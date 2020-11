Versuchter Raub in Blumenladen

Lustadt (ots) – Am Samstag 14.11.2020 betrat gegen 13 Uhr ein männlicher Täter einen Blumenladen in der Unteren Hauptstraße in Lustadt und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld. Da sich die Angestellte nicht darauf einließ, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 18-25 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank, trug schwarze Kleidung und einen hellblauen Schal.

Wer hat zu dieser Zeit verdächtige Feststellungen im Bereich der Unteren Hauptstraße gemacht?

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Autos und Haus durch Feuer beschädigt – Zeugen gesucht

Rülzheim (ots) – Am frühen Montagmorgen 16.11.2020 brannte ein Auto in der Mauritiusstraße in Rülzheim. Durch das Feuer wurden ein weiteres, danebenstehendes Auto und die Fassade eines Hauses beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.

Wer hat die Tat beobachtet oder verdächtige Fahrzeuge/Personen in der Mauritiusstraße in Rülzheim gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-3333 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht mit auffälligem PKW

Germersheim (ots) – Am Sonntagmittag 15.11.2020 befuhr ein 39-jähriger Quadfahrer gegen 15 Uhr die Hafenstraße in Germersheim. An der Anschlussstelle Germersheim Nord wollte der Fahrer eines weißen Ford SUV mit auffälligen blauen sogenannten “Rallystreifen” in die Hafenstraße abbiegen. Dabei übersah er den Quadfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrer blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

Der SUV Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort und flüchtete auf die B35. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.