Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Kontrolle des Durchfahrtsverbots

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 16.11.2020, in der Zeit von 16:30 bis 17:30 Uhr, wurde das Durchfahrtsverbot in der Verlängerung der Adolf-Kolping-Straße, in Höhe des dortigen Tierheims, kontrolliert. Hintergrund der Kontrollen war, dass seit der Einrichtung der Baustelle in der Branchweilerhofstraße Verkehrsteilnehmer diese über das Feld umfahren, dort aber lediglich Anliegerverkehr gestattet ist. Insgesamt wurden neun Fahrzeugführer festgestellt, die verbotswidrig auf dem Feldweg unterwegs waren. Die Ordnungswidrigkeit wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro geahndet.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht durch blauen Pritschenwagen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 16.11.20, zwischen 12.15 Uhr und 14.00 Uhr parkte eine 62-jährige aus Bad Dürkheim mit ihrem Ford Kuga auf dem Parkplatz Friedrichstraße hinter der Polizeiinspektion. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der vorderen, rechten Stoßstange fest. Durch einen unbekannten Mann wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass ein blauer Pritschenwagen neben ihrem Fahrzeug gestanden und den Pkw beim Ein-bzw. Ausparken vermutlich gestreift habe. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher, insbesondere der Mitteiler, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

