Neustadt: Orange your City – Weltweite Aktion zur Ächtung von Gewalt gegen Frauen

Neustadt an der Weinstraße – Der internationale Gedenktag für die Opfer von Gewalt gegen Frauen und Mädchen findet jährlich am 25. November statt. Auch in diesem Jahr setzt der Zonta-Club Neustadt unter dem Motto „Zonta Says No – Orange the World“ ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen, ihren Ursachen und Folgen.

„Orange Your City“ ist eine Kampagne, die von UN-Women und dem internationalen Zonta-Dachverband ins Leben gerufen wurde. Die orangefarbene Beleuchtung von Gebäuden oder Wahrzeichen einer Stadt soll das Bewusstsein für die ständige Präsenz von Gewalt in unserer Gesellschaft wach halten und zum Widerstand ermutigen.

Am Mittwoch, 25. November 2020, 17 Uhr, werden das Erdgeschoss des Rathauses, der Löwe vor dem Rathaus, das Gebäude der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS), das Verwaltungsgebäude des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales und das Verwaltungsgebäude der Wohnungsbaugesellschaft in der Konrad-Adenauer-Straße, das Büro der Gleichstellungsbeauftragten, die Beratungsstelle für Frauen sowie die Stiftskirche in orangenem Licht erstrahlen.

Zusätzlich hisst die Stadtverwaltung wie jedes Jahr die Aktionsflagge “Gegen Gewalt an Frauen“.

Der Zonta-Club Neustadt und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße bitten alle Bürgerinnen und Bürger, Geschäfte und Betriebe sich am 25. November an der Aktion zu beteiligen und eine Kerze oder ein orangenes Licht ins Fenster zu stellen.