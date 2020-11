Darmstadt

Mit “Rempeltrick” Geldbörse entwendet – Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – Drei noch unbekannte Täter haben am Freitag 13.11.2020 ihr Unwesen im Zweifalltorweg getrieben. Zwischen 14-14.20 Uhr waren die drei Unbekannten einem 56-jährigen Passanten begegnet und hatten ihn auf dem Fußweg kurz “angerempelt”. Die wenigen Sekunden reichten den Tätern offenbar aus, um unbemerkt die in der Hosentasche verstaute Geldbörse des Passanten zu entwenden.

Nachdem sich das Trio zügig entfernt hatte, bemerkte der “Angerempelte” den Diebstahl. Hinsichtlich der Personenbeschreibung sind nur wenige Details bekannt.

Demnach wurde einer der Täter als etwa 20-30 Jahre alt und 1,60 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und war mit einer hellen Bluejeans bekleidet.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kripo (K24) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Renitenter Ladendieb schlägt zu und spuckt – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann ist am Samstag (14.11.) bei dem Versuch, mehrere Zigarettenpackungen aus einem Supermarkt in der Kirchstraße zu stehlen, ertappt worden.

Als er gegen 12.30 Uhr von den Mitarbeitern des Marktes beobachtet und angesprochen wurde,

sucht er sofort das Weite.

Ein Zeuge nahm kurzerhand die Verfolgung auf. Hierauf stoppte der Flüchtende unvermittelt und drehte sich zu seinem Verfolger, um dann unvermittelt auf ihn einzuschlagen und ihn anzuspucken. Im Anschluss und noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei setzte er seine Flucht fort.

Täterbeschreibung:

Er wird auf 25 bis 35 Jahre alt geschätzt und hatte schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine blaugraue Jacke, darunter einen gelben Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. Zudem führte er ein schwarzes Fahrrad mit sich. Als auffällig an diesem Rad wurde eine weiße Vordergabel wahrgenommen.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat den Fall übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Hochwertiges Rennrad aus Kellerraum gestohlen – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots) – Ungebetene Besucher haben in der Zeit zwischen Samstag (14.11.), 16 Uhr und Sonntagnachmittag (15.11.) 16 Uhr, die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Dieburger Straße heimgesucht und ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Um an ihre Beute, ein Rennrad Bianchi Specialissima, zu gelangen, hatten sie sich gewaltsam zu dem Kellerraum verschafft.

Die Ermittlungsgruppe- City ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat möglicherweise den Abtransport der Beute bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Gelegenheit macht Diebe – Kriminelle entwenden Schmuck aus Auto

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstagabend (14.11.), 17 Uhr und Sonntagnachmittag (15.11.) 14 Uhr haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Fichtestraße getrieben. Dabei gerieten Wertgegenstände, zurückgelassen in einem weißen Tiguan, in das Visier der Täter.

Auf noch nicht bekanntem Weg verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Innenraum, schnappten sich Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten.

Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Hauswand und Tür mit Farbe beschmiert

Darmstadt (ots) – Ein Einfamilienhaus im Prinz-Christians-Weg ist in der Zeit zwischen Freitag (13.11.), 18 Uhr und Samstagnachmittag (14.11.), 14.30 Uhr, von noch unbekannten Tätern großflächig mit Farbe beschmiert worden.

Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Haus nach Brand nicht mehr bewohnbar – Technischer Defekt nicht ausgeschlossen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Der Brand eines Hauses in der Bert-Brecht-Straße hat am Montagmorgen (16.11.) die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 9.30 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der Brand von dem Kellerbereich aus und dürfte seinen Ursprung in einem technischen Defekt haben.

Das Haus wurde komplett beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar.

Der Schaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen in einem 6-stelligen Bereich angesiedelt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aktuell dauern die Löscharbeiten vor Ort noch an.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10).

Imbiss mit roter Farbe besprüht

Darmstadt (ots) – Ein Imbiss in der Alexanderstraße geriet in der Nacht zum Samstag (13.-14.11.) in das Visier von Kriminellen. Mit roter Farbe sprühten die Täter einen roten Davidstern auf den verglasten Außenbereich des Restaurants und flüchteten. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Das Kommissariat ZK 10 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Verursachern entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Streit zwischen Männern eskaliert – 42-Jähriger festgenommen

Babenhausen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 15.11.2020 kam es in einer Wohnung in der Marienstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ersten Ermittlungen zufolge war der Streit kurz vor 2 Uhr eskaliert. In diesem Zusammenhang wurde ein 51-Jähriger von seinem Kontrahenten durch einen Messerstich schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen besteht hinsichtlich der Schwere keine Lebensgefahr.

Noch vor Ort wurde der Tatverdächtige, ein 42-jährigen Mann aus Babenhausen festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und die Kriminalpolizei (K10) haben die Ermittlungen übernommen und gehen derzeit von einer gefährlichen Körperverletzung aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird der Festgenommene noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Einbruch in Fahrradgeschäft – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (14.11.) und Montag (16.11.) haben sich ungebetene Besucher gewaltsam Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Robert-Koch-Straße verschafft. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter unter anderem Geld aus der Kasse und diverses Fahrradzubehör. Der Wert der Beute wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt, der verursachte Schaden auf rund 1.000 Euro beziffert.

Die Darmstädter Kripo ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus

Otzberg-Habitzheim (ots) – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter am Dienstag (10.11.) ein Einfamilienhaus in der Goethestraße heimgesucht. Zwischen 11 Uhr und 22 Uhr hatten sich die ungebetenen Besucher gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschafft, die Räume nach Wertgegenständen durchsucht und dabei Schmuck erbeutet.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (K21/22) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Sachbeschädigung an geparktem Wohnmobil an zwei aufeinanderfolgenden Tagen

Münster-Altheim (ots) – Ein im Münsterer Ortsteil Altheim abgestelltes auffälliges schwarzes Wohnmobil wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durch Zerkratzen beschädigt. Nachdem am Samstag 14.11.2020 ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite festgestellt wurde, mussten die Eigentümer heute erneut eine Beschädigung, diesmal an der linken Fahrzeugseite, feststellen. Das schwarze Wohnmobil war zu den jeweiligen Tatzeiten im Münsterer Ortsteil Altheim in der Kirchstraße vor der Hausnummer 45 abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu wenden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Eppertshausen (ots) – Am Samstagmorgen 14.11.2020 gegen 02:20 Uhr wurden in der Friedhofstraße zwei parkende Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden die parkenden Fahrzeuge mehrere Meter weit geschoben und stark beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein silberfarbenes Fahrzeug handeln, welches im Frontbereich beschädigt sein müsste. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Einbruch in Reihenhaus – Täter entwenden Jacke

Epperthausen (ots) – Am Freitag (13.11.), in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 18.45 Uhr, haben sich ungebetene Gäste gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus “Am Lerchesberg” verschafft und eine Jacke aus den Räumen entwendet. Der Gesamtschaden wird aktuell auf über 2.000 Euro geschätzt.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Einbruch in Lebensmittelmarkt – Täter schlagen Scheibe mit Gullydeckel ein – Wer hat etwas bemerkt?

Pfungstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (15.11.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Mühlstraße getrieben und einen Lebensmittelmarkt heimgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzen die Kriminellen einen Gullydeckel und warfen damit die Scheibe der Eingangstür ein. Über das entstandene Loch verschafften sie sich Zugang zu dem Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Tabak. Die Tatzeit dürfte nach ersten Ermittlungen kurz vor 6 Uhr liegen.

Die Kripo in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtete haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/96990, mit den Beamten des Kommissariats 21/22 in Verbindung zu setzen.

Gewächshaus von Vandalen mit Farbe beschmiert

Griesheim (ots) – Mit schwarzer und silberner Farbe haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (14.-15.11.) ein Gewächshaus in der Pfützenstra0e beschmiert.

Der dabei verursachte Schaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

Wertgegenstände locken Diebe an – Laptop aus Auto entwendet

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (14.11.), 21 Uhr und Sonntag (15.11.), 16 Uhr hatten es noch unbekannte Täter auf einen Laptop samt Tasche, zurückgelassen in einem geparkten Auto in der Straße “zur Eichwiese”, abgesehen. Auf welchem Weg sich die Täter Zugang zu dem weißen Opel Vivaro verschafften ist derzeit noch unbekannt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 sachdienliche Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Jugendliche am Werk? – Zeugen nach Mülltonnenbrand gesucht

Rüsselsheim-Königstädten (ots) – Auf dem Gelände einer Werkstatt für Behinderte in der Elsa-Brandström-Allee wurden der Polizei am späten Freitagabend (13.11.) mehrere Jugendliche gemeldet, die sich dort unberechtigt aufhalten sollen.

Als die Beamten gegen 22.40 Uhr am Einsatzort eintrafen, fiel ihnen unter anderem eine brennende Mülltonne auf dem Gelände auf. Die im Anschluss alarmierte Feuerwehr aus Rüsselsheim konnte den Brand schnell löschen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen, stellten die Ordnungshüter mehrere junge Personen in der Nähe des Tatorts fest und kontrollierten diese. Ob sie im Zusammenhang mit dem Brand stehen, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Laute Wohnungseinbrecher machen Anwohner aufmerksam

Kelsterbach (ots) – Weil sich Einbrecher mit einem Riesenlärm an der Eingangstür einer derzeit unbewohnten Wohnung in der Tannenstraße zu schaffen machten, verständigten Anwohner in der Nacht zum Sonntag (15.11.), gegen 1.30 Uhr, die Polizei. An der erheblich beschädigten Tür stellten die Beamten anschließend frische Aufbruchspuren fest. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur und eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen fanden die Ordnungshüter in der von den Kriminellen ins Visier genommenen Wohnung später rund 70 Gramm Marihuana und einen größeren Geldbetrag. Die Polizei stellte alles sicher. An der Suche war auch ein Drogenspürhund des Polizeipräsidiums Südhessen beteiligt.

Auf den von dem Einbruch betroffenen Wohnungsinhaber kommt nun auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Verkehrsunfallflucht

Raunheim (ots) – Sonntag, 08.11.2020, 18:30-19 Uhr – Die Geschädigte 28-jährige Stuttgarterin parkte ihren Mietwagen Audi A3 in der Elbestraße, Höhe Haus Nr. 29. Als sie kurze Zeit später zum Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass die vordere Stoßstange und der Kotflügel vorne rechts beschädigt worden waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim (ots) – Do.,12.11.2020, 18:00 Uhr bis Fr., 13.11.2020, 15:00 Uhr – Der 34-jährige Geschädigte Rüsselsheimer parkte seinen schwarzen 3er BMW im Tatzeitraum auf dem Parkplatz Hessenring 95. Im Tatzeitraum beschädigte ein weiteres Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des Pkw. Am BMW entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle

Auffinden von Fahrzeugteilen

Büttelborn/Klein-Gerau (ots) – Folgemeldung – Nachdem ein Spaziergänger am frühen Abend des 15.11.20 im Kurt-Schumacher-Ring/ Ecke Schwalbenweg mehrere Fahrzeugteile gefunden und dies der Polizeistation Groß-Gerau gemeldet hatte (wir haben berichtet), meldete sich heute die Geschädigte am heutigen Vormittag bei der Polizei. Demnach parkte die 23 jährige Frau aus Büttelborn ihren Opel Adam, gegen 17.30 Uhr, an der Unfallörtlichkeit.

Der Tatzeitraum dürfte daher zwischen 17.30 Uhr und 19.25 Uhr liegen. Am Auto der jungen Frau wurde der linke Außenspiegel durch einen bislang flüchtigen Unfallverursacher beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt. Bei dem Fahrzeug des Verursachers dürfte es sich um ein Modell des Herstellers Ford gehandelt haben, wie aufgefundene Teile vermuten lassen.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Groß-Gerau, unter 06152-1750, zu melden.

Erstmeldung:

(ots) – Am frühen Sonntagabend 15.11.2020 findet ein Spaziergänger im Kurt-Schumacher-Ring/Ecke Schwalbenweg in Klein-Gerau mehrere abgefahrene Fahrzeugteile und teilt dies der Polizei in Groß-Gerau mit. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten die eingesetzten Beamten schließlich 3 abgefahrene Außenspiegel, jedoch von unterschiedlichen Fahrzeugen, auffinden. Derzeit ist noch unklar, ob eine Unfallflucht stattgefunden hat oder sich die Beteiligten getroffen und ihre persönlichen Daten bereits ausgetauscht haben.

Die Polizei Groß-Gerau bittet nun darum, dass sich Zeugen / Beteiligte bzw. Geschädigte unter der Rufnummer 06152 1750 melden, damit der Sachverhalt gänzlich geklärt werden kann.

Werkzeug gestohlen – Zeugen nach Einbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße rückte im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (14.11.) und Sonntagmittag (15.11.) in das Visier Krimineller.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt ins Innere des Hauses. Dort hatten sie es offenbar auf Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro abgesehen. Neben einer Kreissäge entwendeten sie unter anderem auch einen Werkzeugkasten und suchten im Anschluss das Weite. Wie sie in das Haus gelangen konnten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt jegliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Kriminelle erbeuten Schmuck – Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots) – Nachdem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Samstag (14.11.) und Sonntag (15.11.) Schmuck aus einer Wohnung in der Moselstraße erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten durch Gewalteinwirkung in die Wohnräume und durchwühlten diese. Hierbei entwendeten sie unter anderem mehrere Schmuckstücke sowie eine Armbanduhr. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Gartenparzelle und Wohnwagen im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots) – Eine Gartenparzelle und zwei Wohnwagen in der Kranichstraße rückten in das Visier Krimineller. Der Aufbruch wurde am Freitagmittag 13.11.2020 bemerkt und kann bis zum vergangenen Montag, den 09.11.2020 zurückliegen.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände der Parzelle und gelangten unter Gewalteinwirkung in eine dortige Gartenhütte. Diese durchsuchten sie offenbar nach potenzieller Beute. Auch an zwei Wohnwagen, die auf dem Gelände standen, machten sich die Kriminellen zu schaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge, entwendeten sie einen Kompressor und suchten im Anschluss das Weite. Ob sie weitere Beute machten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Kriminelle erbeuten Schmuck – Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Rüsselsheim (ots) – Nach einem Einbruch am Samstag 15.11.2020 in ein Mehrfamilienhaus im Hessenring, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen gelangten ersten Erkenntnissen zufolge, zwischen 17 und 21.30 Uhr über einen dortigen Balkon ins Innere des Hauses.

Dort durchwühlten sie mehrere Räume und suchten nach potenzieller Beute. Auf ihrem Beutezug stießen sie unter anderem auf Schmuck und Geld, welches sie im Anschluss entwendeten. Daraufhin flüchteten sie unerkannt und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Verkehrsunfall – Trunkenheit im Straßenverkehr – Zeugenaufruf

Groß-Gerau (ots) – Am Sonntag 15.11.20 gegen 18:40 befuhr eine 46-Jährige aus Mörfelden in ihrem Pkw CITROEN die Darmstädter Straße in Groß-Gerau. In einer leichten Linkskurve fuhr die Fahrerin geradeaus weiter und kam somit von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete in einem betonverkleideten Fahrradständer. Weiterhin wurden 2 Begrenzungspfosten beschädigt. Der Pkw wurde durch den Aufprall derart beschädigt, daß eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 EURO geschätzt.

Laut einem Zeugen sei die Fahrerin deutlich alkoholisiert gewesen, woraufhin sie sich auf der Polizei Groß-Gerau einer Blutentnahme unterziehen mußte. Der Zeuge benannte eine weitere Pkw-Fahrerin, die sich beim Unfall hinter der Verursacherin befunden haben soll. Diese (sowie weitere mögliche Unfallzeugen) wird gebeten, sich mit der Polizei in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Mit Trennschleifer massiven Standtresor geöffnet

Birkenau (ots) – Mit einem Trennschleifer konnten Einbrecher einen massiven Standtresor in einem Haus im Lettenweg öffnen und das dort deponierte Geld und hochwertigen Schmuck entwenden. Während der Abwesenheit der Hauseigentümer am Sonntag (15.11.) zwischen 16.30 Uhr und 20.20 Uhr kletterten die Täter zunächst an ein Fenster im ersten Obergeschoss, um durch dieses einsteigen zu können. In der Folge haben sie den bis zu 400 Kilogramm schweren Tresor mit einem Trennschleifer bearbeitet.

Möglicherweise sind Personen und Fahrzeuge aufgefallen, auch schon Tage zuvor. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim ist auf der Suche nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Telefon: 06252 / 7060.

Luftdruckgeschosse durchschlagen Fensterscheibe – Polizei sucht Zeugen

Einhausen (ots) – Ein Fenster einer Kindertagesstätte in der Friedensstraße war am Wochenende (13.11.-15.11.) Zielscheibe für Luftdruckgeschosse. Mehrere Rundkugeln schlugen durch die Scheibe durch und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Wegen der Sachbeschädigung, die bis zum Freitagabend, 19.30 Uhr zurückliegen kann, wurde am Sonntagabend Anzeige erstattet.

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Ermittlungsgruppe (DEG) in Heppenheim.

Kaufinteresse nur vorgetäuscht? Drei hochwertige Fahrräder gestohlen

Bensheim-Auerbach (ots) – Zwei Mountainbikes und ein E-Bike im Gesamtwert von 11.500 Euro wurden zwischen Donnerstagabend 12.11.2020 gegen 22.30 Uhr und Freitagmorgen 13.11.2020 aus einem verschlossenen Nebengebäude eines Hauses im Steinweg, Nähe der Bachgasse gestohlen.

Die Polizei sieht einen Zusammenhang mit einer im Internet geschalteten Verkaufsanzeige. Das E-Bike Merida eONE-SIXTY 8000 wurde für 4600 Euro angeboten. Ein Interessent hatte sich vor der Tat gemeldet und die Adresse des Verkäufers erhalten. Zu einem Treffen kam es jedoch nicht, weil der unbekannte Interessent kurzfristig abgesagt hat. Stunden später sind in der Nacht die drei Räder gestohlen worden, nachdem die Stahltür zum Nebengebäude gewaltsam aufgebrochen wurde.

Die Ermittler in Bensheim (DEG) suchen zu dem Fall dringend Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, insbesondere den Abtransport von drei Fahrrädern im Bereich des Tatorts bemerkt haben.

Alle Hinweise bitte unter der Rufnummer 06251 / 84680 melden.

Bushaltestelle beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Neckarsteinach (ots) – Zwischen Freitag 13.11.2020 gegen 12 Uhr und Samstag 14.11.2020 gegen 14.30 Uhr wurden die seitlichen Glaseinsätze des Bushaltestellenhäuschens in der Bahnhofstraße, Höhe des Bahnhofsgebäudes eingeschlagen.

Die Polizei sucht nach der Tat für ihre Ermittlungen Zeugen, die Hinweise hierzu geben können.

Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Hirschhorn geben. Telefon: 06272/ 93050.

Bürstadt: Mit 69 “Sachen” zuviel über die Bundesstraße und mit 62 Stundenkilometer zu schnell durch die Baustelle

Bürstadt (ots) – Einen 22 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntag (15.11.), gegen 16.20 Uhr, auf der Bundesstraße 44.

Aufgefallen war der Wagenlenker den Beamten zuvor, weil er einen Streckenabschnitt der B 44, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, mit 169 Stundenkilometer passierte. Zudem durchfuhr er einen Baustellenabschnitt, der auf 70 km/h limitiert ist, mit 132 “Sachen”. Dem 22-Jährigen drohen nun zwei Punkte in Flensburg, 440 Euro Bußgeld und ein zweimonatiges Fahrverbot.

127 bei erlaubten 50 – Wachpolizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Viernheim (ots) – Die Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen führte am Donnerstagnachmittag (12.11.) Geschwindigkeitsmessungen auf der Landstraße 3111 in Höhe der dortigen Feuerwehr durch.

Hierbei wurden acht Fahrzeuge mit erhöhter Geschwindigkeit angehalten. Zwei weitere Wagenlenker waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein 20 Jahre alter Opelfahrer, der den Streckenabschnitt mit 127 km/h, bei erlaubten 50 km/h, befuhr. Wie die Ordnungshüter im Rahmen der weiteren Kontrolle feststellten, war an dem Wagen eine falsche Rad- und Reifenkombination angebracht, was zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.

Hier endete die Fahrt des 20-Jährigen.

Gegen den Fahrer leiteten die Ordnungshüter zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Den Verkehrssünder erwarten unter anderem drei Punkte in Flensburg, ein dreimonatiges Fahrverbot, sowie eine Geldbuße in Höhe von 680 Euro.

Einbruch in Bäckerei gescheitert

Lorsch (ots) – Gescheitert sind Einbrecher, die zwischen Samstagabend (14.11.), 20 Uhr und Sonntagmorgen (15.11.), 4.45 Uhr versucht haben, eine Tür zu einer Bäckerei in der Hirschstraße, Bereich Von-Hausen-Straße aufzubrechen. Die massive Tür gab nicht nach. Auch das speziell gesicherte Fenster konnte von den Ganoven nicht überwunden werden.

Beim Einbruchsversuch ist ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt in dem Fall weiter und nimmt Hinweise hierzu unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

Einbrecher nehmen Armbanduhren und Goldschmuck mit – Schuhspuren führen bis zum Wendehammer der Gernotstraße

Rimbach (ots) – Auf mehrere Armbanduhren und Goldschmuck hatten es Kriminelle abgesehen, die am Sonntag (15.11.) zwischen 13.45 Uhr und 18.15 Uhr in ein Haus in der Burgunderstraße, zwischen der Guntherstraße und der Waldstraße eingebrochen sind. Um unberechtigt in das Haus einzudringen, wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die Höhe des Schadens muss noch beziffert werden.

Bei der Tatortaufnahme entdeckten die Ermittler eine Schuhspur, die von der Gebäuderückseite bis zum Wendehammer der Gernotstraße führt. Die Beamten gehen davon aus, dass in dem Wendehammer ein Auto abgestellt war.

Wer hat am Sonntag Autos im Bereich der Gernotstraße, im Wendehammer zum Feld gesehen?

Wer hat Fremde auf dem Feld oder auf dem Weg zwischen Gernotstraße und Hammelbacher Weg bemerkt? Alle Hinweise werden von Beamten des Kommissariats 21/ 22 unter der

Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Motorradfahrer stürzt nach Fahrfehler auf B460 kurz vor Wegscheide

Mossautal (ots) – Am Samstag 14.11.2020 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B 460, kurz vor der Wegscheide zum Sturz eines Kraftradfahrers. Der 28-jähriger Motorradfahrer aus Mannheim überholte zuvor eine Autokolonne und versuchte seinen Überholvorgang aufgrund des zu spät erkannten Gegenverkehrs abzubrechen. Hierbei kam er infolge eines Bremsmanövers mit der Maschine zu Fall, und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen.

Durch die aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte eine Kolission mit dem auf der Fahrbahn liegenden vermieden werden. Der Fahrer des Krades erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Reichelsheim/Spreng: Unfall mit leichtverletztem Fahrer

Reichelsheim (ots) – Am Samstag 14.11.2020 gegen 12:55 Uhr erreignete sich auf der B47 aus Richtung Hutzwiese kommend in Richtung Spreng ein Unfall mit leichtverletztem Fahrer. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum.

Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe 25.000 Euro, der Fahrer erlitt Prellungen.

Die Strecke musste teilweise zur Bergung des Fahrzeuges gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Mossautal (ots) – Am Sonntag 15.11.2020 gegen 02 Uhr, ereignete sich auf der B460 im Ortsbereich Hüttenthal ein Verkehrsunfall. Hierbei kam der bislang unbekannte Renaultfahrer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Wartehäuschen der Bushaltestelle. Anschließend ließ der, vermutlich verletzte, Fahrzeugführer sein stark beschädigtes Fahrzeug vor Ort zurück und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle.

Der Sachschaden an Fahrzeug und Bushaltestelle wird mit ca. 8.000 EUR beziffert. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Mossautal im Einsatz.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/983-0, entgegen.

