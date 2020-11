Neustadt: Volkstrauertag am Sonntag, 15. November – Stilles Gedenken in Neustadt an der Weinstraße und den Weindörfern

Neustadt an der Weinstraße – In diesem Jahr fanden keine zentralen, öffentlichen Gedenkfeierlichkeiten zum Volkstrauertag statt. Bürgerinnen und Bürger waren bundesweit zum stillen Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt aufgerufen.

Stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt hat Oberbürgermeister Marc Weigel gemeinsam mit Vertretern von Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr und VdK einen Kranz auf dem Hauptfriedhof niedergelegt.

„Der Volkstrauertag ist ein Tag des Gedenkens und zugleich ein Tag des Innehaltens und der Erinnerung an alle Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Das gibt uns Gelegenheit darüber nachzudenken, was wir in unserer Gegenwart für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden in unserer Gesellschaft und in der Welt tun können. Auch wenn wir auf stolze 75 Jahre Frieden und Freiheit im Herzen Europas zurückschauen, so müssen uns manche Entwicklungen doch sorgen. Politische Unruhen, Hass, Gewalt und insbesondere auch die jüngsten terroristischen Anschläge in unseren Nachbarländern Frankreich und Österreich mahnen uns, dass der Friede in Europa nicht selbstverständlich ist. Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und zwischen den europäischen Partnern wird zunehmend bedeutsamer. Dafür wollen wir uns auch in der Demokratiestadt Neustadt an der Weinstraße einsetzen.“