Korbach: Die Polizei-News

Betrunkene verursachen Verkehrsunfall und lösen Polizeieinsatz aus

Bad Arolsen-Mengeringhausen (ots) – Am Samstagabend 14.11.2020 verursachte eine Gruppe von alkoholisierten Männern einen Verkehrsunfall. Da sie anschließend auch auf Autos von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern einschlugen, lösten sie einen Polizeieinsatz aus. Die Polizei stellte die Personalien der vier Männer fest. Bei diesen handelt es sich um junge Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Arolsen-Mengeringhausen. Ein Mann musste in Gewahrsam genommen werden, einer wurde in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei Bad Arolsen leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 19.30 Uhr meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei. Sie berichteten von einer Gruppe junger Männer, die in der Hagenstraße in Mengeringhausen Autos anhalten und auf diese einschlagen würden. Mehrere Streifenwagen waren an dem anschließenden Polizeieinsatz beteiligt. Vor Ort trafen die Polizisten auch auf einen 51-jährigen Autofahrer, der zu den Anrufern bei der Polizei gehörte. Dieser schilderte, dass er durch die Hagenstraße gefahren sei, als ihm eine Gruppe von vier jungen Männern zu Fuß entgegenkam. Plötzlich sei einer aus der Gruppe auf seine Fahrbahn gesprungen. Dadurch sei es zu einer Kollision mit seinem Auto gekommen. Die anderen Männer aus der Gruppe schlugen und traten nun auf sein Auto ein, so dass er kurz weiterfuhr, um sich in Sicherheit zu bringen und sofort die Polizei zu verständigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Männer anschließend noch auf mindestens zwei weitere Autos eingeschlagen haben.

Die alarmierten Rettungskräfte wurden ebenfalls attackiert. Ein Sanitäter wurde bei dem Versuch, den durch den Verkehrsunfall verletzten Mann zu versorgen, von einem seiner Begleiter weggeschubst. Ein anderer Mann sollte aufgrund seines alkoholbedingten Zustandes in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rettungswagen randalierte er jedoch und verließ diesen aus eigener Veranlassung,

Die Polizei musste bei einem Verdächtigen Pfefferspray einsetzen, um den Rettungskräften ihre Arbeit zu ermöglichen.

Die Polizei konnte die Personalien der vier offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Flüchtlinge feststellen. Einer der vier Männer musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, der durch den selbst verursachten Unfall verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei Bad Arolsen leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, mehreren Sachbeschädigungen und eines tätlichen Angriffs auf einen Rettungssanitäter ein.

Spiegel beschädigt, Türen zerkratzt – Unbekannter beschädigt Autos

Bad Wildungen (ots) – Mindestens zwei Autos beschädigte ein Unbekannter in der Nacht von Freitag 13.11.2020 auf Samstag 14.11.2020 in der Richard-Kirchner-Straße in Bad Wildungen. An einem braunen Skoda Yeti beschädigte er einen Spiegel und zerkratzte eine komplette Fahrzeugseite, so dass ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. An einem weißen Peugeot verursachte der Täter etwa 300 Euro Schaden an einem Außenspiegel.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte die Polizei Bad Wildungen weitere Autos fest, an denen die Außenspiegel eingeklappt waren. Nach ersten Feststellungen entstand an diesen Fahrzeugen kein Sachschaden. Ein Zusammenhang mit den beschädigten Autos ist aber wahrscheinlich.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, zu melden.

Gebäudebrand – Mindestens 150.000 Euro Schaden

Korbach (ots) – Montagnacht 16.11.2020 gegen 01.40 Uhr erhielt die Leitstelle Waldeck-Frankenberg Kenntnis über einen Gebäudebrand in Korbach. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Korbach berichten, geriet aus bisher nicht bekannter Ursache in der Arolser Landstraße ein mehrgeschossiges Gebäude in Brand. Die in den Obergeschossen anwesenden Bewohner konnten alle unverletzt das Gebäude verlassen.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Gaststätte, die nach derzeitigen Ermittlungen erheblich beschädigt wurde. An dem Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro, verletzt wurden nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Beamten der Korbacher Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

