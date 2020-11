Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 16.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Serie aufgeklärt

Haßloch (ots) – Seit Mittwoch (11. November 2020) sind in der Gemeinde Haßloch 24 Fälle von Diebstählen und unbefugten Benutzungen von Fahrrädern bekannt geworden, für die jetzt ein Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim verantwortlich gemacht wird. (Bezug: Pressemeldung vom 13. November 2020). Umfangreiche Ermittlungen und operative Maßnahmen der Polizei Haßloch führten am Freitagvormittag (13. November 2020, ca. 11:30 Uhr) zum Erfolg. Ein 27-Jähriger wurde auf frischer Tat festgenommen, nachdem er versuchte sich Zutritt zu einem fremden Grundstück zu verschaffen. Aufgrund einer psychischen Erkrankung kam der Mann in eine Klinik. Eine Vielzahl von Fahrrädern stellte die Polizei sicher, deren Besitzer nicht feststehen. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet diese sich zu melden und nimmt weiterhin Zeugenhinweise in dieser Sache unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Wahlplakate beschädigt

Haßloch (ots) – Im Nachgang zur Bürgermeisterwahl in Haßloch am 8. November 2020 teilt die Landesgeschäftsstelle der AfD mit, dass 12 Doppelplakate und ein Einzelplakat teils gestohlen oder beschädigt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von 65 EUR. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Laumersheim: Schwerer Verkehrsunfall, Vollsperrung der Landesstraße 454

Laumersheim (ots) – Am Montag, 16.11.2020, gegen 09:35 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 454. Ein 29-jähriger LKW Fahrer fuhr mit einem mit Teer beladenen Kipper aus Richtung Laumersheim kommend in Richtung Weisenheim am Sand. Ca. 1,3 km vor der Ortseinfahrt Weisenheim am Sand verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam letztendlich nach links von der Straße ab. Im angrenzenden, ca. vier Meter tiefer als Straßenniveau befindlichen Feld überschlug er sich mehrmals und kam ca. 15 Meter abseits der Straße auf den Reifen wieder zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. Ladung wurde keine verloren. Der nicht mehr fahrbereite LKW wird durch eine Fachfirma geborgen. Aus diesem Grund muss die Landesstraße 454 zwischen Weisenheim am Sand und dem Kreisverkehr der Landesstraße 520 (zwischen Gerolsheim und Großkarlbach) für mehrere Stunden, voraussichtlich bis Montag, 16.11.2020, ca. 18:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu meiden. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

