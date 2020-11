Metropolchronicles Die letzten Tage der BRD – Die Spaltung wird auf die Spitze getrieben – 16.11.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Jedes Mal, wenn wir glauben, wir hätten den Gipfel des Irrsinns erreicht, wird dies durch aktuelle Ereignisse getoppt. Schaut man sich in der BRD um, dann kann man es kaum noch fassen. Anstatt einen Lösungsweg zu beschreiten, ergeben sich die Menschen in Scharen, den Verordnungen, die völlig unlogisch und substanzlos sind.

Es ist schon fast normal den unwirksamen Gesichtslappen zu tragen. Dieser kann wahlweise selbst gestrickt werden. Strickclubs wären sicherlich geduldet. Auch die Tatsache, dass die Infizierten-Zahlen und die der Corona-Toten in der Realität höchst überschaubar sind, scheint niemanden zu interessieren.

Der einzigartige Schwachsinn

Dass nun die Wirtschaft komplett an die Wand gefahren wird. Dass Verbände immer noch still halten und auf Zahlungen hoffen, die niemals kommen werden, ist angesichts der erkennbaren Fakten unverständlich.

Als Sahnehäubchen oben drauf, glaubt der Großteil der Menschen der Mainstream-Presse und dem Narrativ vom Wahlsieg Bidens. Dies ist an Schwachsinn nicht mehr zu überbieten. Ein Präsident, der von den Medien gekürt wird. Und dies unter Außerachtlassung aller offensichtlichen Wahlbetrügereien in die selbst die BRD verstrickt zu sein scheint.

Soweit muss man als Gesellschaft erst mal kommen. Das ist einmalig in der Menschheitsgeschichte.

Das Wochenende war bezogen auf die Nachrichtenlage der Mainstream-Medien, relativ ruhig. Am gestrigen Sonntag tauchten plötzlich in den Wirtschaftsspalten Meldungen über den großen Sieg der Chinesen auf. Dieser beinhaltete, dass auf dem Asien-Gipfel eine Freihandelszone geschaffen worden sei und Europa wie Nordamerika außen vorblieben.

Die unerträgliche Beleidigungsorgie

Der Mainstream setzt natürlich das unsägliche Trump-Bashing fort. Und ergeht sich in Spott über den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Denn laut Mainstream erfuhren wir, dass dieser sich nicht um die wirtschaftlichen Belange und das Wohlergehen Nordamerikas gekümmert habe. Stattdessen wurde ihm vorgeworfen, dass er am Wochenende Golfspielen gegangen sei und sich nicht um die amerikanischen Interessen in Bezug auf das ausgehandelte Freihandelsabkommen Asiens gekümmert hat. Die wirtschaftlichen Konsequenzen, sowohl für Nordamerika, wie für Europa werden in unterschiedlichen Beiträgen in typisch alarmistischer, überdramatisierter Form dargestellt.

So heißt es für Deutschland und Europa, dass wir abgehängt seien und an der wirtschaftlichen Entwicklung Asiens nicht mehr teilhaben können. Die wirtschaftliche Macht der Volksrepublik China würde uns erdrücken und unsere Wirtschaft an den Rand drängen.

Was wollen uns die Schreiberlinge damit sagen?

Zum einen ist es ein Irrwitz, was sich der Mainstream bei uns anmaßt über den amtierenden und aller Voraussicht weiterhin für die nächsten Jahre im Amt verbleibenden US-amerikanischen Präsidenten zu schreiben und diesen zu diskreditieren. Zum anderen ist die Bewertung des asiatischen Freihandelsabkommen unter der Führung Chinas wie immer ideologisch aufgeladen und ohne Realitätsbezug.

Der Sack Reis ist geplatzt

Es ist völlig belanglos, was die Volksrepublik China zum jetzigen Zeitpunkt mit irgendwem, irgendwie vereinbart. Denn die Volksrepublik China ist nichts anderes, als das kommunistische Revolutions-Konstrukt aus dem Jahre 1949. Die Volksrepublik China ist kein Staat. Sie üben Waffengewalt aus und bringen Geld in Umlauf, jedoch existiert keine staatliche Legitimation in Form einer Verfassung, bzw. ein anerkannter Staatsaufbau nach der allgemeinen Staatslehre.

Zuerst die Guten, dann die Bösen

Abgesehen davon, war in der Mainstream-Presse bis vor kurzer Zeit noch zu lesen, dass die Menschenrechte und die staatliche Kontrolle Chinas, diktatorische Ansätze haben und dies nichts mit einer Wertegemeinschaft zu tun hat, wie es uns unsere großen, gebildeten Demokraten über Jahre versucht haben zu verkaufen.

Donald Trump weiß was gespielt wird

Das ist der Grund, warum Präsident Trump sich in keinster Weise an diesem Treiben der Veränderung der Wirtschaftsstrukturen in Asien beteiligt hat. Denn es ist nur ein Zwischenschritt des großen Theaterstücks zur Aufrechterhaltung des Glaubens an die globalisierte Weltwirtschaftsordnung, basierend auf der verlängerten Werkbank Chinas.

Das Ende kommt

Dies alles wird ein Ende finden. Im Rahmen der Neuausrichtung der kommenden Zeit, wird die Volksrepublik China nicht mehr bestehen und alle geschlossenen Wirtschaftsabkommen null und nichtig sein. Deshalb ist es völlig richtig, dass der amerikanische Präsident diesem seltsamen Treiben keine Aufmerksamkeit schenkt. Vor diesen Hintergrund ist es umso verwunderlicher, dass die europäische Politik und speziell die Bundesregierung nicht angegriffen worden sind. Denn die Bundesregierung und die EU-Strukturen waren nicht beteiligt und haben für die BRD und Europa im Rahmen dieser Gespräche in keinster Weise irgendetwas beigetragen.

Merkel gibt den Trump

Man könnte spöttisch sagen Frau Merkel hat den Trump gegeben. Sie war am Wochenende nicht da. Wie sie im allgemeinen in den vergangenen Wochen nicht sichtbar ist. Führung sieht anders aus. Wir stellen hier die ernst gemeinte Frage, wo denn unsere Politik in den vergangenen Monaten eine Zukunftsperspektive eröffnet und sich um die wirtschaftlichen Belange dieses Landes gekümmert hat?

Theaterstück um Scheckbetrug und Täuschung

Das einzige, was wir in den letzten Monaten sehen konnten, war eine Form von Scheckbetrug. Dieser Scheckbetrug der Bundesregierung und der EU ist gigantisch.

Das Ergebnis der EU-Rats-Präsidentschaft ist Null

Die Politik präsentiert uns ein riesengroßes Theaterstück und das in Zeiten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft unter der Führung von Frau Merkel. Diese Rats-Präsidentschaft hat bisher nichts hervorgebracht. Sie hat in Zeiten großer wirtschaftlicher Verwerfungen, durch die medial und politisch herbeigeführte Corona-Krise, keine Lösungen aufgezeigt.

Überall nur Absichtserklärungen

Die Beschlüsse der EU sind reine Absichtserklärungen, wie wir im Juli und August in unseren Beiträgen nachgewiesen haben.

Wer sich ein Bild über die Lage machen will, für den haben wir Links aus der Mainstream-Presse am Ende zusammengestellt.

Es sind auf den sogenannten EU-Gipfeln lediglich Zahlungsversprechen abgegeben worden, die in keinster Weise gedeckt sind. Die großen Milliarden-Summen der wirtschaftlichen Rettung in der Corona-Krise auf EU-Ebene in Billionenhöhe, wurden bis zum heutigen Tage nicht endgültig beschlossen. Sie sind nicht in den Finanzmärkten angekommen. Die entsprechenden Anleihen, die im Juli angekündigt wurden, sind nicht umgesetzt worden. Es ist eine riesige Fata Morgana.

Darüber hinaus haben wir Mitte November 2020 nach knapp 5 Monaten EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands noch nicht einmal die drängendsten Fragen für das Zusammenleben und Agieren der Europäischen Union geklärt. Es ist in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gelungen eine Regelung für die europäische Politik und den Finanzhaushalt herbeizuführen. Die Finanzierung der EU für die nächsten 7 Jahre, ist bis zum heutigen Tag nicht gesichert.

Es geht um hunderte Milliarden Euro. Die Wirtschafts-Hilfen in Billionenhöhe sind bis zum heutigen Tage nicht beschlossen worden. Es gibt keine Einigung der Länder.

https://www.n-tv.de/politik/Ungarn-und-Polen-blockieren-Corona-Hilfen-article22172474.html

Alles was unsere Politik uns bisher präsentiert hat, ist eine Luftnummer. Auf nationaler Ebene ist zu erkennen, dass die Wirtschafts-Beihilfen der Corona Maßnahmen in keinster Weise abrufbar oder nutzbar waren. Vielmehr sollen sie teilweise zurückgezahlt werden. Weitere Zahlungs-Optionen für den zweiten Lockdown im November 2020 sind nicht absehbar und werden bei der Wirtschaft nicht ankommen.

Die deutsche Wirtschaft schläft

Uns verwundert, dass sich die unterschiedlichen Sparten der deutschen Wirtschaft von den Zahlungs-Versprechungen einlullen lassen. Sie halten immer noch still und akzeptieren zusätzlich die Behinderung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten.

Alle glauben, dass die Fördermaßnahmen für die Gastronomie, das Hotelgewerbe, die Kinobetreiber und viele andere Sparten, sowie Schausteller, Künstler noch kommen werden.

Die schmerzerprobte Landwirtschaft

Ganz besonders verwunderlich ist die Grundhaltung der deutschen Landwirtschaft, die durch die politischen Entscheidungen der vergangenen Jahre unglaubliche Belastungen auferlegt bekommen hat.

Rechtsverordnungen auf Bundesebene, die eine Existenzgefährdung beinhalten plus alle Einschränkungen über die afrikanische Schweinepest, die in etwa so verständlich ist, wie die große Corona-Krise.

Die Landwirte glauben, dass es die EU-Prämienzahlungen geben wird. Diese EU Prämienzahlungen sind durch nichts gedeckt. Die Einschränkungen werden immer mehr. Dennoch geht dieser Berufsstand, der uns alle mit Grundnahrungsmitteln versorgt, nicht gegen die politischen Fehlentscheidungen dieser BRD-Verwaltung an.

Die Spaltung wird auf die Spitze getrieben

Was muss noch passieren bis endlich der Selbsterhaltungs-Reflex von Menschen und Wirtschaftsverbänden in Gang kommt? Interessant ist es in der Gesamtbetrachtung unseres Landes und der gesellschaftlichen Vorgänge unserer Zeit, dass eine Spaltung in nie gekanntem Ausmaße stattgefunden hat.

Unter dem Hashtag #LeaveNoOneBehind versuchen bestimmte Gruppierungen sich zu rechtfertigen und lügen sich in eine Parallelwelt hinein, die ans Absurde grenzt.

In völliger Entrücktheit der eigenen Wahrnehmung und Betrachtung der äußeren Umstände, unserer Wirtschaft und unserer sozialen Strukturen, verkünden diese Aktivisten, die vor kurzem den Klimawandel und die „Fridays for future“ Bewegung gefeiert haben, dass nun jeder der keine Maske trägt, ein potentieller Mörder ist. Es wird in stalinistisch, faschistischer Art und Weise ein gesellschaftlicher Druck erzeugt, der jegliche Basis des Landes der Dichter und Denker, des gesellschaftlichen Miteinanders und des politischen Diskurses plattwälzt und zerstört.

Die Politik hat dieses Land zerstört – Nicht Corona

Dieses Land hat durch Corona keinen Schaden genommen. Denn die Pandemie ist bisher ausgeblieben. Für Jeden der rational nüchtern in die Analyse einsteigt, sollte dies erkennbar sein.

Dieses Land ist von der jetzigen Politik im Stich gelassen worden. Von den Medien fehlgeleitet. Jeder in diesem Land, hat es geschehen lassen. Der Einfachheit halber vertrauen alle im festen Glauben an die Existenz von Geld und der Regelung aller Probleme durch Geld. Hinzugekommen ist die Komponente der sozialen und faschistischen Kontrolle. Es ist nahezu unvorstellbar, dass nur von wenigen erkannt wird, dass die Politik unsere bisherige gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung zerstört.

Wir haben von nichts gewusst

Die Basis für ein Zurück zur alten Normalität ist verschwunden. Denn die weltpolitischen Ereignisse sind absehbar und für Jeden begreifbar. Die Zerstörung der sozialen Strukturen durch die Realitäts-Ignoranten sind immens. Sie haben dieses Land bereits massiv geschädigt. Alle diejenigen, die mit dem Hashtag #LeaveNoOneBehind ihrem BRD-Gesinnungsfaschismus hinterherlaufen und diese Gesellschaft weiter drangsalieren, werden genau diejenigen sein die hinterher sagen: Wir haben von nichts gewusst.

Rückkehr zum Miteinander

Wir rufen alle Menschen in diesem Land endgültig dazu auf, zurück zu einem menschlichen Miteinander und gemeinschaftlicher Diskussion zu kommen. Wir müssen unser Land wieder zurück zu Normalität, Gemeinschaftssinn und wirtschaftlicher Stärke bringen.

Die Zeit drängt

Wenn wir dies nicht zeitnah in Angriff nehmen, werden die Schädigungen nicht nur in unserem Land, sondern auf der gesamten Welt noch viel stärkere Auswirkungen haben. Diese werden langfristig dazuführen, dass wir sehr viel und sehr lange Aufbauarbeit leisten müssen.

Es ist Zeit zusammenzustehen. Es ist Zeit diesen Irrsinn zu beenden. Wir müssen jetzt alle gemeinsam die Verantwortung für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder übernehmen.

https://www.tagesspiegel.de/politik/historischer-tag-fuer-europa-das-1-8-billionen-eu-finanzpaket-im-ueberblick/26022332.html

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-wohin-sollen-die-1-8-billionen-euro-fliessen-16865588.html

https://www.focus.de/politik/billionen-programm-kommt-merkel-von-der-leyen-und-lagarde-wollen-mit-gigantischer-geldkanone-europa-retten_id_12162832.html

https://www.tagesschau.de/ausland/-eu-gipfel-einigung-101.html

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/eu-ratspraesidentschaft-deutschland-angela-merkel-coronavirus-giuseppe-conte-italien?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.welt.de/wirtschaft/plus208234173/Merkel-Macron-Deal-So-werden-die-500-Milliarden-Euro-verteilt.html

https://www.sueddeutsche.de/politik/merkel-macron-wiederaufbau-eu-1.4911668

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkrons-500-milliarden-euro-ding-a-efaf30ac-7e34-4503-9dad-eb7fa687db88

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-und-der-500-milliarden-vorstoss-weil-sie-es-sich-leisten-kann-a-47b3b15b-c6d5-4315-99ff-a247013cca35