Niederwalgern (ots) – In der Nacht zum Sonntag 15.11.2020 kam es im Regionalexpress von Marburg nach Gießen, zur sexuellen Belästigung einer 22-jährigen Frau. Zwischen 23.54 – 00.21 Uhr setzte sich der vermutlich arabische Mann in die direkte Nähe der 22-Jährigen und führte vor ihren Augen sexuelle Handlungen an sich durch. Sowohl die betroffene 22-Jährige als auch der Exhibitionist verließen den Zug in Gießen.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

ca. 1,80 bis 1,85 m groß, ca. Anfang bis Mitte 20 Jahre, normale, unauffällige Statur. Jugendliches Aussehen, dunkle Augen mit auffallend ausgeprägten Augenbrauen und vermutlich ausländischer, eventuell arabischer Herkunft. Olivfarbene Stoffhose, dunkle Jacke, auffallend breiter cognacfarbener Gürtel, dunkle Baseballkappe und auffälliges oranges Halstuch.

Wer kennt diesen Mann? Wem ist er noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Hinweise erbeten bei der Kripo Marburg unter Tel: 06421/406-0.

