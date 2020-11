Jede Woche werden im Fernsehen die selbsternannten Experten zum Ausgang der Bundesliga Spiele befragt. Sie alle haben eine Meinung und wenn man mal ehrlich ist, dann weiß man oft nicht so recht warum sie diese haben.

Man muss selbst nicht unbedingt in der ersten Liga gespielt haben und kann trotzdem Ergebnisse und auch Meister richtig voraussagen. Das kann man sich zu Nutze machen.

Jeder hat mindestens eine Person, bei der er am liebsten im TV wegschalten würde. Diese abgehalfterten Fußballstars, die für ein kleines Zubrot das sagen, was der Sender hören will. Immer mit ein bisschen Glamour längst vergangener Tage garniert und ein neuer Skandal ist eigentlich auch schon vorprogrammiert. Man sollte diese Unart der Sportberichterstattung als das betrachten was es ist. Unterhalten ohne großen Anspruch. Dabei wäre es eine tolle Sache, wenn man sich auf die Vorhersagen verlassen könnte. Wenn es tatsächliches Insiderwissen gäbe, welche einem einen Vorteil bei Sportwetten verschaffen würde. Das gibt es aber nicht. Leider.

Man sollte auf die eigene Meinung hören

Viel mehr Gewicht sollte man dem eigenen Bauchgefühl und der eigenen Meinung bemessen. Schließlich ist das die einzige Informationsquelle, bei der man den Hintergrund der Recherche kennt. Anders als die Bundesliga Wett Tipps Experten kann man selber entscheiden welchem Gerücht man nachgeht und sich über den Wahrheitsgehalt vergewissert. An manchen Informationen, die durchsickern, ist ja auch was dran. Fällt der Torwart kurzfristig aus, muss ein Spieler das Aufwärmen abbrechen. All das kann schon Einfluss darauf haben wer das Feld als Sieger verlässt.

Wenn man sich regelmäßig mit der Bundesliga beschäftigt, dann bekommt man ja schon eine ganze Menge mit. Man kann sich zwar noch lange nicht Experte schimpfen, aber für ein gesundes Wissen reicht es alle mal. Da es keine Garantie gibt und man immer auch ein bisschen Glück für das richtige Ergebnis benötigt, hat man damit aber schon gute Voraussetzungen für die Platzierung von Bundesliga Wetten geschaffen.

In den Austausch mit anderen treten kann helfen

Man selbst ist Dortmund Fan und verfolgt alles rund um den BVB. Der Arbeitskollege ist Anhänger des VfB Stuttgart. Das ist doch die perfekte Voraussetzung, um sich auszutauschen. Wie läuft es bei deiner Mannschaft. Sind alle Spieler für das Wochenende fit. Das sind wertvolle Informationen von einem Experten aus Leidenschaft. Wenn man nicht gezwungen ist eine Information weiterzuverkaufen, dann kann man diese auch ganz unverblümt transportieren. So wie bei Arbeitskollegen, die sich nur über die Erfolgsaussichten ihrer Teams fürs Wochenende austauschen.

Wenn man sich langsam herantastet, dann kann man ein Gefühl für das Glücksspiel mit Sportwetten erhalten. Man muss ja nicht gleich mehrere hundert Euro setzen. Davon ist im Übrigen auch wirklich abzuraten. Eine Steigerung kann sukzessive erfolgen. Oder dann, wenn man eine Paarung ausgemacht hat, bei deren Ausgang man sich absolut sicher. Aber Vorsicht, es gibt auch große Überraschungen wie die Pokalsensationen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man seine eigene Expertenmeinung in eine Wette einfließen lässt. Denn wie auch beim Lotto ist das genaue Ergebnis eines Spieltages nicht vorhersehbar.