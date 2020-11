24-Jährige nach Angriff auf Polizeibeamte im Gewahrsam

Worms (ots) – Weil seine 24-jährige Bekannte am Donnerstag 12.11.2020 gegen 16 Uhr betrunken an der Tür seines geschlossenen Lokals in der Wilhelm-Leuschner-Straße randaliert und er sie nicht hineinlassen möchte, verständigt der Mann die Polizei. Unbeirrt vom Erscheinen der Polizeistreife versucht die junge Frau aus Mannheim weiter ins Anwesen des Anrufers zu gelangen.

Zu diesem Zeitpunkt wird den Beamten bekannt, dass sich die Frau bereits ca. 1 Stunde zuvor in der Wilhelm-Leuscher-Straße auffällig verhalten hat. Weil sie Passanten anschrie und anpöbelte, kam es bereits zu einem Polizeieinsatz, bei dem sie der Örtlichkeit verwiese wurde. Auch jetzt kann sie nicht beruhigt werden und wird immer aggressiver.

Einem weiteren Platzverweis kommt sie nicht nach. Als ihr die Ingewahrsamnahme angedroht wird, schlägt sie dem Beamten unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin soll sie zur Dienststelle gebracht werden, woraufhin sie sich heftig zur Wehr setzt und einem weiteren Polizeibeamten ins Gesicht tritt. Die Polizisten bleiben unverletzt.

Auf der Dienststelle beleidigt sie zwei Polizistinnen, zieht ihrer Socke aus, spuckt hinein und wirft sie einer Beamtin ins Gesicht. Zur Ausnüchterung verbleibt sie bis zum Abend im Polizeigewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verdacht des Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln, wird eingeleitet. Ein weisses Pulver, welches ihr zugeordnet werden kann, wird zur Analyse sichergestellt.

Betrunkener Autofahrer versteckt sich im Gebüsch

Worms (ots) – Ein Autofahrer rollt Donnerstag 12.11.2020 um 08:55 Uhr in Rheindürkheim aus Unachtsamkeit mit seinem PKW rückwärts gegen das Fahrzeug des Nachfolgenden und flüchtet. Beide PKW stehen zunächst hintereinander in der Kirchstraße vor der roten Ampel an der Einmündung zur B9. Nachdem der Vorausfahrende mit seinem Heck gegen den PKW des 27-Jährigen prallt, steigt er aus, um den Verursacher darauf anzusprechen. Dieser allerdings tritt auf das Gaspedal und flüchtet bei “Rotlicht” auf die B9 in Richtung Mainz.

Der 27-Jährige nimmt daraufhin die Verfolgung auf und kann den PKW stehend in der Jakob-Hammel-Straße ausfindig machen. Hier kommt es zu einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer, der sich sofort wieder ins Fahrzeug setzt und ein weiteres Mal davonfährt. Da die Straße als Sackgasse endet, verlässt der Flüchtende sein Auto und verschwindet zu Fuß im angrenzendem Gebüsch.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen hat zunächst kein Erfolg, bis er mit Geräuschen aus dem Buschwerk sein Versteck preisgibt und gestellt werden kann. Der Grund, weswegen sich der 35-jährige Wormser zu verstecken versuchte wird beim Atemalkoholtest offenkundig: 2,29 Promille. Bei der Begutachtung der PKW kann kein Sachschaden festgestellt werden.

Verkehrsbeeinträchtigung wegen Auffahrunfall auf Mainzer Straße

Worms (ots) – Auf der Mainzer Straße sind Freitagmorgen zwei LKW aufeinander gefahren, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kam. Beide LKW waren gegen 07:30 Uhr hintereinander die Mainzer Straße aus Richtung Petrus-Dorn-Straße in Richtung Mainz gefahren. Noch vor der Eisenbahnbrücke kam es zum Auffahrunfall, bei dem der vorausfahrende Tanklaster ein Teil seiner flüssigen Ladung (Ad Blue) verlor.

Verletzt wurde niemand. Der Verkehr Richtung Norden musste über die Hafenstraße/Dr. Otto-Röhm-Straße umgeleitet werden. Die Feuerwehr war einem Löschzug vor Ort und spülte die Fahrbahn. Die Mainzer Straße ist mittlerweile wieder freigegeben und der Verkehr kam fließen.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Worms (ots) – Am Samstagmorgen kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin in der Weinsheimer Straße in Worms. Der 22-jährige PKW-Fahrer bog von der Stadtmitte kommend aus der Horchheimer Straße nach links in die Weinsheimer Straße ab. Er übersah beim Abbiegen die 83-jährige Fußgängerin, welche die Weinsheimer Straße in diesem Moment fußläufig überquerte.

Die Fußgängerin fiel durch den Aufprall auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht im Gesicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden an dem Unfall beteiligten PKW beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Radfahrer leicht verletzt

Worms (ots) – Ein Radfahrer wird Mittwoch 11.11.2020 in der Von-Steuben-Straße beim Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Auto und Fahrrad fahren beide in Richtung Bahnhof.

An der Kreuzung Kurfürstenstraße biegt der 46-jährige Autofahrer nach rechts in Richtung BIZ ab und übersieht hierbei den 38-jährigen Rennradfahrer, der auf dem parallel zur Fahrbahn gelegenen Radweg weiter geradeausfahren will. Bei Anstoß gegen die rechte Fahrzeugseite stürzt der Radfahrer und wird hierdurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.