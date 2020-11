Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Mehrere Verstöße gegen die aktuellen Corona-Verordnungen

Oppenheim (ots) – Am Sonntag 15.11.2020 um 02.24 Uhr rief eine besorgte Oppenheimer Bürgerin an und meldete mehrere “Jugendliche” die die Rheinstraße in Oppenheim entlanglaufen, klingeln und gegen Gegenstände treten würden. An der Jet-Tankstelle Hafenstraße konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten 8 Personen zwischen 15 und 22 Jahren mit Wohnort Oppenheim, Nierstein und Dienheim angetroffen und kontrolliert werden.

Es stellte sich heraus, dass alle aus unterschiedlichen Haushalten stammten, den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhielten, sowie keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Daher wurde gegen jede Person ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihnen ein Platzverweis bis 06:00 Uhr für den Bereich Rheinstraße und Bahnhof erteilt. Diesem kamen sie auch nach. Sachbeschädigungen konnten in der Rheinstraße keine festgestellt werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Sprendlingen (ots) – Im Rahmen einer am Samstag 14.11.2020 um 12:10 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen können bei einem 39-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest reagiert positiv auf Amfetamin und THC (Cannabis). Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet.

Da der Fahrer in der Vergangenheit bereits schon einmal den Führerschein wegen eines ähnlich gelagerten Delikts abgeben musste, muss dieser nun mit einer Verdopplung des Bußgeldes und einer Strafe von mindestens 1.000 EUR rechnen. Sollte sich der Verdacht des Konsums einer harten Droge bestätigen, ist darüber hinaus auch mit einem kompletten Führerscheinentzug zu rechnen.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – Am Samstag 14.11.2020 gegen 20:00 Uhr meldet ein Zeuge ein schlangenlinien fahrendes Fahrzeug “Am Rupertsberg” in Bingen. Die entsandte Streife kann das gemeldete Fahrzeug am “Fruchtmarkt” feststellen und schließlich in der “Kapuzinerstraße” einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Im Rahmen der Kontrolle kann bei dem 70-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigt dies und ergibt einen Wert von 2,03 Promille. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein zwecks Einziehung sichergestellt.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ingelheim-Heidesheim (ots) – Am Samstag 14.11.20 kam es gegen 21:02 Uhr in der Auffahrt der Anschlussstelle Hechtsheim-West zur A 60 zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Raum Mainz kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen und 2 Leitpfosten. Anschließend setzte die Frau die Fahrt fort bis zum Autobahnkreuz Mainz, wo das Fahrzeug aufgrund der Schäden zum Stehen kam.

Bei Eintreffen der Streife der Autobahnpolizei Heidesheim stellte diese fest, dass die Fahrerin des PKW offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der Frau wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.000 EUR

Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Oppenheim (ots) – Ein 67-jähriger Oppenheimer parkte seinen Pkw, VW Golf in seiner Einfahrt zur Straße hin ab. Im Zeitraum von Donnerstag 12.11.2020 gegen 08.30 Uhr und Freitag 13.11.2020 gegen 15 Uhr hat ein zurzeit unbekannter Täter eine Schraube schräg von oben in die Seite seines vorderen linken Reifens gedreht. Hierdurch entstand ihm ein Schaden von ca. 200 Euro.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Täter und Tatzeit geben können.

Räuberischer Diebstahl

Bingen (ots) – Donnerstag 12.11.2020, Mainzer Straße und Schultheiß-Kollei-Straße, 13-14:08 Uhr. Mitarbeiter des Toom-Baumarktes meldeten den Diebstahl von Schuhen und einer Hose. Der 44-jährige Beschuldigte hatte nicht bezahlt und eine Mitarbeiterin bei dem Versuch, ihn festzuhalten, weggestoßen. Anschließend warf er die Ware einfach weg. Der Mann konnte durch die Beamten gestellt werden.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fand sich weiteres Diebesgut in Form von zwei Paar Unterhosen aus dem angrenzenden Takko-Markt. Darüber hinaus hatte er laut eigenen Angaben eine Stunde zuvor eine Cola und ein Stück Kuchen aus einer Backfiliale im Edeka verzehrt und nicht bezahlt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.