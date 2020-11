Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Tödlicher Unfall auf den S-Bahngleisen

Heusenstamm/Dietzenbach (ots) – Kurz nach Mitternacht ging heute Morgen bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass es zwischen den

Bahnhöfen Heusenstamm und Dietzenbach/Steinberg zu einem tödlichen Zwischenfall

gekommen ist. Ein 44-jähriger Mann aus Dietzenbach war von einer S-Bahn erfasst

und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei lief

der Mann durch die Gleise, als die S-Bahn in den Bereich einfuhr. Die

Lokführerin hatte sofort eine Notbremsung eingeleitet, was aber nicht mehr

verhindern konnte, dass der Dietzenbacher erfasst wurde. Nach Aussage der

Lokführerin hatte der Mann noch versucht vor der S-Bahn aus dem Gleis zu

springen. Aufgrund dieser Schilderung des Unfallherganges, gehen die Ermittler

der Bundespolizei im Moment von einem tragischen Unfall aus. Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehr Heusenstamm und der Bundespolizei sicherten die

Unfallstelle bis zum Abschluss aller notwendigen Maßnahmen ab. Nach Abschluss

der Ermittlungen an der Unfallstelle wurden die Gleise gegen 2.40 Uhr wieder für

den Zugverkehr freigegeben. Durch den Vorfall mussten insgesamt fünf

S-Bahnverbindungen komplett ausfallen. Die abschließenden Ermittlungen zu diesem

Unfall hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen.