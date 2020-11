Diebstahl, Sachbeschädigung

Edenkoben (ots) – Am frühen Samstagmorgen 14.11.2020 wurde durch einen Zeugen eine verdächtige Person die sich gerade an einem Schild im Bereich der Poststraße in Edenkoben zu schaffen machte gemeldet Durch die Streife konnte ein 21 jähriger Mann, bekleidet mit einer Sturmhaube, kontrolliert werden. Dieser hatte das Straßenschild der Poststraße abgeschraubt und mitgenommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten mehrere Aufkleber eines Fußballvereins und der rechten Szene sichergestellt werden. Diese waren teilweise bereits im Ortsbereich an verschiedene Schilder angebracht worden. Der Beschuldigte war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert

Polizisten beleidigt

Annweiler am Trifels (ots) – Gleich drei Strafverfahren wurden am Freitagabend 13.11.020 um 19.30 Uhr gegen einen 18-jährigen aus Annweiler eingeleitet. Der junge Mann hielt sich in einer 4-köpfigen Gruppe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf und beschädigte ein dort abgestelltes Fahrzeug. Zudem schmierte er mit seinen Fingern auf die verschmutze Windschutzscheibe zwei Hakenkreuze.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte er diese noch aufs Übelste. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam er erst nach Androhung einer Ingewahrsamnahme nach.

Unter Einwirkung von Betäubungsmitteln mit PKW unterwegs

Annweiler am Trifels (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen 15.11.2020 stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau bei einem 20-jährigen PKW-Führer aus dem Kreis Südwestpfalz drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht eines Cannabiskonsums durch den Fahrzeugführer.

Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Bestätigt sich die Cannabisbeeinflussung bei der Blutuntersuchung, muss der Betroffene mit zwei Punkten im Fahreignungsregister, einem Monat Fahrverbot und 500 Euro Bußgeld rechnen.

Einbruch in Gemüseladen

Albersweiler (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Obst- und Gemüseladen in Albersweiler. Hierzu hebelten sie ein Seitenfenster zum Verkaufsraum auf. Aus dem Verkaufsraum wurden eine Geldkassette und mehrere Pakete entwendet, wobei ein Großteil der Pakete in Tatortnähe wieder aufgefunden werden konnte. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht klar.

Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Herxheim (ots) – Im Verlaufe des Freitagnachmittags 13.11.2020 zw.15-19 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kapellenstraße in Herxheim. In dem Anwesen wurden mehrere Räume und Schränke nach Wertsachen durchwühlt.

Anwohner und weitere Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden.