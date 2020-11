Kaiserslautern – Der ruandische Student Pacifique Muhoza hat am 13. November den mit 1.000 Euro dotierten Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender erhalten.

Dr. Stefan Löhrke, Vizepräsident für Studium und Lehre der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK), überreichte die zugehörige Urkunde und gratulierte dem TUK-Studenten für seine besonders guten akademischen Leistungen sowie sein außerordentliches gesellschaftliches und interkulturelles Engagement. Die Feierstunde fand pandemiebedingt in kleinstem Rahmen statt.

Pacifique Muhoza studiert seit 2015 in Kaiserslautern. Sein Bachelorstudium im Fach Chemie schloss er – trotz neuer Kultur und Sprache – in der Regelstudienzeit von sechs Semestern im Oktober 2018 ab. Während des Masterstudiums mit Schwerpunkt Synthese und Katalyse erhielt er sowohl für ein Praktikum in der Arbeitsgruppe Homogene Katalyse unter der Leitung von Prof. Dr. Werner Thiel vom Fachbereich Chemie, seit Juli Vizepräsident für Forschung und Technologie der TUK, als auch für eine mündliche Abschlussprüfung zu Vorlesung Homogene Katalyse mit 1.0 und 1.3 zweimal Bestnoten.

Dass ihm die Themen Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit persönlich am Herzen liegen, unterstreicht Muhoza aktuell mit seiner Masterarbeit. Dabei will er das stoffliche Recycling von Polystyrol so steuern, dass bei dessen katalytischem Abbau Wertstoffe für die weitere Verwendung in der Industrie erzeugt werden. Das Thema sei nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht hoch interessant, unterstrich Prof. Thiel im Rahmen der Verleihung.

Der Chemiestudent arbeitet zudem seit Beginn seiner Zeit in Kaiserslautern als „Facilitator for global and intercultural learning“ beim World University Service mit einem Schwerpunkt im Bereich globaler Nachhaltigkeitsthemen mit Schülerinnen und Schülern berufsbildender Schulen. Darüber hinaus fungiert er als Gemeinderatssprecher der katholischen Hochschulgemeinde (KHG) in Kaiserslautern und bringt sich hier insbesondere in die Partnerschaft der KHG mit einer Studierendengemeinde in Ruanda ein. Diese Tätigkeit geht einher mit seinem Engagement für die ruandische Studierendengemeinschaft in Kaiserslautern, für die er zweimal für jeweils ein Jahr als Vizepräsident fungierte. Diese zugleich gesellschaftlich und interkulturell wertvollen Tätigkeiten runden sein herausragendes Profil eindrucksvoll ab.

Über den DAAD-Preis

Mit dem DAAD-Preis werden ausländische Studierende, die ihr Studium in Deutschland absolvieren und sich durch besondere akademische Leistungen und bemerkenswertes gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement hervorgetan haben, ausgezeichnet. Die Nominierung potentieller Preisträger/innen erfolgt über die Fachbereiche. Die Stipendienvergabekommission der TUK entscheidet daraufhin, wer den DAAD-Preis erhält.