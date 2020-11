Zwei Frauen überfallen – Tatverdächtiger festgenommen – Zeugen gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots) – In der Nacht zum Sonntag 15.11.2020 kam es in Marburg zu Überfällen auf zwei Frauen. Gegen 05.50 Uhr nahm die Polizei an der Einmündung Rotenberg/Barfüßertor einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Es handelt sich um einen polizeibekannten 20-jährigen wohnsitzlosen Deutschen.

Der Überfall in der Sybelstraße ereignete sich gegen 04.50 Uhr. Ein Mann verfolgte und holte eine 34 Jahre alte Frau ein. Er verlangte Geld von ihr und griff sie an. Die Frau konnte sich letztlich erfolgreich wehren und eine günstige Gelegenheit zur Flucht nutzen.

Der zweite Überfall ereignete sich um 05.20 Uhr in der Straße Rotenberg. Dort verlangte der Täter von einer 55 Jahre alten Frau die Herausgabe der Handtasche. Auch hier entwickelte sich eine Auseinandersetzung im Zuge derer der Mann die Frau angriff, wobei sich das Opfer letztlich durch ihre Gegenwehr befreien und fliehen konnte.

Bei den beiden Frauen handelt es sich um scheinbar wahllos ausgesuchte Opfer. Sie erlitten zusätzlich zu dem Schock noch leichtere Verletzungen. Der Täter blieb in beiden Fällen ohne Beute.

Aufgrund der räumlichen Nähe, nahezu gleicher Vorgehensweisen und insbesondere aufgrund der jeweils abgegebenen Personenbeschreibungen ist der vorläufig festgenommene Mann der Taten dringend verdächtig. Die Ermittlungen zu den genauen Geschehensabläufen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg am heutigen Montag den beantragten Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr wegen zweifacher versuchter räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Bedrohung. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht Zeugen der Taten. Insbesondere bittet sie den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen schwarzen Pkw, eventuell ein BMW, sich bei der Polizei Marburg zu melden. Dieses Auto fuhr gegen 05.30 Uhr von der Lutherstraße aus Richtung Sybelstraße um die Ecke und verringerte sichtlich die Geschwindigkeit wegen der rennend entgegenkommenden Frau.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marbach – Tankstelle überfallen

(ots) – Nach dem Überfall in der Nacht zum Montag 16.11.2020 um 03.25 Uhr, auf die Tankstelle in der Emil-von-Behring-Straße bittet die Kripo Marburg um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten. Der gesuchte Mann ist zwischen 23 und 28 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine graue Mund-Nase-Bedeckung, die vermutlich einen Kinnbart verdeckte, eine dunkle Mütze mit weißer Aufschrift, dunkle Oberbekleidung, eine dunkle Jeans und auch dunkle Schuhe. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und wirkte insgesamt gepflegt. Er betrat gegen 03.25 Uhr die Tankstelle, bedrohte den Angestellten dann mit einem Messer und ließ sich die Kasseneinlage geben. Auf dem Weg raus steckte er zusätzlich eine Packung Zigaretten und ein Getränk ein. Die Beute verstaute er in einem mitgebrachten Gemüsenetz. Derzeit gibt es keine Informationen zum weiteren Fluchtweg und zur Fluchtart. Es ist nicht bekannt, ob der Mann außerhalb der Sichtweite der Tankstelle ein Fahrzeug (Fahrrad/motorisiertes Zweirad oder Auto) benutzt hat. Die Fahndung verlief erfolglos.

Wer war zur Tatzeit in der Marbach rund um die Tankstelle der Emil-von-Behring-Straße unterwegs? Wem ist dabei eine Person oder ein Fahrzeug aufgefallen? Wer kann aufgrund der Personenbeschreibung sachdienliche Hinweise zur Identifizierung geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Ausnüchterungszelle für zuschlagenden, ertappten Ladendieb

Ein 29 Jahre alter ertappter Ladendieb verletzte durch einen Schlag den ihn verfolgenden Angestellten des Geschäfts. Seine Flucht scheiterte jedoch durch die Festnahme der rechtzeitig eingetroffenen Polizei. Der Mann landete zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle. Ein Richter ordnet zudem noch eine Blutprobe an und bestätigte die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung… Der Vorfall war am Samstag, 14. November, um kurz vor 16 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Erlenring. Der Mann steckte Lebensmittel im Wert von 26 Euro in seine Tasche und bezahlte an der Kasse nur sein auf das Transportband gelegte Flasche Bier. Der Diebstahl fiel auf und ein Mitarbeiter sprach den Mann außerhalb des Geschäfts an. Der Ertappte versetzte dem Mitarbeiter einen Faustschlag, der eine Platzwunde an der Augenbraue zur Folge hatte. Die Polizei überwältigte den Flüchtenden nahm ihn fest und stellte bei ihm weitere potentielle jedoch nicht aus dem Geschäft am Erlenring stammende Diebesbeute sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Landkreis – Gefahren unter dem Einfluss berauschender Mittel – Geisterfahrt endete glimpflich

(ots) – Alkohol und oder Drogeneinfluss bei einem Fahrer eines Fahrzeugs ist nicht nur für den Fahrer, sondern potentiell auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer ein unkalkulierbares Risiko. Außerdem riskiert jeder nicht nur die Gesundheit für sich und andere, sondern auch seinen Führerschein und strafrechtliche Konsequenzen. Trotz dieser gravierenden Folgen stoppt und zieht die Polizei immer und immer wieder Fahreraus dem Verkehr, die unter dem Einfluss berauschender Mittel fahren.

Am Samstag 14.11.2020 gegen 14.55 Uhr reagierte am Erlenring der Drogentest eines 25-jährigen Autofahrers positiv auf THC. Bereits zuvor um 12.30 Uhr endete für einen 38-Jährigen die Autofahrt in der Bauerbacher Straße. Auch sein Drogentest bestätigte den Genuss von TCH-haltigen Substanzen. In Stadtallendorf beendete die Polizei am Sonntag, um 20.30 Uhr die Autofahrt eines 19 Jahre jungen Mannes, nach positiver Reaktion des Tests auf THC. Nicht nur auf THC, sondern auch auf Amphetamine reagierte der Drogentest eines 38 Jahre alten Mannes. Seine Autofahrt endete um 22.20 Uhr am Richtsberg. Weiter ging es um 23 Uhr in der Bahnhofstraße in Marburg. Wieder ein Autofahrer, ein 45 Jahre alter Mann, unter dem Einfluss von THC. Ebenfalls auf THC wies das Testergebnis eines 23 Jahre alten Autofahrers. Ihn hatte die Polizei in der Nacht zum Montag, 16. November um 00.35 Uhr in der Biegenstraße gestoppt.

Wie gefährlich sich berauschende Mittel auswirken, zeigt ein Verkehrsgeschehen, dass sich in der Nacht zum Sonntag 15.11.2020 gegen 03 Uhr ereignete. Hier endete eine Geisterfahrt über die Stadtautobahn glücklicherweise ohne Schaden. Der Alkotest des 57-jährigen Autofahrers zeigte 1,93 Promille. Der im Hinterland lebende Mann kam offenbar von der Bundesstraße 62 und war auf dem Weg nach Marburg. Er benutzte dabei aber von der Anschlussstelle der B 62 auf die B 3 bis zur Mitte Marburgs die falsche Fahrbahn. Die Polizei konnte das Fahrzeug zwischen Marburg Mitte und Marburg Süd stoppen, wobei es zumindest in einem Fall an der Anschlussstelle Cölbe/Wehrda zu einer brenzligen Situation mit einem ordnungsgemäß Richtung Kassel/Kirchhain fahrenden Auto kam. Hier verhinderte starkes Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß.

Nur durch den nächtlich geringeren Verkehr und die gute Reaktion zumindest eines entgegenkommenden Autofahrers verlief die so ca. 5 Kilometer lange Fahrt auf der falschen Fahrbahn glimpflich. Die Polizei veranlasste natürlich eine Blutprobe und stellte den Führerschein des Mannes sicher.

Lahntal – Einbruch in Gartenhütte

Beim Einbruch in eine Gartenhütte bei den Fischteichen “Am Schellach” bei der Kreisstraße 84 erbeutete der Täter eine Stihl Motorsense. Der Einbruch war zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 14 Uhr am Freitag, 13. November. Das Eindringen erfolgte nach dem Zerstören eines Fensters. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat in der fraglichen Zeit an den Fischteichen Personen beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marbach – Nicht zur Abholung gedacht

Im Zuge von Renovierungsarbeiten lagerten 200 bis 300 Meter Stromkabel in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Brunnenstraße. Dieses Kabel war nicht zur Abholung oder Entsorgung bereitgelegt, verschwand aber trotzdem zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Samstag, 14. November. Wer hat das Verladen des Kabels beobachtet?

Wer kann entsprechende Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe – Einbruch beim Freizeitclub

Von Freitag auf Samstag 14.11.2020 drangen Einbrecher zwischen 16.30 und 10 Uhr in einen Schuppen des Freizeitclubs 1969 e.V. in der Gemarkung Lahntal Göttingen ein. Durch das Knacken des Schlosses und den Diebstahl eines Stromaggregats entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen auf oder rund um das Freizeitgelände gemacht? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Weitershausen – Hochwertige Fahrräder gestohlen

Diebe brachen in der Nacht zum Sonntag 15.11.2020 zwischen 00.30 und 07.40 Uhr in der Straße Am Heckgarten in die verschlossene Doppelgarage eines Wohnhauses ein. Aus der Garage fehlen ein orangefarbenes Scott Gambler 900 Downhillbike im Wert von über 5000 Euro und ein schwarz rotes Ghost Hybrid Kato Hardtail E-Bike im Wert von etwa 3400 Euro. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse zum Abtransport und zum Verbleib der beiden Fahrräder. Wer hat zur Tatzeit in der Straße Am Heckgarten oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gesehen? Wer hat z.B. fremde Fahrzeuge, eventuell Transportfahrtzeuge bemerkt? Wer hat das Verladen oder den Transport der Fahrräder beobachtet und kann entsprechende Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gönnern – 5000 Euro Schaden durch Farbbeutelwurf

Die Reinigung und Wiederherstellung der Fassade eines Einfamilienhauses in der Marburger Straße kostet geschätzt etwa 5.000 Euro. An der Fassade zerplatzte ein mit schwarzer Farbe befüllter Luftballon. Die Farbe ließ sich weder mit Wasser noch mit Lauge entfernen. Festgestellt wurde der Schaden am Samstag 14.11.2020 um 10 Uhr.

Sachdienliche Angaben dazu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wetter – Graffiti an der Kellertür

Der Tag auf der aus Metall bestehenden Kellertür eines Einfamilienhauses in der Fuhrstraße ist schwarz, knapp 60 Zentimeter hoch und so breit wie die Kellertür. Der Schaden durch dieses Graffiti ist sicherlich dreistellig. Die Sachbeschädigung war von Dienstag auf Mittwoch 11.11.2020 zwischen 18 und 10.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406 0.

Straftaten rund ums Auto – Aufbruchsserien in Michelbach und Schröck

(ots) – Am zurückliegenden Wochenende kam es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an und Diebstahl aus Autos. Auffällig waren dabei zwei Tatortschwerpunkte in Michelbach und Schröck.

Michelbach – Aufgrund der bisher bekannt gewordenen Fälle waren der oder die Diebe wohl in der Nacht zum Sonntag in Michelbach. Allerdings liegt die längste mögliche Tatzeit zwischen 18 uhr am Freitag und 09.30 Uhr am Sonntag, 15. November, die kürzeste in der Nacht zum Sonntag zwischen 20.30 und 07.40 Uhr. Betroffen waren Autos in den Straßen Auf dem Wulf, Über dem Grund und zum Eisenberg. Derzeit steht die Art und Weise der spurenlosen Öffnung der Autos nicht fest. Sämtliche Fahrzeuge waren offensichtlich durchsucht. Bevorzugte Beute war Bargeld, wobei maximal ein paar Parkmünzen fehlen. Das in einem Fall gestohlene Mäppchen mit dem Fahrzeugschein tauchte in der Nähe wieder auf.

Schröck – In der Nacht zum Montag, 15. November, kam es dann in Schröck zu mehreren Taten. Ob es einen Zusammenhang gibt bedarf weiterer Ermittlungen. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen deuten allerdings eher nicht auf einen solchen Zusammenhang hin. Im Buchenrotsweg war der Pkw unverschlossen und leer, sodass der Täter ohne Beute blieb. Ähnliches passierte im Minksweg. Der offene Pkw war offensichtlich durchsucht. Es fehlte der Fahrzeugschein. Folgenreicher war die Tat in der Schröcker Straße. Bei der Durchsuchung eines ebenfalls unverschlossenen Auos fanden und stahlen der oder die Täter knapp 20 Euro und ebenfalls den Fahrzeugschein, den sie dann aber auf dem Hof zurückließen. Letztendlich kam es in der gleichen Nacht möglicherweise und wahrscheinlich durch die gleichen Täter zu einem Einbruch in den des Anwesens in der Schröcker Straße. Durch das Aufbrechen der Tür entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Aus dem Keller fehlt ein E-Bike des Herstellers Cube im Wert von ca. 2.000 Euro.

Marburg – Auf einem Parkplatz in der Hedwig-Jahnow-Straße brannte am Sonntag, 15. November, gegen 11.50 Uhr ein Auto. Nach den Ermittlungen handelt es sich um Brandstiftung. An dem roten Peugeot waren zusätzlich drei Reifen mutwillig platt gestochen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der Schaden beträgt mindestens 2.500 Euro.

Wehrda – In der Görtzbach in Wehrda entstand an einem blauen Opel Astra ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Opel parkte ordnungsgemäß. Die Kratzer waren auf Teilen fast aller Scheiben.

Die Schäden entstanden bereits zwischen 07 Uhr am Freitag 30 Oktober und 12 Uhr am Samstag, 07. November.

Marburg- Leider konnte eine Zeugin in der Dunkelheit nur drei flüchtende Personen erkennen. Sie hatte das Bersten nach dem Einschlagen einer Autoglasscheibe gehört und nachgesehen. Die Personen liefen Richtung Messegelände davon. Der betroffene rote VW Polo parkte zur Tatzeit am Samstag, 14. November, um 04.07 Uhr vor dem Anwesen Afföllerstraße 60.

Marburg – Alle vier Reifen platt gestochen, die Heckscheibe und zwei Seitenscheiben eingeschlagen und die Frontscheibe durch einen Einschlag beschädigt – so fand eine 44 Jahre alte Frau ihren silbernen Daimler SLK am Sonntag, 15. November um 10 Uhr vor. Sie hatte ihr Auto am Vorabend um 19 Uhr unbeschädigt auf einem Parkplatz in der Sudetenstraße abgestellt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen der Sachbeschädigungen und wegen Diebstahls, denn aus dem Auto fehlen wohl auch Papiere.

Bracht- Auf noch nicht feststehende Weise ging am Freitag, 13. November, zwischen 19.30 und 22.30 Uhr die Heckscheibe eines roten Ackerschleppers zu Bruch. Der Schlepper stand nach vorheriger Nutzung und Reinigung mit ausgeklappter Scheibe auf dem Innenhof eines Gehöfts in der Schönstädter Straße. Spuren oder etwaige Tatmittel, die auf eine äußere Einflussnahme hindeuten, gab es nicht. Derzeit steht nicht sicher fest, ob hier eine mutwillige Sachbeschädigung vorliegt.

Gibt es Zeugen verdächtiger Beobachtungen zur fraglichen Zeit? Wer hat das Bersten der Scheibe gehört und kann Angaben zum Traktor zu dieser machen?

Niederweimar – In der Neue Straße in Niederweimar lockte der Rucksack auf der Rückbank. Der Dieb schlug an dem weißen Renault eine Seitenscheibe ein, griff zu und erbeutete den Rucksack mit verschmutzter Sportkleidung. Der Sachschaden in Höhe von 500 Euro übersteigt den Wert der Beute um ein Vielfaches. Tatzeit war die Nacht zum Samstag, 14. November, zwischen 22.30 und 09 Uhr.

Gladenbach – Auch in Gladenbach lockte die von außen sichtbare Beute. Der Täter zerstörte eine Autoscheibe und stahl aus der Ablage des Armaturenbretts eine schwarze Geldbörse mit dem Bargeld, Führerschein, Personalausweis und Bankkarten. Die Tat war am Sonntag, 15. November, zwischen 00.30 und 11.50 Uhr. Der betroffene weiße Peugeot parkte vor dem Anwesen Wilhelmstraße 13

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Taten bitte an die jeweils zuständige Polizeidienststelle: Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 oder Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

