Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht –

Fulda – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in dem Zeitraum von Freitag, den 13.11.2020, 16:30 Uhr und Sonntag, den 15.11.2020, 12:45 Uhr. Eine 40-jährige aus Fulda parke ihren VW Tiguan auf einem Parkplatz in der Arleser Straße 1. Vermutlich fuhr im genannten Zeitraum ein gelbes Fahrzeug gegen die rechte hintere Pkw-Karosserie und beschädigte diese. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Verkehrsunfälle

Abbiegeunfall

Lauterbach – Am Freitag (13.11.), gegen 20 Uhr, befuhr eine Peugeot-Fahrerin die Karlstraße und wollte nach rechts in die Vogelsbergstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine heranfahrende Audi-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Unfallflucht

Schlitz – Am Samstag (14.11.), gegen 8:30 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren Peugeot am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße. Als sie wieder in ihr Fahrzeug stieg und die Fahrertür fast geschlossen hatte, fuhr ein PKW-Fahrer mit Anhänger vorbei. Dabei touchierte der Anhänger die Fahrertür des Peugeots. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Peugeot-Fahrerin konnte sich aber das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Haftstrafe abgewendet, nächste Strafanzeige folgt

Bundespolizeiinspektion Kassel

Fulda (Hessen) – Eine 37-Jährige aus Fulda konnte am Freitag (13.11.)

durch die Zahlung von 1800 Euro eine drohende Haftstrafe abwenden.

Die Frau war der Bundespolizei am Bahnhof Fulda aufgefallen, da sie keinen

Mund-Nase-Schutz trug. Bei der Identitätsprüfung stellten die Beamten fest, dass

die 37-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Marburg gesucht wurde. Wegen

Brandstiftung war sie zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nach Zahlung des

Betrages konnte die Frau die Dienststelle wieder verlassen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld – Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (13.11.) und Sonntagvormittag (15.11.) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Ernst-Arnold-Straße. Sie entwendeten diverse Gegenstände, darunter vermutlich auch Schmuck. Der genaue Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Crossmaschine gestohlen

Schotten – Unbekannte stahlen zwischen Samstagabend (14.11.) und Sonntagmittag (15.11.) ein grün-silber-schwarzes Kleinkraftrad der Marke Kawasaki, Modell Vollcross Kxf 450 Passion MX 64. Die Crossmaschine stand im Stall eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Brunnen“ in Betzenrod, in den sich die Unbekannten Zutritt verschafften. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 2.800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bankkarte entwendet

Alsfeld – Am Sonntagnachmittag (15.11.) stahl ein Unbekannter die EC-Karte einer Frau in einer Bank in der Marburger Straße. Der Unbekannte entwendete die Karte aus dem Kontoauszugsdrucker, während die Frau gerade Geld einzahlte. Die Frau beschreibt den Mann folgendermaßen: circa 25 Jahre alt; etwa 175 cm groß; schlanke, sportliche Gestalt; kurzes hellblondes Haar; bekleidet mit roter Jacke und Mundnasenschutz. Die EC-Karte der Frau wurde umgehend gesperrt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Laptop gestohlen

Herbstein – Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (13.11.) und Freitagabend (13.11.) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße. Sie durchwühlten diverse Schränke und stahlen einen Laptop der Marke Apple und diverses Computer-Zubehör. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro; der Wert des Diebesguts circa 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld und Schmuck gestohlen

Lauterbach – Unbekannte verschafften sich am Freitag (13.11.) zwischen 15 Uhr und 19 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Karlsbader Straße in Lauterbach-Maar. Sie durchwühlten diverse Schubläden und stahlen Schmuck, Bargeld und Kleidung. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Hersfeld/Rotenburg

Ludwigsau/Friedlos – In der Nacht auf Samstag (14.11.) stahlen Unbekannte in der Ernst-Von-Harnack-Straße die Kennzeichen HEF-XY 420 von einem blauen BMW. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bildstock beschädigt

Fulda/Neuenberg – Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Freitag (13.11.) in der Taufsteinstraße einen Bildstock. Die Täter brachten dabei die Säule des 2,5 Meter hohen Bildstocks in Schieflage und brachen ein Teilstück heraus. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versicherungskennzeichen gestohlen

Fulda – Unbekannte stahlen zwischen dem 2. und 5. November in der Von-Schleiffras-Straße das Versicherungskennzeichen 357-LZG eines Rollers. Das Zweirad stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda/Lehnerz – Unbekannte stahlen zwischen dem 9. und 13. November in der Leipziger Straße beide Kennzeichen LM-TO 999 eines weißen BMW. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de