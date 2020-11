In den letzten Monaten – wie auch schon während des ganzen Jahres – haben Experten und Wirtschaftsverbände eine erstaunliche Entwicklung festgestellt:

Das Internet wurde in einem nie dagewesenen Maße genutzt. Natürlich konnte man auch schon in den Jahren zuvor feststellen dass das World Wide Web sich immer größerer Beliebtheit erfreute, aber trotzdem wurde es bislang in vielen Bereichen eher noch zögerlich angenommen.

Zu den wirtschaftlichen Profiteuren dieser neuen Internet-Begeisterung gehören neben Internet-Riesen wie Amazon, Microsoft und Google auch viele andere Internetshops. Hier wurden in den letzten Monaten erhebliche Umsatzzuwächse erwirtschaftet. Aber nicht nur das Kaufinteresse im Internet ist gestiegen. Auch die Bereitschaft über das Internet Spaß und Unterhaltung zu finden ist merklich gewachsen. Sogar Unternehmen aus der Internet Glücksspiel-Industrie können sich über deutlich gestiegenes Interesse freuen. Online-Casinos wie „Roulette77 Deutschland“ verbuchen eine deutlich gewachsene Anzahl an Besucher während der letzten Monate. Die Nutzung von Spielen wie Poker, Blackjack und Roulette ist aufgrund der Tatsache, dass viele reguläre Casinos über Monate geschlossen hatten, spürbar angestiegen. Auch der Spieleanbieter Steam registrierte einen deutlichen Anstieg der Downloads von PC-Spielen. Das gleiche gilt auch für viele andere Anbieter von Unterhaltung im Internet. Viele Menschen die aktuell keinen oder nur sehr begrenzten Zugang zu Unterhaltungsmöglichkeiten haben nutzen die Gelegenheit und weichen auf das Internet aus.

Indirekte Gewinner des digitalisierungsschubs

Einer der Bereiche die indirekt vom steigenden Interesse an der Digitalisierung profitiert ist die Transport- und Logistikindustrie. Nicht nur, dass Zusteller aufgrund des erhöhten Bedarfs im Jahr 2020 weitaus mehr Waren transportieren konnten, sie profitierten auch im besonderen Maße von neuen digitalen Entwicklungen die eine bessere und effizientere Logistik ermöglichten. Gerade in den letzten Monaten wurden eine Reihe von neuen Möglichkeiten angeboten, die eine schnellere und effizientere Zulieferung für den Endkunden ermöglichen. Gerade in diesem Bereich wurden zum Beispiel vermehrt der Transport mittels Drohnen oder die Auslieferung mit autonomen fahrenden Transportern getestet.

Doch nicht nur in diesem Bereich wurden in den letzten Monaten Quantensprünge gemacht. Ein fast noch wichtigerer Schritt im Bereich der vermehrten Internetnutzung sind Schulen und Universitäten. Alleine in Deutschland wurden hunderte Millionen von Euros ausgegeben um die Digitalisierung im Bereich der Bildung schnellstmöglich voranzutreiben. Nicht nur das dafür tausender neuer Laptops angeschafft wurden – zusätzlich musst auch in Rekordzeit ein neues Schulfähiges Arbeitsprogramm für alle Schulen in Deutschland entwickelt und bereitgestellt werden. Mittlerweile ist die Nutzung des Internets im Bereich der Bildung so weit vorangeschritten, dass sogar digitale Tafeln eingeführt werden sollen. Diese werden dann die Jahrzehnte alten Kreidetafeln wohl nach und nach ablösen.

Randgruppen entdecken das Interesse am World Wide Web

Einer der deutlichsten Anzeichen für das wachsende Interesse am Internet ist die Tatsache, dass bestimmte Gesellschaftsbereiche und -gruppen jetzt das Internet ebenfalls verstärkt nutzen, wohingegen noch vor ein oder zwei Jahren so gut wie gar kein Interesse bei diesen festzustellen war. Die Rede ist von Senioren. Hier haben die aktuellen Entwicklungen zu einer erstaunlichen Akzeptanz gegenüber den neuen Medien geführt. Waren Internet und Co für die meisten älteren Menschen bislang eher uninteressant so ist jetzt ein starkes Interesse an den neuen Nutzungs – oder genauer gesagt Kommunikationsmöglichkeiten durch die Digitalisierung vorhanden. Gerade Programme wie das allseits bekannte Skype sind dabei besonders beliebt, ermöglichen sie es doch auf großer Entfernung mit Freunden und Verwandten zu kommunizieren, Bilder zu schicken und Video-Chats abzuhalten.

Nutzen der Digitalisierung überwiegt aber Gefahren bleiben

Generell kann man somit feststellen dass gerade das Jahr 2020 der Digitalisierung einen erheblichen Sprung nach vorne ermöglicht hat. Der Nutzen einer zunehmenden Digitalisierung zeigt sich in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens. Für viele Menschen bringt das Internet erhebliche Vorteile. Aber auch wenn man fast in jedem Bereich vor allem die positiven Seiten des Internets und der Digitalisierung begegnet sollte man trotzdem auch immer einen Blick für die negativen Seiten haben. Wenn diese offensichtlich werden liegt es an der Politik und der Gesellschaft diese Missstände schnell und konsequent zu beseitigen. Nur kann vermieden werden das durch den aktuellen immensen Fortschritt keine gesellschaftlichen Spannungen entstehen. Deswegen sind Politik, Gesellschaft und Wissenschaft gut beraten mögliche Lösungswege für Probleme wie Jobverluste, Spielsucht u.ä. auszuarbeiten und schnellstmöglich umzusetzen.