montag 16.11.2020 gegen 15:45 Uhr ihre Handtasche samt Geldbeutel in den Fahrradkorb und schob ihr Fahrrad in der Fußgängerzone in Frankenthal. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der Geldbeutel aus der Tasche entwendet wurde. In dem Geldbeutel befanden sich u.a. circa 70 EUR Bargeld und eine EC-Karte samt PIN.

Als die Geschädigte ihre Bankkarte sperren lassen wollte, teilte man ihr mit, dass bereits Geld abgehoben wurde. Täterhinweise liegen leider keine vor. Die Polizei rät daher eindrücklich, die PIN nicht gemeinsam mit der EC-Karte im Geldbeutel aufzubewahren.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Die 53-Fahrerin eines grauen VW Tiguan parkte ihr Fahrzeug am 16.11.2020 gegen 10:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Kopernikusstraße in Frankenthal. Gegen 14:00 Uhr stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel fest.

Der Schaden dürfte sich auf mindestens 4.000 Euro belaufen und könnte von Transporter verursacht worden sein. Die Polizei Frankenthal sucht daher dringend Zeugen der Verkehrsunfallflucht.