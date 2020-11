Rettungswagen kollidiert mit Ampelanlage – Wer hat einen dunklen PKW gesehen ?

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am vergangenen Donnerstagmittag 12.11.2020 ereignete sich auf der Leipziger Straße ein Unfall, bei dem ein Rettungswagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Ampelanlage sowie ein Verkehrsschild gestoßen war. Durch die Kollision wurde der 50-jährige Rettungssanitäter auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Zudem entstand bei dem Unfall ein hoher Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro. Da der Fahrer des Rettungswagens angab, dass er einem dunklen Pkw ausgewichen war, der ihn beim Fahrstreifenwechsel geschnitten hatte, werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu der geschilderten Unfallflucht oder auf den mutmaßlichen Verursacher geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 12:25 Uhr ereignet. Die Rettungswagenbesatzung, die ohne Patient unterwegs war, fuhr aus Kaufungen kommend auf dem mittleren Fahrstreifen der Leipziger Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung Forstbachweg soll der schwarze Pkw vor dem Rettungswagen von der rechten Spur, die wegen einer Baustelle dort endete, auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt sein.

Wie der 57-jährige Fahrer angab, musste er das Fahrzeug nach links lenken, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge geriet der Rettungswagen auf die Mittelgrünfläche und krachte gegen die Ampelanlage sowie das Schild. Das Rettungsfahrzeug wurde erheblich beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Sachschaden beziffern die Polizeibeamten auf rund 30.000 Euro. Die Schäden an der defekten Ampelanlage und dem Verkehrsschild belaufen sich auf weitere 30.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll anschließend davongefahren sein.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den mutmaßlichen Verursacher geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter

Tel.: 0561-9100 zu melden.

Passanten angepöbelt und Autos durch Tritte beschädigt – Randalierer muss ins Gewahrsam

Kassel-Nord (ots) – Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntagabend 15.11.2020 in der Kasseler Nordstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Der 49-Jährige aus Fuldatal, bei dem ein Atemalkoholtest später rund 0,7 Promille ergab, hatte gegen 18 Uhr in der Mombachstraße/Ecke Gottschalkstraße Passanten angepöbelt und gegen die Spiegel geparkter Autos getreten. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem lauthals schreienden Randalierer, während er der Polizei telefonisch den Standort durchgab.

So konnte der 49-Jährige durch eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Nord nur wenige Augenblicke später in der Holländischen Straße festgenommen werden. Den aggressiven und bereits hinreichend polizeibekannten Mann brachten die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium. Da zwei geparkte Pkw durch die Tritte beschädigt wurden, muss sich der 49-Jährige nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in Behördengebäude – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in ein Behördengebäude in Kassel-Bad Wilhelmshöhe eingebrochen und haben mit ihrem brachialen Vorgehen einen Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich angerichtet. Die Beute der Täter fiel dagegen vergleichsweise gering aus. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Der Einbruch in das Behördengebäude im Hasselweg, Ecke Druseltalstraße, ereignete sich in der Zeit zwischen Freitagabend 13.11.2020 gegen 21 Uhr und Montagmorgen 16.11.2020 gegen 06 Uhr. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, waren die unbekannten Täter durchweg brachial vorgegangen und haben mit ihrem Vorgehen einen erheblichen Sachschaden angerichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Einbrecher sich aus Richtung Lothringer Straße angenähert und zunächst mit mitgebrachtem Werkzeug ein Fenster aufgehebelt. Auf ihrem Beutezug brachen sie weitere Türen im Gebäude auf und durchsuchten sämtliche Schubladen sowie Schränke in allen Räumen. Zudem gingen sie mehrere Geldkassetten und Tresore gewaltsam an. Mit einem geringen Bargeldbetrag, einem Handy und einer Kamera traten sie dann vermutlich wieder über das aufgebrochene Fenster die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert. Die genaue Schadensauflistung dauert derzeit noch an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter

Tel.: 0561-9100.

