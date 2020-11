Versuchter Trickdiebstahl in Altrip

Altrip (ots) – Am Freitag 13.11.2020 gegen 12.30 Uhr, wird ein 80-jähriger Mann vor seiner Wohnung in der Dalbergstraße in Altrip durch einen Passanten angesprochen. Der Passant, etwa 40-50 Jahre alt gibt an, dass er eine Panne mit seinem Auto habe und die Notfallnummer eines Pannendienstes benötige. Als der 80-Jährige hilfsbereit seinen Geldbeutel in die Hand nimmt, um seine Clubkarte aus dem Geldbeutel zu holen, kommt der Passant immer näher und versucht in den Geldbeutel zu greifen.

Glücklicherweise wird dies durch den älteren Mann bemerkt, welcher den Fremden aufforderte Abstand zu halten, woraufhin dieser sich fußläufig entfernte. Ein vermeintliches Pannenfahrzeug kann in der Umgebung nicht festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Tödlicher Verkehrsunfall

Maxdorf (ots) – Am Freitag 13.11.2020 gegen 16:45 Uhr, kommt es auf der L454 in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 85-jährige Mann aus Birkenheide überquert mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der L454 und wird dabei vom Pkw des 43-jährigen Fahrzeugführers aus Schweberdingen erfasst. Er verstirbt in Folge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die genaue Unfallursache und der genaue Unfallhergang sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Montag 09.11.2020 gegen 17:00 Uhr stellte der Anzeigenerstatter seinen weißen Pkw am rechten Fahrbahnrand, der Dürkheimer Straße in Dannstadt-Schauernheim, ab. Als er am Folgetag, gegen 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden am Heck seines Pkw feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 14.11.2020 zwischen 14:45-15:30 Uhr hat der Geschädigte seinen PKW VW Polo auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Südring in Bobenheim-Roxheim geparkt abgestellt. Als er nach dem Einkauf zurück zu seinem Fahrzeug kommt, muss er einen Schaden in Form von Lackabtragungen an der Heckstoßstange feststellen. Aufgrund der Spurenlage dürfte unbekannter Verkehrsteilnehmer im genannten Zeitraum das Fahrzeug des Geschädigten gestreift und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.