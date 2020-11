Unbekannte Täter stehlen Gedkassette und Schmuckkästchen aus Wohnhaus

Neukirchen (ots) – 13.11.2020, 07-13 Uhr – Eine Geldkassette und zwei Schmuckkästchen stahlen unbekannte Täter aus einem Wohnhaus in der Hersfelder Straße. Die Täter brachen die Eingangstür des Hauses auf und betraten dieses. Sie durchsuchten zwei Zimmer und stahlen eine Geldkassette und zwei Schmuckkästchen.

Der Wert der Beute steht nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Versuchter Diebstahl eines Automaten – Täter werden bei Tat gestört

Malsfeld-Mosheim (ots) – 15.11.2020, 04:04 Uhr – Am Sonntagmorgen versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten von einer Wand eines Wohnhauses zu stehlen. Die Täter wurden bei der

Tat entdeckt und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Täter begaben sich zu dem Zigarettenautomaten, welcher an einem Wohnhaus in der Felsberger Straße befestigt war, und versuchten diesen von der Hand zu hebeln.

Hierbei wurden sie von einem Hausbewohner bemerkt, welcher durch den Lärm der Tat auf diese aufmerksam geworden war. Noch bevor die Täter den Automaten von der Wand demontiert hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Einbruch in Bauwagen – Täter stehlen Schutzkleidung und Masken

Melsungen (ots) – 13.11.2020, 15:30 Uhr bis 16.11.2020, 07:00 Uhr – Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter einen Bauwagen an der Baustelle “Am Sand” auf. Sie entwendeten Schutzkleidung, ca. 25 FFP 3 Schutzmasken und Arbeitshandschuhe im Gesamtwert von 150 Euro.

Die Täter hatten mit einem Stein die Scheibe des Bauwagens eingeworfen. Sie griffen anschließend durch das entstandene Loch in den Bauwagen und zogen die Schutzbekleidung heraus.

Der entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Gartenhütte und Schuppen aufgebrochen

Melsungen (ots) – 14.11.2020, 19 Uhr bis 15.11.2020, 10:30 Uhr – In eine Gartenhütte und einen Schuppen in der Kasseler Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag ein. Aus der Gartenhütte stahlen sie verschiedene Gegenstände im Wert von 470 Euro. Die Täter gelangten auf das Grundstück der Gartenhütte indem sie den Gartenzaun durchtrennten. Anschließend brachen sie ein Fenster auf und betraten die Hütte. Hier stahlen sie u. a. eine Baustellenlampe, zwei Bosch-Akkus, zwei Zippo-Feuerzeuge und eine Mag-Lite-Taschenlampe. Der Sachschaden beträgt 60 Euro.

In der gleichen Straße brachen vermutlich die gleichen Täter noch einen Geräteschuppen auf indem sie ebenfalls ein Fenster aufbrachen. Sie durchsuchten den Schuppen ohne Erfolg nach Wertgegenständen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Unbekannte Täter stehlen Mercedes Sprinter

Gudensberg (ots) – 12.11.2020, 23:30 Uhr – Einen weißen Mercedes Sprinter stahlen unbekannte Täter am Donnerstagabend von einem Firmengelände in der Straße “Riedwiesen”. Die Täter begaben sich auf das unverschlossene Firmengelände und öffneten den Lieferwagen auf nicht bekannte Weise. Nachdem die Täter das Fahrzeug auf unbekannte Weise gestartet hatten, fuhren sie mit diesem in unbekannte Richtung davon.

Bei dem Lieferwagen handelt es sich um einen weißen Mercedes Benz Sprinter mit “DPD”-Aufschrift. Das amtliche Kennzeichen lautet: KS-TY 57. Der Wert des Fahrzeugs beträgt 13.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

