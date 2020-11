Reifen zerstochen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Unbekannte zerstachen in der Nacht von Samstag 14.11.2020 auf Sonntag 15.11.2020 jeweils ein Reifen an insgesamt 4 Fahrzeugen. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Tatzeitraum in der Hagellochstraße geparkt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch auf Tankstellengelände

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag (14.11.2020) auf Sonntag (15.11.2020) zwei Münzbehälter auf einem Tankstellengelände in der Oppauer Straße auf. Des Weiteren wurde versucht in die Waschanlage einzubrechen. Aus den Behältern wurden Münzen in noch unbekannter Höhe gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Zeit von Donnerstagmittag bis Samstagmittag beschädigten Unbekannte ein geparktes Auto in der Jakob-Binder-Straße. Der graue VW Golf wurde vermutlich durch einen Unfall am Kotflügel vorne links beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.