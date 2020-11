Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 14.11.2020, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 18.15 Uhr wurde durch unbekannte Täter versucht in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Spitalbachstraße in Neustadt einzubrechen. Trotz mehrfachen Hebelversuchen gelang es nicht in die Wohnung einzudringen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können bzw. denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt unter 06321-8540 oder kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Da er keinen festen Wohnsitz hat, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt.

Der 37-jährige muss sich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten.

Neustadt: Geldbeuteldiebstahl in Drogeriemarkt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, den 14.11.2020, um 14.05 Uhr befand sich eine 65-jährige Neustadterin in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße. Ihr Geldbeutel befand sich in einer Umhängetasche welche am Einkaufswagen hing. Als sie sich ca. 5 Meter an einem Regal befand, wurde ihr Geldbeutel aus der Umhängetasche entwendet.

Im Geldbeutel befanden sich persönliche Dokumente, sowie ein niedriger Geldbetrag.

Der Vorgang konnte beobachtet werden. Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, schwarzer langer Pferdeschwanz, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarz-weißem Poncho, sowie schwarzem Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

