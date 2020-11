Größere Gewässerverunreinigung des Rheins im Bereich Mainz

Mainz (ots) – Eine Zeugin meldet am Freitagnachmittag 13.11.2020 der Wasserschutzpolizeistation Mainz eine Gewässerverunreinigung (GVU) des Rheins im Bereich Zollhafen und Kaiserbrücke. Ermittlungen ergaben, dass sich die GVU auf einer Länge von ca. 2-3 km (Bereich oberhalb des Mombacher und Biebricher Stromarms), über die gesamte Strombreite erstreckte. Es handelte sich um eine ölige, geruchlose, silbrige sowie teilweise regenbogenfarbige, glänzende Substanz.

Binnenschiffe, welche sich in der Nähe des Feststellungsortes befanden und ggf. als Verursacher in Betracht kamen, wurden durch die Wasserschutzpolizei kontrolliert. Ein konkret tatverdächtiges Schiff konnte jedoch nicht ausgemacht werden. Mögliche weiter entfernte Verursacher (Binnenschiffe), werden auch aufgrund der Weg/-Zeitberechnung, von weiteren WSP-Stationen auf einen möglichen Tatzusammenhang hin kontrolliert. Durch das neblige Wetter und die einsetzende Dunkelheit war der Einsatz des Polizeihubschraubers nicht möglich. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an.

Brennender Pkw

Mainz, Max-Hufschmidt-Straße (ots) – Am Samstagmittag 14.11.2020 gegen 13:18 Uhr gerät ein PKW auf der Max-Hufschmidt-Straße, aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Durch die Berufsfeuerwehr konnte der Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Infolge der Löscharbeiten musste die Straße zeitweise gesperrt werden, wodurch es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Fahrerin des Fahrzeugs blieb jedoch unverletzt.

Mülltonnen im Bleichenviertel angezündet

Mainz (ots) – Am Donnerstagabend 12.11.2020, 18-18:53 Uhr zündet ein unbekannter Täter im Bleichenviertel Papiermülltonnen an und beschädigt den Außenspiegel eines Autos. Es handelt sich um die Straßen Schießgartenstraße, Stiftstraße, Hintere Bleiche, Spritzengasse und Münsterstraße. Der Täter kann im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

Männlich, dunkle kurze Haare, ca. 30-40 Jahre und 180 cm. Dunkler Teint, dunkle Lederjacke, ungepflegt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trickdiebstahl

Mainz (ots) – Eine 73-Jährige aus Mainz-Weisenau wird am Donnerstagnachmittag 12.11.2020, 17:15 Uhr von einem Anrufer kontaktiert, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgibt. Er sagt, es kämen gleich Kollegen zur Überprüfung der Wasserleitungen zu ihr. Kurz nach Beendigung des Telefonats klingelt es an ihrer Tür und sie gewährt dem “Mitarbeiter” Einlass in die Wohnung.

Der Mann gibt an, dass sich im Keller des Gebäudes ein weiterer Kollege befände. Diesen bekommt sie jedoch nicht zu Gesicht. Nachdem der Mann ihre Wohnung wieder verlassen hat, stellt sie fest, dass der Akku ihres Haustelefons entwendet wurde.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 180 cm, kräftige Statur, dunkelblond, circa 50 Jahre.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Am Donnerstag 12.11.2020 zwischen 08:30-13:50 Uhr hebeln unbekannte Täter die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in Mainz-Bretzenheim auf. Das Stehlgut wird derzeit ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Am Donnerstag 12.11.2020 zwischen 08-19:30 Uhrhebeln unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses in Mainz-Weisenau auf. Sie entwenden Schmuck. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Mainz, Volkspark (ots) – Am Sonntag 15.11.2020 gegen 05:00 Uhr wurden zwei Personen beobachtet, wie sie an einer Fahrradverleihstation im Volkspark versuchten Fahrräder zu entwenden. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten diese.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 22-Jähriger und ein 19-Jähriger, konnten jedoch noch im Nahbereich festgenommen werden. Anzeigen wurden erstattet.

Verkehrsunfallflucht

Mainz, Heuerstraße (ots) – Am Freitag 13.11.2020 meldet sich gegen 14.30 Uhr aus Gonsenheim ein Verkehrsteilnehmer über Notruf bei der Polizei und gibt dort an, dass er “vermutlich” einen Verkehrsunfall in Hechtsheim gehabt habe. Das sei jedoch schon etwa eine Stunde her. Er warte nun auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Polizei. Durch die eintreffende Streifenbesatzung können der 22-jährige Mitteiler sowie sein 18-jähriger Beifahrer an der genannten Örtlichkeit angetroffen werden.

Die beiden Hechtsheimer geben an, dass der von ihnen mitgeführte und unfallbeschädigte PKW durch den 22-jährigen geführt worden sei und man in Hechtsheim ein geparktes Auto gestreift habe.

Pech für den Fahrer: Bei ihm können Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hinweisen. Ein Test bestätigt die Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Gegen den Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, Straßenverkehrsgefährdung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.