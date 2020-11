Polizei Eschwege

Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

(ots) – Am Sonntagnachmittag 15.11.2020 gegen 16.15 Uhr hat die Polizei in Eschwege einen Unfall aufgenommen, nachdem ein Autofahrer seinen eigenen Angaben zu Folge von der tiefstehenden Sonne geblendet worden war und dadurch von der Fahrbahn abkam. Der 85-jährige Autofahrer, der aus Großengottern (UH-Kreis) stammt, war auf der Bundesstraße B 452 von Reichensachsen in Richtung Rondell Hoheneiche unterwegs, als er aus besagten Gründen offenbar die Orientierung verlor und nach links von der Fahrbahn abkam.

Dabei prallte der 85-Jährige gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage und beschädigte ein Verkehrszeichen. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Das Auto war zudem nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe an dem Verkehrszeichen beträgt 100 Euro.

Fundunterschlagung – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am späten Sonntagnachmittag 15.11.2020 zwischen 17.30-18.30 Uhr haben Unbekannte vom Gelände einer Tankstelle in Grebendorf An der Schindersgasse im Bereich der Reifendruckanlage ein Mobiltelefon mitgehen lassen, welches von einer 32-Jährigen aus Meinhard dort vergessen worden war.

Den Stehlschaden beziffert die Polizei auf ca. 800 Euro.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Die Polizei in Eschwege hat am Sonntagnachmittag eine Anzeige wegen Einbruchs aufgenommen. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in der Egerländer Straße in Bad Sooden-Allendorf offenbar über ein rückwärtiges Kellerfenster eingebrochen und haben anschließend das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Da das Haus seit längerem leer steht, zogen die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings unverrichteter Dinge wieder ab.

Der Sachschaden durch den gewaltsamen Einbruch liegt bei ca. 500 Euro. Die Tatzeit soll in der vergangenen Woche, zwischen dem 08.11.2020 (16.00 Uhr) und dem 15.11.2020 (15.30 Uhr) gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen hat jetzt die Kripo in Eschwege übernommen, die Hinweise zu

dem Einbruch unter der Nummer 05651/925-0 entgegennimmt.

