Friedberg (ots) – Ihren Sonntagsspaziergang dürfte sich eine 69-Jährige wohl anders vorgestellt haben. Als sie gegen 16.10 Uhr am 15.11.2020 durch das Neubaugebiet an der Anna-Kloos-Straße schlenderte geriet sie, wegen eines nicht angeleinten Hundes in Streit mit seinem Besitzer. Sie beschwerte sich darüber, dass der Hund frei herumläuft.

Daraufhin beleidigte der südländisch aussehende Mann die 69-jährige Frau und zeigte ihr den Mittelfinger. Ausserdem zückte er ein Messer und drohte, ihr beim nächsten Mal den Kopf abzuschneiden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 45-50 Jahre, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, südländisches Aussehen.

Er hatte schwarze, kurze Haare und trug eine braune, knielange Winterjacke.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen Beleidigung und Bedrohung und bittet um Hinweise zum Täter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen