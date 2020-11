Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, den 14.11.2020 um 14.45 Uhr kam es zu einem Unfall mit zwei Beteiligten in Bad Hersfeld. Ein 45-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Simon-Haune-Straße und wollte nach links in die Meisebacher Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 81-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, welche die Meisebacher Straße in Richtung Simon-Haune-Straße abbiegen wollte. Beide Pkw stießen zusammen, der Sachschaden beträgt 2500,- EUR. Die Fahrzeuge konnten ihre Fahrt noch fortsetzen.

Heringen – Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Mühlheim am Main die Leimbacher Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 12 übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Philippsthal und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer Prellungen und kam ins Klinikum nach Bad Hersfeld. An beiden Kraftfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ca. 20000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge wurden in Eigenregie abgeschleppt.

Geparkten Pkw beschädigt – Fahrer unter Alkoholeinwirkung

Eichenzell

Ein 23-jähriger VW Transporter-Fahrer aus Eichenzell befuhr am Samstagabend, gegen 19:35 Uhr, die Waltgerstraße in Eichenzell, aus Richtung Talstraße kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang Eichenzell. Ein Mitsubishi war in der Waltgerstraße, Höhe der Hausnummer 29, ordnungsgemäß rechts am Fahrbahnrand geparkt. Die ON 01 übersah den geparkten Mitsubishi und fuhr auf das Heck auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mitsubishi mehrere Meter entlang der Straße geschoben und blieb auf dem Bürgersteig stehen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 26.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Da bei dem Transporter-Fahrer der Verdacht auf Genuss alkoholischer Getränke bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Großenlüder – Pkw überschlägt sich – zwei Schwerverletzte

Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Bad Orb befuhr am Samstagvormittag, gegen 10:50 Uhr, mit seinem PKW die Kreisstraße von Müs kommend in Richtung Bad Salzschlirf. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab, schleuderte einen Hang hinauf, überschlug sich mehrfach und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrer sowie sein 34-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Bad Orb, wurden schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Hosenfeld – Vorfahrt missachtet – zwei Schwerverletzte

Ein 25-jähriger Seat-Fahrer aus Grebenhain befuhr am Samstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, die Kreisstraße 79 aus Richtung Blankenau kommend in Richtung Zahmen. Ein ebenfalls 25-jähriger Skoda-Fahrer aus Hosenfeld befuhr die offizielle Nebenstraße aus Richtung Hosenfeld kommend und missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt des aus Blankenau kommenden Seat-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Am den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 16.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht, 36199 Rotenburg a.d.Fulda, zw. 09.11.2020, 17:00 h und 13.11.2020, 12:30 Uhr

Die 57-jährige PKW Fahrerin aus Alheim parkte ihren PKW zu unterschiedlichen Tageszeiten auf dem Parkplatz des Rotenburgcenters im Waldweg sowie auf dem REWE Parkplatz in der Kasseler Straße. Der geparkte PKW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Kotflügel und der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Fahrer/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Tatzeitraum zw. 09.11.2020 und 13.11.2020 Sachschaden: 800,-EUR Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Hünfeld

In der Nacht von Samstag, 14.11.20, 18:30 Uhr zu Sonntag, 15.11.20, 02:00 Uhr, kam es in der Georgstraße im Hünfelder Stadtteil Kirchhasel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht Ein Hünfelder stellte seinen hochwertigen Pkw der Marke Mercedes auf dem Parkplatz einer ehemaligen Gaststätte hinter einer Hecke ab. Im vorgenannten Tatzeitraum befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Georgstraße vermutlich aus Richtung Lindentorstraße kommend.

Aus nicht näher bekannten Gründen kam das unfallverursachende Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den angrenzenden Fußweg und stieß mit der Fahrzeugfront gegen den rechten hinteren Bereich des geparkten Mercedes. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen SUV gehandelt haben. Bei diesem müsste ein nicht unerheblicher Schaden im Frontbereich entstanden sein. Ferner wurde ein Teil der Kennzeichenhalterung an der Unfallstelle aufgefunden.

36251 Bad Hersfeld. Am Freitag, d. 13.11.2020, parkte eine 24-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren Pkw, BMW – Mini, Farbe Schwarz, gegen 09:30 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Straße Unter der Stiegel, Höhe Hausnummer 8.

Als sie gegen 10:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest.

Ein unbekannter Fahrzeugführer schädigte vermutlich beim Ausparken den Pkw der Frau aus Bad Hersfeld und entfernte sich unerlaubt.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 1000 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 – 932 – 0 entgegen.

