Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Unbekannte stehlen 18 Schafe von der Weide – Zeugen gesucht

Nieste (ots) – Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstagmorgen 14.11.2020 und Sonntagmorgen 15.11.2020, 18 Schafe von einer Weide bei Nieste gestohlen. Auch die Netze des Elektroweidezauns nahmen die Diebe mit und flüchteten letztlich unerkannt. Es handelt sich bei den gestohlenen Tieren um eine Herde brauner und weißer Schafe mit Hörnern, zu der 5 Jung- und 13 Alttiere gehören.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, befindet sich die Weide in der Feldgemarkung zwischen der Burg Sensenstein und dem Abzweig zum Schloss Windhausen, rechtsseitig der K 4. In der Zeit zwischen Samstagmorgen 11:00 Uhr und Sonntagmorgen 10:30 Uhr, hatten die unbekannten Täter den orangefarbenen Netzzaun entfernt und anschließend die Schafe gestohlen. Die Spurenlage weist darauf hin, dass die Diebe zum Abtransport der Schafe einen Anhänger genutzt haben dürften.

Da sich die Weide direkt an der Kreisstraße 4 befindet, erhoffen die Ermittler Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aus der Bevölkerung zu erhalten. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegen.

Einbruch in Mülldeponie – Täter bei Abtransport von Tresor durch Polizei festgenommen

Hofgeismar (ots) – Noch während er mit seinem Komplizen einen gestohlenen Tresor zum Auto schaffte, wurde ein Einbrecher am Freitagabend 13.11.2020 an der Mülldeponie außerhalb Hofgeismars von der Polizei geschnappt. Auch seinen Freund, der den Tresor fallen ließ und das Weite suchte, konnten die Beamten wenig später ermitteln. Die beiden 18 und 23 Jahre alten Männer aus Diemelstadt, die der Polizei keine Unbekannten sind, müssen sich nun wegen des gemeinschaftlichen Einbruchs verantworten.

Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar waren am Freitagabend gegen 19:30 Uhr wegen eines ausgelösten Alarms zu der Mülldeponie in der Straße “Kirschenplantage” gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen nur wenige Minuten später gelang ihnen die Festnahme des 23-Jährigen, der gerade das in der Nähe geparkte Auto zum Abtransport des Tresors holen wollte. Der Komplize, der mit dem gestohlenen, ca. 50 x 50 cm großen Würfeltresor noch in der Nähe wartete, ließ diesen daraufhin fallen und ergriff sofort die Flucht.

Wie sich bei der Tatortaufnahme und der Durchsuchung des Pkws herausstellte, waren die beiden Männer offenbar gewaltsam über ein Fenster in das Verwaltungsgebäude auf der Deponie eingebrochen und hatten dort den Tresor aus einem Schrank herausgebrochen. Als sie diesen über einen Zaun gehievt hatten und der 23-Jährige das in der Nähe abgestellte Auto holen wollte, lief er jedoch der Streife der Hofgeismarer Polizei in die Arme. Für den überraschten Tatverdächtigen klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen.

Dem 18-Jährigen gelang es zwar, zu entkommen, er konnte später bei den Ermittlungen aber dennoch identifiziert werden. Der Sachschaden, der bei dem Einbruch angerichtet wurde, wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Den 23-Jährigen entließen die Beamten erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn und seinen 18-jährigen Komplizen dauern an.

2 Brände am Wochenende – Zeugen in Kaufungen gesucht – Mutmaßlich Fahrlässigkeit die Ursache in Kassel

Kassel-Bettenhausen/Kaufungen – Nachdem es am vergangenen Wochenende zu zwei Wohnhausbränden in Kassel und Kaufungen gekommen war, haben die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Montag 16.11.2020 beide Brandstellen aufgesucht.

Wie sie von ihren Ermittlungen berichten, ist bei dem Brand im Dormannweg in Kassel der fahrlässige Umgang eines Hausbewohners mit einer Zigarette als Ursache anzunehmen. In Kaufungen ist die Ursache für das Feuer hingegen aktuell noch unklar. Dort könnte es aber mehrere derzeit nicht bekannte Zeugen geben, die auch Videos von dem Brand gemacht haben sollen. Die Ermittler des K 11 bitten diese Personen, sich bei der Polizei zu melden.

Kaufungen: Dachgeschoss konnte nicht betreten werden

Da der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses im Hessenring in Kaufungen durch das Feuer erheblich beschädigt wurde und einsturzgefährdet ist, konnten die Brandermittler das Dachgeschoss nicht betreten. Mit einer Drohne und von der Drehleiter der Feuerwehr aus verschafften sie sich heute bei den Ermittlungen vor Ort jedoch einen ersten Überblick. Was das Feuer ausgelöst hatte, konnte dabei jedoch noch nicht geklärt werden. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun nach Zeugen. Verletzt wurde bei diesem Brand, der gegen 23 Uhr in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen war, glücklicherweise niemand.

Kassel-Bettenhausen: Zwölf Leichtverletzte

Bei dem Brand im Dormannweg im Kasseler Stadtteil Bettenhausen gegen 1:10 Uhr in derselben Nacht verletzten sich insgesamt zwölf Bewohnerinnen und Bewohner durch das Einatmen von Rauchgasen leicht. Die Rettungskräfte brachte neun von ihnen vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser, die aber inzwischen alle von ihnen wieder verlassen konnten.

Zeugen, die möglicherweise Videos von dem Brand in Kaufungen aufgenommen haben oder die Hinweise zur Brandursache geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Vorherige Meldung:

Kaufungen-Niederkaufungen (ots) – Hier geriet am Samstag 14.11.2020 kurz nach 23:00 Uhr, im Hessenring der Dachstuhl eines Mehrfamlienhauses in Brand. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis gegen 01:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird nach Angaben der Feuerwehr auf ca. 150.000 Euro beziffert. Personen kamen bei diesem Brand nicht zu schaden.

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Sonntag 15.11.2020 gegen 01:10 Uhr, brach ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus im Dormannweg ein Brand aus. Hier war der Brand nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 01:35 Uhr gelöscht. Nach bisherigem Stand erlitten zehn Hausbewohner eine leichte Rauchgasintoxikation. Sechs der insgesamt zehn Leichtverletzten wurden vorsorglich mit Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser verbracht; die vier anderen Verletzten wurden nach Erstbehandlung direkt vor Ort wieder entlassen. Die durch den Brand entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Kassel die Ermittlungen zu der jeweiligen Brandauslöseursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen können noch keine Angaben zur Brandauslöseursache gemacht werden.

