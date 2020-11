Neustadt: Demokratie-Forum Hambacher Schloss am 17. November 2020

Neustadt an der Weinstraße – Der Traum eines geeinten, friedlichen Europas, wirtschaftliche Zusammenarbeit, gemeinsame Werte – vielen Menschen fällt es schwer, sich an die Grundideen der Europäischen Union zu erinnern. Wie kann neue Begeisterung und Leidenschaft für die EU entfacht werden und ein neues europäisches Wir-Gefühl entstehen? Während auf der einen Seite ein Milliarden- Hilfspaket die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern soll, gleicht die Situation vieler geflüchteter Menschen in der EU einem Albtraum. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union definiert Rechte und Freiheiten aller Menschen, die in der EU leben. Hehres Ziel oder gelebte Realität?

Folgt man Daniel Cohn-Bendit, braucht es eine Neugründung, in jedem Fall aber eine Stärkung der EU – auch auf die Gefahr hin, dass nicht alle Mitgliedsstaaten weiter dabei sein wollen. Der Mainzer Historiker Andreas Rödder sieht einen stetigen Machtzuwachs der EU hingegen kritisch. Er sagt, die Nationalstaaten seien beispielsweise in der Pandemie die entscheidenden Akteure gewesen – und das sei gut so! Die Journalistin und Osteuropa-Expertin Gemma Pörzgen sieht die Europäische Union vor großen Herausforderungen: Sie sei als Friedensprojekt entstanden und müsse ihre Rolle in der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts erst noch neu definieren.

Wofür steht das Demokratie-Forum Hambacher Schloss?

In der Tradition des Hambacher Fests und dem hiermit verbundenen Geist der Meinungsfreiheit und der Bürgerrechte bietet das Demokratie-Forum Hambacher Schloss eine Bühne für substantielle Diskurse und fairen Konfliktaustausch. Die Reihe – eine Kooperation des Südwestrundfunk (SWR) und der Stiftung Hambacher Schloss – wird von Prof. Dr. Dr. Michel Friedman moderiert, es finden in der Regel vier Veranstaltungen pro Jahr statt.