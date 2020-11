Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 54 im Bereich Burg-Hohenstein wurde am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 50 Jahre alter Aarbergener fuhr mit seiner Suzuki auf der B 54 von Bad Schwalbach in Richtung Aarbergen. In Höhe Burg-Hohenstein-Oberdorf bemerkte er offensichtlich einen beim Linksabbiegen verkehrsbedingt wartenden Linienbus zu spät und fuhr ungebremst auf das Heck des Kleinbusses auf. Hierbei zog sich der Kradfahrer mehrere Brüche und schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12500, — EUR.

Nachtrag: Der verletzte Motorradfahrer ist noch am Samstagabend im Krankenhaus verstorben.

Größere Feier aufgelöst

In der Nacht zum Samstag löste die Polizei in Oestrich-Winkel, Bereich Pfingstbachwiesen, eine größere Feier im Freien auf. Gegen 23:40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife ungewöhnlich hohen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr um den Bereich Schloss Vollrads. Eine Kontrolle führte dann zum Hinweis auf eine größere Feierlichkeit auf dem Zeltplatz Pfingstbachwiesen. Beim Annähern an die Örtlichkeit konnte eine Personengruppe von ca. 30 – 40 Personen ausgemacht werden. Eine solche Zusammenkunft ist aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen nicht gestattet. Außerdem besteht in der Öffentlichkeit ab 23:00 bis 06:00 Uhr das Verbot des Konsums von Alkohol. Es wurden mehrere Streifen zur Verstärkung alarmiert, um eine Kontrolle der Personen zu gewährleisten. Bis zum Eintreffen der weiteren Streifen hatte sich die Anwesenheit der nicht eingeladenen Polizei scheinbar herumgesprochen. Mehrere Personen flüchteten zu Fuß in den umliegenden Wald. Dennoch konnten einige Personen kontrolliert und deren Personalien festgestellt werden. Gegen sie werden Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem musste noch die Feuerwehr wegen einer zurückgelassenen Brandstelle alarmiert werden. Die Kosten für den Einsatz sowie die noch zu erwartenden Kosten für die Beseitigung des zurückgelassenen Mülls wird man über die Verursacher einholen. Zwei mögliche Veranstalter sind bereits ausgemacht.

Sachdienliche Hinweise werden gerne bei der Polizeistation Rüdesheim unter 06722-91120 entgegengenommen.

Zweite Feuerwehrkontrollfahrt im Wiesbadener Westend

Wiesbaden – Kontrollen Polizeidirektion Wiesbaden, Wiesbaden, Sonntag, 15.11.2020, 09:40 Uhr bis 11:15 Uhr,

(ka)Am heutigen Sonntag haben Einsatzkräfte der Polizeidirektion Wiesbaden

verkehrspolizeiliche Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt einer

Feuerwehrkontrollfahrt im Wiesbadener Westend durchgeführt. Die bereits zum

zweiten Mal durchgeführte Maßnahme fand im Rahmen des Themenkomplexes „KOMPASS“

statt, an dem der Stadtteil „Westend“ seit Dezember 2018 beteiligt ist. Das Ziel

der Kontrollen war es wie bereits im September 2020, gezielt die hohe

Verkehrsbelastung im dicht besiedelten Stadtteil zu verringern, indem nicht nur

zugeparkte Gehwege und das Parken in zweiter Reihe, sondern vor allem blockierte

Rettungszufahrten geahndet werden. Zu diesem Zweck hatte der Regionale

Verkehrsdienst (RVD) der Polizeidirektion Wiesbaden mit Unterstützung der

Feuerwehr Wiesbaden eine zweite Feuerwehrkontrollfahrt durch die engen Straßen

des inneren Westends vorbereitet. Mit der Präsenz von Kontrollkräften und der

konsequenten Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten soll auch weiterhin das

subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden.

Nach Angaben des Regionalen Verkehrsdienstes stellten die Einsatzkräfte während

dieser Kontrollfahrt insgesamt sieben Fahrzeuge fest, die verkehrswidrig

abgestellt waren. In drei Fällen konnten Parkverstöße aufgrund des Parkens in

zweiter Reihe geahndet werden. Vier weitere Fahrzeuge waren jeweils

verkehrsbehindernd im Kreuzungsbereich abgestellt, weshalb sogar die

Abschleppung zweier Pkw unvermeidbar war, da die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr

den Bereich nicht passieren konnten.

Die Einsatzleitung der Wiesbadener Polizei war mit der Fortsetzung und den

Ergebnissen der Kontrollen sehr zufrieden „Das die Kontrollen, wie bereits im

September, nun zum zweiten Mal stattfinden konnten, ist ein wichtiges Signal der

Wiesbadener Polizei in Richtung der Bürgerinnen und Bürger im Westend, „ihren“

Stadtteil lebenswert und sicher zu halten. Dazu gehört auch das Freihalten von

Rettungswegen, wenn es auf jede Sekunde ankommt.“, stellte Susanne Rolfing,

stellvertretende Direktionsleiterin der Polizeidirektion Wiesbaden fest.

Wohnungseinbruch, Ort: Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße, Zeit: Freitag, 13.11.2020, gegen 20.20 Uhr

(akl) Ein unbekannter Mann ist am Freitagabend gegen 20.20 Uhr in eine Wohnung

in der Heinrich-Zille-Straße eingebrochen. Nachdem er zunächst erfolglos an der

Terrassentür hebelte, gelang ihm ein Einstieg über das Badezimmerfenster. Beim

Durchsuchen der Räumlichkeiten wurde er von einem Bewohner gestört und

flüchtete. Der Mann sei 180 cm groß mit normaler Statur gewesen und habe dunkle

Kleidung, vermutlich einen Kapuzenpullover, getragen. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Diebstahl aus Wohnung, Ort: Wiesbaden, Am Berggarten, Zeit: Freitag, 13.11.2020, zwischen 08.55 Uhr und 09.30 Uhr

(akl) Am Freitagmorgen wurde „Am Berggarten“ in Wiesbaden-Medenbach die kurze

Abwesenheit eines 58-jährigen Wohnungsinhabers ausgenutzt, um Wertsachen aus der

Wohnung zu entwenden. Gegen 08.55 Uhr verließ der 58-Jährige die Wohnung und

versäumte es offenbar, die Wohnungstür richtig zu verschließen. Als er kurz

darauf gegen 09.30 Uhr wiederkehrte, musste er den Diebstahl eines Laptops und

einer Jacke feststellen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3.

Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Drei Fahrräder gestohlen, Ort: Wiesbaden, Charlotte-Posenenske-Straße, Zeit:

Donnerstag, 12.11.2020, 22.10 Uhr bis Freitag, 13.11.2020, 08.50 Uhr

(akl) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in der

Charlotte-Posenenske-Straße einen Fahrradunterstand aufgebrochen und drei

Fahrräder entwendet. Der am Donnerstag gegen 22.10 Uhr noch unbeschädigte

Fahrradschuppen wurde am Freitag gegen 08.50 Uhr von einem Bewohner gewaltsam

geöffnet aufgefunden. Ein entwendetes Fahrrad sei ein schwarzes Mountainbike der

Marke Diamant, ein weiteres schwarz-weißes MTB der Marke Bergamont gewesen.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440

entgegen.

Seniorin bestohlen, Ort: Wiesbaden, Marktstraße, Zeit: Freitag, 13.11.2020, 17.15 Uhr

(akl) Eine 79-jährige Seniorin ist am Freitag gegen 17.15 Uhr in der Marktstraße

von dreisten Dieben bestohlen worden. Nachdem der Frau eine Tasche zu Boden

gefallen war, hätten ihr zwei Männer beim Aufheben geholfen und diese zu anderen

Gegenständen auf ihren mitgeführten Rollator gestellt. Beide hätten sich

entfernt und sie habe das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt. Die Männer seien 18 –

20 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß gewesen. Einer sei mit einer

hellen Jacke, einer dunklen Hose sowie dunklen Sneakern mit weißer Sohle

bekleidet gewesen. Er habe eine Basecap mit reflektierenden Streifen getragen

und habe eine dunkle Umhängetasche mitgeführt. Der zweite hätte eine helle Jeans

mit Löchern, eine dunkle Jacke mit Kapuze und einen blauen Schal angehabt.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer

(0611) 345-2140 entgegen.

Mit Reizgas besprüht, Ort: Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Zeit: Freitag, 13.11.2020, 19.45 Uhr

(akl) Ein 15-jähriger Junge aus Wiesbaden ist am Freitag gegen 19.45 Uhr am

Bahnhofsplatz mit Reizgas besprüht worden. Er befand sich mit mehreren

Jugendlichen auf dem frei zugänglichen Dach eines Einkaufzentrums, als er

plötzlich und unvermittelt von einem etwa 18 Jahre alten Mann mit Reizgas

attackiert worden sei. Der Angreifer sei 185 cm groß gewesen und habe eine

normale bis kräftige Statur gehabt. Neben einer schwarzen Jogginghose und einer

schwarzen Jacke habe er eine rote Wollmütze getragen. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0

in Verbindung zu setzen.

Taxifahrer bestohlen, Ort: Wiesbaden, Paulinenstraße, Zeit: Samstag, 14.11.2020, gegen 01.00 Uhr

(akl) Am Samstag wurde einem Taxifahrer in der Paulinenstraße gegen 01.00 Uhr

sein Portemonnaie von vier jungen Männern entwendet. Nachdem sie ihn am

Taxistand umringt und vorgeblich um einen Fahrpreis verhandelt hätten, hätte

plötzlich einer nach seiner Geldbörse gegriffen und alle seien weggerannt. Im

Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei 18-Jährige und ein

20-Jähriger festgenommen werden. Das Diebesgut wurde bei einem Tatverdächtigen

aufgefunden und an den Taxifahrer zurückgegeben.

Diebstahl aus LKW, Ort: Wiesbaden, Im Rad, Zeit: Freitag, 13.11.2020, 22.00

Uhr bis Samstag, 14.11.20, 07.00 Uhr

(akl) Von einem Im Rad geparkten LKW-Pritschenwagen sind in der Nacht von

Freitag auf Samstag Zaunelemente entwendet worden. Zwischen 22.00 Uhr und 07.00

Uhr sollen Unbekannte von der Pritsche mehrere Zaunfelder und Eckpfosten im Wert

von 700 Euro gestohlen haben. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5.

Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Diebstahl aus Transporter, Ort: Wiesbaden, Scharnhorststraße, Zeit: Freitag, 13.11.2020, 13.00 Uhr bis Samstag, 14.11.2020, 09.30 Uhr

(akl) Zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Samstag, 09.30 Uhr sind aus einem in der

Scharnhorststraße geparkten VW Transporter Werkzeuge gestohlen worden. Neben

Bohrmaschinen von Hilti und Bosch seien auch eine Akku-Flex, ein

Akku-Staubsauger und ein Akku-Rohrabschneider entwendet worden. Die

Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers nimmt Hinweise unter der Rufnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

Zwei Rollerdiebstähle, Ort: Wiesbaden, Adolfstraße und Goerdeler Straße Zeit:

zwischen Freitag, 13.11.2020, 20.00 Uhr und Samstag, 14.11.2020, 09.30 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind zwei Kraftroller entwendet

worden. Zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Samstag, 02.30 Uhr ist ein in der

Adolfstraße abgestellter Roller der Marke Peugeot gestohlen worden. Aus der

Goerdeler Straße wurde ein abgestellter roter Roller der Marke Explorer im

Zeitraum von Freitag, 20.30 Uhr bis Samstag, 09.00 Uhr entwendet. Hinweise nimmt

die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Gefährliche Körperverletzung, Ort: Wiesbaden, Freudenbergstraße, Zeit:

Samstag, 14.11.2020, 19.50 Uhr

(akl) Zwei 19-Jährige sind am Samstag gegen 19.50 Uhr auf einem Parkplatz in der

Freudenbergstraße geschlagen worden. Sie seien von acht männlichen Personen

offensichtlich abgepasst worden. Ein etwa 16 Jahre alter und 190 cm großer Mann

mit schwarzen, kurzen Haaren und dunkler Bekleidung habe auf einen der

Geschädigten eingeschlagen. Der zweite Geschädigte wurde von einem weiteren Mann

attackiert. Dieser sei 20 bis 25 Jahre alt und etwa 185 cm groß gewesen. Er habe

schwarze Haare und eine normale, leicht kräftige Gestalt gehabt. Bekleidet sei

er mit einer schwarzen Winterjacke gewesen. Die anderen sechs Beteiligten hätten

während der Tat dabeigestanden. Anschließend flüchteten die acht Personen mit

vier Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Mobiltelefon geraubt, Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Zeit: Samstag, 14.11.2020, 23.15 Uhr

(akl) Ein 25-jähriger Mann aus Wiesbaden soll am Samstag gegen 23.15 Uhr in der

Dotzheimer Straße von vier Männern angegriffen und seines Mobiltelefons beraubt

worden sein. Eine weglaufende Person konnte mit etwa 50 Jahren und 175 cm Größe,

einem 3-Tage-Bart und kurzen, dunkelgrauen Haaren beschrieben werden. Diese soll

eine blaue Jeans und eine dunkelbraune Lederjacke getragen haben. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Schockanrufer erbeuten Bargeld, Ort: Wiesbaden, Habsburgerstraße, Zeit:

Donnerstag, 12.11.2020, 12.00 Uhr bis 18.15 Uhr

(akl) Bereits am Donnerstag wurde eine 80-jährige Wiesbadenerin zum Opfer von

Schockanrufern. Gegen 12.00 Uhr meldete sich eine vermeintliche Kriminalbeamtin

telefonisch und gab vor, dass eine nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall

verursacht habe, so dass ihr unmittelbar eine Gefängnisstrafe drohe. Diese sei

nur mit der Zahlung einer Geldsumme abwendbar. Durch die Schocksituation

beeinflusst, begab sich die Geschädigte zu einem Geldinstitut und übergab

letztlich gegen 18.15 Uhr einen Geldbetrag an eine Abholerin. Diese Frau sei 20

bis 30 Jahre alt, 160 cm groß und von normaler Statur gewesen. Sie habe blonde,

krause Haare zum Pferdeschwanz gebunden getragen und sei mit einer hellen Jacke

bekleidet gewesen. Weiterhin habe sie eine kleine hellbraune Tasche mitgeführt.

Lassen Sie sich nicht aufs Glatteis führen! Die Polizei appelliert insbesondere

an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und

sich keinesfalls zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel

sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen

eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten Klarheit bringen. Die

Kriminalpolizei übernimmt im vorliegenden Fall die Ermittlungen und bittet um

sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.