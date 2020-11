1. Eigentumsdelikte

1. Rentnerin in eigener Wohnung bestohlen

Tatzeit: Sa., 14.11.2020, 18:00 Uhr Tatort: 65779 Kelkheim, Hauptstraße

Zur Tatzeit klingelte eine unbekannte männliche Person bei der 96-jährigen Geschädigten, welche eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kelkheim bewohnt. Die männliche Person gab ihr gegenüber an, dass derzeit diverse Arbeiten in der Wohnung unter ihr durchgeführt würden. Aus diesem Grund müsse er an ihren Stromkastenverteiler. Die Geschädigte glaubte der männlichen Person und gewährte ihr Zutritt in ihre Wohnung. Nachdem die unbekannte Person die Wohnung der Geschädigten wieder verlassen hatte, stellte diese kurz darauf fest, dass drei Geldbörsen aus ihrem unverschlossenen Sekretär fehlten. Der Sekretär stand ca. 1 Meter vom Stromkastenverteiler entfernt. Der Täter hatte sich auf bislang unbekannte Weise von der Tatörtlichkeit entfernte.

Das Diebesgut wird auf ca. 570,- EUR geschätzt.

Die Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben:

männlich

ca. 180 cm groß

schlanke Statur

dunkles Haar (Haarlänge unbekannt)

sprach fließend deutsch

trug eine auffällig orangefarbene Jacke

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Kelkheim unter der Tel.-Nr.: 06195-6749-0 erbeten.

2. versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl (Tageswohnungseinbruchsdiebstahl)

Tatzeit: Sa., 14.11.2020, 15:15 Uhr – Sa., 14.11.2020, 21:00 Uhr Tatort: 65760 Eschborn, Gehspitz

Am Samstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zugang in ein Einfamilienwohnhaus in Eschborn. Sie gelangten zunächst auf unbekannte Weise auf das Grundstück und schoben dann eine Gartenbank vor das Küchenfenster. Das Küchenfenster wurde aufgehebelt und die Täter gelangten so in das Objekt. Der Rollladen des Küchenfensters war im Tatzeitraum geöffnet. Im Objekt durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie flüchteten nach der Tatausführung in unbekannte Richtung. Nach ersten Aussagen der Geschädigten wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an dem Küchenfenster wird auf ca. 200,- EUR geschätzt.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

3. versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl (Tageswohnungseinbruchsdiebstahl)

Tatzeit: Sa., 14.11.2020, 16:30 Uhr – Sa., 14.11.2020, 18:00 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim, Eddersheimer Straße

Am späten Samstagnachmittag versuchten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Flörsheim zu verschaffen. Hierzu gelangten sie vermutlich von der Straße aus kommend auf das Grundstück. Auf der Gebäuderückseite erreichten sie die Eingangstüre zum Gebäude. Das Tatobjekt war bereits größten Teils mit Stahlgittern an den Fenstern gegen Einbruch gesichert. Der oder die Täter hebelten sodann an zwei Stellen ander Hauseingangstüre, welche aber dem Aufbruchsversuchen standhielt. Die Tür ließ sich nicht öffnen und der oder die Täter ließen von ihrer Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es blieb somit beim Versuch. Der Sachschaden an der Haustüre wird auf ca. 40,- EUR geschätzt.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Flörsheim unter der Tel.-Nr.: 06145-5476-0 erbeten.

4. Wohnungseinbruchsdiebstahl (Tageswohnungseinbruchsdiebstahl)

Tatzeit: Sa., 14.11.2020, 13:00 Uhr – Sa., 14.11.2020, 21:00 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim, Jahnstraße

Zur Tatzeit verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flörsheim und entwendeten unter anderem Bargeld und Modeschmuck. Bei dem angegangenen Objekt handelte es sich um ein freistehendes Hochhaus, mit einer Vielzahl an Wohnparteien. Die betroffene Wohnung der Geschädigten befand sich im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täter begaben sich vermutlich über eine Wiese auf den ebenerdigen Balkon. Hier hebelten sie an der Balkontür an mehreren Stellen mit einem unbekannten Gegenstand, wodurch sich die Balkontüre öffnen ließ. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld, Modeschmuck, einen Koffer und Bekleidung. Das Diebesgut wird auf ca. 800,- EUR geschätzt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. An der Balkontüre entstand ein Sachschaden von ca. 100,00 EUR.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Flörsheim unter der Tel.-Nr.: 06145-5476-0 erbeten.

Verkehrsdelikte

1. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallzeit: Sa., 14.11.2020, gg. 22:10 Uhr Unfallort: 65824 Schwalbach am Taunus, Westring/Friedrich-Ebert-Straße

Zur Unfallzeit kam es in Schwalbach am Taunus im Bereich Westring/Friedrich-Ebert Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 21-jähriger Sulzbacher befuhr mit seinem Opel Astra den „Westring“ in absteigender Richtung von der „Friedrich-Ebert-Straße“ kommend und beabsichtigte auf die L3014 in Richtung Bad Soden abzubiegen. In seinem Fahrzeug befand sich noch ein Beifahrer, ein 21-jähriger Sulzbacher.

In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 16-jähriger Kelkheimer mit seinem Kleinkraftrad den „Ostring“ von der „Julius-Brecht-Straße“ kommend in Richtung „Friedrich-Ebert-Straße“. Auf dem Kleinkraftrad befand sich außerdem ein 16-jähriger Sozius aus Bad Soden.

Der Opelfahrer missachtete beim Einbiegen auf die L3014 den Vorrang des Kradfahrers. Beide stießen somit bei dem Abbiegevorgang frontal zusammen, wobei der Kradfahrer mit seinem Sozius stürzte. In Folge des Sturzgeschehens verletzten sich beide. Sie wurden zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Opelfahrer samt dem Beifahrer blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2200,00 EUR geschätzt.

Sonstiges

1. Sachbeschädigung durch Feuer an Mülltonne

Tatzeit: So., 15.11.2020, gg. 02:35 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Am Brunnenhof

Unbekannte Täter warfen vermutlich eine noch glühende Zigarette in eine Papiermülltonne. Zunächst versuchten diese, den dadurch entstandenen Brand zu löschen, was jedoch misslang. Anschließend verließen beide die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Brand löschen.

Täterbeschreibung:

1. Person:

männlich

ca. 1,60m groß

Mütze mit „Bommel“

2. Person:

männlich

etwas größer als 1. Person

blonde, kurze Haare

trug „Motorradmütze“

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. An der Papiertonne entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150,- EUR.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Eschborn unter der Tel.-Nr.: 06196-9695-0 erbeten.

Eschborn – Brand im Mehrfamilienhaus mit einer Verstorbenen und einer Verletzten

Hofheim (ots)

Am Samstag, den 14.11.2020, gegen 15:40 Uhr kam es in Eschborn Stadtmitte in einem Mehrfamilienhaus im Erdgeschoss aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand.

Die in der Wohnung alleinlebende, betagte Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch vor Ort. Eine weitere betagte, hörgeschädigte Bewohnerin des Mehrfamilienhauses, die in der darüber liegenden Wohnung wohnte, wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden.

Die weiteren Hausbewohner konnten sich selbstständig unverletzt aus dem Gebäude retten.

Auf Grund der Rettungs- und Löscharbeiten wurde die Ortsdurchfahrt Eschborn für kurze Zeit gesperrt.

Der ersten Schätzung nach beträgt der entstandene Sachschaden mindestens 100.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Festnahme nach Sachbeschädigung mit Widerstand gegen eingesetzte Polizeibeamte| Eschborn, Hauptstraße | Freitag, 13.11.2020, 21:42 Uhr

Nach Meldung über eine eingeschlagene Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Eschborn gelang es einer uniformierten Eschborner Polizeistreife, den flüchtenden Täter zeitnah anzutreffen und festzunehmen. Der 23-jährige Beschuldigte aus Eschborn beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und leistete bei seinem Transport auf die Eschborner Polizeidienststelle körperlichen Widerstand: Er trat und traf mit dem beschuhten Fuß den Fahrer des Funkstreifenwagens. Der Beschuldigte wurde aufgrund seines Verhaltens und Alkoholisierung in einer Verwahrungszelle untergebracht und hiernach in den Morgenstunden des Folgetages nach Hause entlassen. Der entstandene Sachschaden am Wohnhaus kann im mittleren dreistelligen Bereich beziffert werden. Zeugen, insbesondere von der Sachbeschädigung, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 96950 zu melden.

Personenkontrolle endet in Widerstand gegen Polizeibeamte und Festnahme | Kelkheim (Taunus), Zeilsheimer Weg | Freitag, 13.11.2020, 18:37 Uhr

Der Polizeistation Kelkheim wurde durch Anwohner eine offensichtlich verwirrte Person gemeldet, die grundlos und mehrfach bei Bewohnern im Zeilsheimer Weg geklingelt hatte. Im Rahmen einer Personenkontrolle griff der spätere Beschuldigte grundlos und bedrohlich in Richtung der Brust eines uniformierten Polizeibeamten. Während der anschließenden Festnahme sperrte und wehrte sich der 26-jährige Mann aus dem südhessischen Groß-Umstadt: Er schlug gegen den Oberkörper und rammte seinen Ellbogen gegen das Kniegelenk eines festnehmenden Beamten, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 674940 zu melden.

Personenkontrolle mit Haschischfund endet mit Vollstreckung eines Untersuchungshaftbefehls | Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Parkdeck S-Bahnhof | Freitag, 13.11.2020, 18:40 Uhr

Eine verdachtsunabhängige Kontrolle am Hofheimer Bahnhofs eines 22-jährigen Mannes aus Hattersheim durch eine Hofheimer Polizeistreife führte den Fund von Betäubungsmittel in geringer Menge zutage. Bei der Personalien Überprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Frankfurt per Haftbefehl gesucht wurde. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und am folgenden Tag der Justiz überstellt.

Fund von Betäubungsmittel

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Fußgängerweg zwischen Busbahnhof und S-Bahnhof | Samstag, 14.11.2020, 00:13 Uhr Ein 18-jähriger Mann aus Hofheim wurde durch eine Polizeistreifenbesatzung aus Hofheim verdachtsunabhängig kontrolliert. Es roch nach Marihuana, welches in Form von wenigen Gramm bei der Personendurchsuchung auch aufgefunden werden konnte. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde vorgelegt, das Marihuana wurde sichergestellt, der Mann wurde vor Ort wieder entlassen.

Einbruch in Firmenkomplex | Eschborn, Düsseldorfer Straße | Donnerstag, 12.11.2020, 21:30 Uhr – Freitag, 13.11.2020, 06:35 Uhr

Unbekannte Täter haben es auf mehrere Firmen in einem neunstöckigen Bürokomplex abgesehen. Über die mutmaßlich unverschlossene Eingangstür gelangten sie in das Gebäudeinnere, scheiterten jedoch beim gewaltsamen Zugang zu Firmen in zwei verschiedenen Stockwerken. In einer Etage gelang es jedoch, eine Zugangstür aufzuhebeln. Hier wurden im Eingangsbereich und Büros hauptsächlich firmeneigene Notebooks entwendet. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur, daher erwünscht sich die Regionale Kriminalinspektion dringend Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790. Von hiesiger Seite kann noch nicht abschließend über den Wert des Stehlguts und des Sachschadens berichtet werden.

Einbruch in Firmenkomplex | Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße | Donnerstag, 12.11.2020, 20:00 Uhr – Freitag, 13.11.2020, 06:35 Uhr

Ein vierstöckiges Bürogebäude mit diversen untergebrachten Firmen wurde durch unbekannte Täter angegangen. Das Gebäude wurde durch unbekannte Art betreten, im vierten Obergeschoß wurde eine Zugangstür aufgehebelt. Als Diebesgut wurden Notebooks, Kameras, 2 Fahrzeugschlüssel sowie Bargeld in dreistelliger Höhe angegeben. Trotz umfangreicher Spurensuche tappt die Polizei noch im Dunkeln. Es wird gebeten, Täterhinweise telefonisch der Regionalen Kriminalinspektion unter der Telefonnummer 06192 20790 mitzuteilen.

Diebstahl von Kraftfahrzeug | Sulzbach (Taunus), Rödelheimer Weg | Freitag, 13.11.2020, 22:00 Uhr – Samstag, 14.11.2020, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten auf unbekannte Art und Weise einen braunen PKW Audi A6 mit MTK Zulassung, welcher an der Wohnanschrift der Halterin ordnungsgemäß und verschlossen geparkt stand. Gegen Mitternacht vernahm die Geschädigte ein verdächtiges Geräusch, welches als „Glasbruch“ beschrieben wurde. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Potenzielle Zeugen werden gebeten, telefonischen Kontakt mit der Regionalen Kriminalinspektion unter der Rufnummer 06192 20790 aufzunehmen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus PKW | Hochheim am Main, Kauthstraße | Donnerstag, 12.11.2020, 13:45 – Freitag, 13.11.2020, 08:15 Uhr

Im Tatzeitraum schlug bzw. hebelte unbekannter Täter eine hintere Dreiecksscheibe eines PKW Opel Mokka ein. Bei diesem Einbruch kam es zu einem Diebstahl von einer FFP2 Maske, welche im Fahrzeuginneren gelegen hatte. Der Schaden des Stehlguts betrug 5 Euro, der entstandene Sachschaden am Fahrzeug ist deutlich höher zu beziffern. Hinweise auf den Täter nimmt die Regionale Kriminalinspektion in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Fahrraddiebstahls, Hausfriedensbruch | Hofheim am Taunus, Neugasse | Donnerstag, 12.11.2020, 17:00 – 21:00 Uhr

Unbekannter Täter betrat das Grundstück der Geschädigten und entwendete das mit einem Faltschloss an einem Pfosten im Garten angeschlossenes Fahrrad, ein Rennrad der Marke Stevens, Modell Tabor. Zeugen werden gebeten, Hinweise in dieser Sache bei der Polizei Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Schwalbach am Taunus, Sauererlenstraße | Donnerstag, 12.11.2020, 16:30 Uhr – Freitag, 13.11.2020, 08:00 Uhr Geschädigter Fahrzeughalter parkte seinen PKW Skoda ordnungsgemäß und unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand in der Sauererlenstraße. Es wurde durch unbekannten Verkehrsteilnehmer im linken Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von Unfallstelle, ohne seinen Pflichten gemäß der Straßenverkehrsordnung beizukommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise telefonisch dem Regionalen Verkehrsdienst Main-Taunus unter der Rufnummer 06190 93600 mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht | Hofheim am Taunus, Bahnstraße | Donnerstag, 12.11.2020, 14:30 Uhr – 18:30 Uhr

Die Halterin einer Mercedes E Klasse parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß und unbeschädigt am rechten Fahrbahnrand der Bahnstraße ab. Im Tatzeitraum stieß ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen die Fahrerseite der E Klasse. Der dort entstandene Sachschaden kann mit 2.500 Euro beziffert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Fürsorge nach der STVO wahrzunehmen. Zeugen werden gebeten, Hinweise telefonisch dem Regionalen Verkehrsdienst Main-Taunus unter der Rufnummer 06190 93600 mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht | Hattersheim am Main, Im Boden | Samstag, 14.11.2020, 12:25 – 13:00 Uhr

Auf einem Parkplatz eines Supermarktes ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem Zeugen gesucht werden. Der Unfall entstand bei einem Ein- bzw. Ausparkvorgang. Beschädigt wurde ein ordnungsgemäß in einer Parktasche abgestellter Opel Corsa. Mutmaßlich verursacht wurde der Unfall durch eine 44j-jährige Frau aus Hattersheim, welche ihren PKW VW nebenan abgestellt hatte. Der VW war ebenfalls beschädigt, sie hatte den Unfall jedoch nicht bei der Polizei oder anderweitig gemeldet. Mangels Augenzeugen wird darum gebeten, Beobachtungen hierüber beim Regionalen Verkehrsdienst Main-Taunus unter der Rufnummer 06190 93600 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden | Hattersheim am Main, Nibelungenstraße | Freitag, 13.11.2020, 17:04 Uhr

Eine 47-jährige Hofheimerin befuhr mit ihrer minderjährigen Tochter in ihrem PKW Opel die Nibelungenstraße in Hattersheim in Richtung Freiäckerweg. Ein 48-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW Toyota unmittelbar dahinter. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit fuhr dieser auf den PKW der Frau auf, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 4.000 Euro. Die Opel Fahrerin wurde zudem leicht verletzt, musste jedoch nicht mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Die Ermittlungen hat die Polizeistation Hofheim aufgenommen, Hinweise in der Sache sind unter der Rufnummer 06192 20790 zu melden.