Mannheim: RICHARD O’BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW – „Let’s do the Time Warp Again!“ vom 14. bis 16. Dezember 2021

Mannheim – RICHARD O’BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW geht jetzt ab Herbst 2021 – ein Jahr später als geplant – auf große Tournee. Die weiterhin bestehenden Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben diese Verlegung erforderlich gemacht.

Doch vom 14. bis 16. Dezember 2021 heißt es im Rosengarten in Mannheim dann endlich wieder: „Let’s do the Time Warp again!“ Über eine Million Fans ließen sich bereits von der international hochgelobten Inszenierung des Regisseurs Sam Buntrock – geschaffen unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien – begeistern. Über 250 000 Besucher machten allein die letzte Tournee zum ausverkauften Hit und bewiesen, dass sich diese Inszenierung einen festen Platz in den Herzen der Rocky-Fans erobert hat.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die analogen Ersatztermine ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Karteninhaber, die online gebucht haben (z.B. tickets-direkt.de, eventim.de), werden in den nächsten Wochen von dem Anbieter kontaktiert, bei dem sie ihr Ticket gekauft haben, und erhalten eine konkrete Information über ihr neues Spieldatum (Tag, Uhrzeit). Wurden die Tickets anderweitig, z.B. an einer Vorverkaufsstelle gekauft, können die Kunden dort ihr neues Spieldatum einsehen.

Weitere Informationen auch zu dem jeweils neuen Spieldatum auf www.rocky-horror-show.de.

Trash, Sex und Rock’n’Roll: der schrägste Trip der Musical-Geschichte

So euphorisch von seinem Publikum gefeiert und miterlebt wie die Rocky Horror Show wird kein anderes Musical der Theatergeschichte. Gleiches gilt für The Rocky Horror Picture Show, seine legendäre Verfilmung, die vor 45 Jahren in die Kinos kam. Sobald die witzige, schrille Story um das junge, biedere Paar Brad Majors und Janet Weiss und den diabolischen Außerirdischen Dr. Frank’n’Furter ihren Lauf nimmt, steigt das Publikum ohne Rücksicht auf gute Sitten in die Geschichte ein und macht einfach mit.

RICHARD O’BRIEN’S ROCKY HORROR SHOW

Gastspiel im Rosengarten in Mannheim 2021

Alter Termin: 29.12. – 31.12.2020

Neuer Termin: 14.12. – 16.12.2021

Vorstellungen: jeweils um 19.30 Uhr

Preise: ab 33,50 Euro zzgl. Gebühren

Vorverkauf: Online unter www.rocky-horror-show.de,www.tickets-direkt.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen,

zudem über die nationale Tickethotline

01806-101011 (0,20 Euro/Min.aus dem dt.Festnetz)

Sprache in englischer Sprache (inkl. Songs). Erzähler auf Deutsch

Weitere Informationen:

www.tickets-direkt.de

www.rocky-horror-show.de

www.bb-promotion.com

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen