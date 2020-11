Aggressiver Autofahrer verletzt Fahrradfahrer – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Mit dem Einsatz von Pfefferspray und Spucken reagierte unter anderem ein Autofahrer am Samstagnachmittag 14.11.2020. Der Fahrer eines Opel Corsa mit KL-Kennzeichen soll zwischen 15-16 Uhr in der Brandenburger Straße einen Fahrradfahrer geschnitten haben. Er wurde von dem Fahrradfahrer an der Ampel Kreuzung Trippstadter Straße auf das Fehlverhalten angesprochen.

Als der Opelfahrer dem Radfahrer Schläge angedroht und ihm ins Gesicht gespuckt habe, habe der Autofahrer sich zunächst entfernt. In der Zollamtstraße habe er vor einem Lebensmittelmarkt allerdings auf dem Fahrradweg gewartet und dem Geschädigten noch Pfefferspray in die Augen gesprüht. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Da es für den Vorfall Zeugen geben müsste, bitte die Polizei um Hinweise bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631-369 2250./pvd

Raub auf Pizzalieferanten

Kaiserslautern (ots) – Mann raubt Pizzalieferanten aus und entledigt sich auf der Flucht der Beute. Unter falschem Vorwand sprach ein Mann in der Nacht auf Samstag 14.11.2020 einen Mitarbeiter eines Pizzaheimservice an, raubte sein mitgeführtes Bargeld und flüchtete zu Fuß. Der Bestohlene nahm kurzerhand die Verfolgung auf. Unter dem Verfolgungsdruck sah der Täter offenbar keinen anderen Ausweg, als sich der Beute zu entledigen.

Rauschgift und verbotene Messer sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag 12.11.2020 in der Tannenstraße bei einem 38-Jährigen Drogen und zwei verbotene Messer entdeckt. Der Mann war am Abend einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten kontrollierten den Fußgänger. Wie sich herausstellte, hatte er Rauschgift, ein sogenanntes Butterflymesser und ein Einhandmesser einstecken.

Die Einsatzkräfte fanden bei dem 38-Jährigen Haschisch und Amphetamin im teilweise mittleren zweistelligen Grammbereich. Das Rauschgift und die Messer wurden sichergestellt. Der 38-Jährige wurde bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung führte nicht zum Auffinden von weiteren Betäubungsmitteln. Der Verdächtige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Polizei bitte um Hinweise zu schwarzem Hyundai

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, denen Donnerstagabend im Gewerbegebiet beziehungsweise auf dem Globus-Parkplatz ein schwarzer Hyundai aufgefallen ist. Der Wagen war fuhr auffällige Fahrmanöver und war einem weißen Renault gefolgt. Auf dem Parkplatz des Einkaufmarkts kam es dann zwischen den Fahrern zu einem unangenehmen Vorfall. Der unbekannte Hyundai-Fahrer soll dem Renault-Fahrer Schläge angedroht und ihn beleidigt haben. Der Geschädigte erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Hinweise: Wem sind die beiden Fahrzeuge am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr in der Reichswaldstraße, Vogelwoogstraße, Merkurstraße oder auf dem Parkplatz des Globus Einkaufmarkts aufgefallen? Wer kann Angaben zur Fahrweise des schwarzen Hyundai machen? Wer hat die Eskalation auf dem Parkplatz beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Erneuter Einbruch in Kleingartenanlage

Kaiserslautern (ots) – Wieder haben Diebe die Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße heimgesucht. Am Donnerstag 12.11.2020 zwischen 13:40-14:30 Uhr sollen Diebe in vier Gartenlauben erneut zugeschlagen haben. Bei den Parzellen haben sich die Täter Zugang verschafft, in dem sie den Maschendrahtzaun durchtrennten. In die Lauben kamen sie dann durch gewaltsames Aufhebeln der Fenster und Türen. Aus einer Gartenlaube wurden diverse Spirituosen entwendet. Bei den Anderen wurden lediglich die Räumlichkeiten und die angrenzenden Schuppen durchwühlt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch ins Referat Soziales der Stadtverwaltung

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag 13.11.2020 Räume des Sozialreferats in der Maxstraße verwüstet. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchwühlten in dem Amtsgebäude zahlreiche Schränke und Schubladen. Sie beschädigten Türen und versprühten einen Feuerlöscher. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest, auch kann noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Mitarbeiter entdeckten den Einbruch am Morgen und informierten die Polizei.

Die Beamten sicherten Spuren. Die Polizei Kaiserslautern ermittelt und bittet um Hinweise: Wem ist in der Nacht zum Freitag Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Donnerstag aus der Moltkestraße gemeldet worden. Die Polizei sucht den Verursacher, der einen grauen BMW beschädigt hat.

Der BMW-Fahrer hatten seinen Wagen nach eigenen Angaben am Mittwoch 11.11.2020 gegen 22 Uhr am Fahrbahnrand Höhe der Hausnummer 58 abgestellt. Als er am Donnerstag, 12.11.2020 gegen 14:30 Uhr wieder wegfahren wollte, bemerkte er den Schaden an seinem Pkw. Das vordere Nummernschild war eingedrückt. Der verantwortliche Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich zu melden.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruchversuch in Arztpraxis

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am Donnerstagmorgen 12.11.2020 versucht, in der Schneiderstraße in eine Arztpraxis einzubrechen. Sie machten sich in einem Obergeschoss des Ärztehauses an der Tür der Praxis zu schaffen. Die Polizei stellte später Hebelspuren und eine Manipulation am Türschloss fest. Den Einbrechern war es nicht gelungen, die Tür aufzubrechen. Sie wurde zwar beschädigt, hielt dem Einbruchversuch aber stand.

Die Beamten ermitteln wegen des versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 7.45 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruchsversuche in Autos?

Kaiserslautern (ots) – Zeugen meldeten am Donnerstagmittag 12.11.2020 aus der Richard-Wagner-Straße eine junge Dame, die versuche die dort geparkten Autos zu öffnen. Sie hätten beobachtet, wie das Mädchen an mehrere Fahrzeuge herantrat und am Türgriff zog. Ob sie eine der Türen öffnen konnte, haben die Zeugen nicht gesehen. Nach kurzer Zeit sei ein älterer Herr auf das Mädchen zugegangen und habe sie angeschrien, sie soll damit aufhören zu versuchen, Sachen aus seinem Fahrzeug zu stehlen. Daraufhin habe sie sich in Richtung Hauptbahnhof entfernt.

Die eingetroffenen Polizeibeamten konnten in der Straße ein 13-jähriges Mädchen antreffen, auf die die Personenbeschreibung passte. Auf die Beobachtung der Zeugen angesprochen, stritt die 13-Jährige alles ab. Ihr sei langweilig, deshalb würde sie durch die Gegend laufen. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Sie konnte weiter ihres Weges gehen.

Da der ältere Herr nicht bekannt ist und bisher auch nicht klar ist, welche Autos angegangen wurden, bittet die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Auto aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – In der Pfaffenbergstraße haben Diebe zwischen Dienstag und Donnerstag ein Auto aufgebrochen. Die geschädigte Fahrzeughalterin entdeckte am Donnerstagmorgen, dass aus ihrem BMW unter anderem ein tragbares Navigationsgerät, eine Sonnenbrille und Bordwerkzeug fehlten. Wie die Täter es anstellten, den Wagen zu knacken, steht aktuell nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruch geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf