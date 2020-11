Verkehrsunfälle:

Unfallflucht in Bad Homburg Mittwoch, 11.11.2020 19:00 Uhr – Freitag, 13.11.2020 13:00 Uhr Am Seeberg, 61352 Bad Homburg

Ein 22järiger Bad Homburger parkte seinen Ford Fiesta in der Nähe seiner Wohnanschrift. Als er wieder zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass dieser am hinteren linken Radlauf beschädigt war. Vermutlich hat ein anderer Fahrzeugführer beim Wenden seines Fahrzeuges den geparkten Pkw beschädigt. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 EUR. Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter der 06172-1200 erbeten.

Unfallflucht mit einem Verletzten Freitag, 13.11.2020 19:12 Uhr L3057, 61381 Friedrichsdorf, Kreuzung Buscheck

Ein 53 Jahre alter Mann aus Friedrichsdorf stand mit seinem roten VW Golf an der Kreuzung Buscheck aus Richtung Friedberg kommen und wollte Richtung Köppern fahren. An der Ampel musste er aufgrund von Rotlicht warten. Aus ungeklärter Ursache fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf den stehenden Pkw auf. Danach entfernte sich der Fahrer unmittelbar von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es ist lediglich ein Teilkennzeichen bekannt. An dem VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500,00 EUR. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Kann jemand Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben? Dann möge man sich bitte auf der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 melden.

Fahrradfahrer beim Unfall verletzt Samstag, 14.11.2020, 11:12 Uhr Homburger Landstraße, 61381 Friedrichsdorf

Mit 80 Jahren war ein Friedrichsdorfer Bürger mit seinem Fahrrad unterwegs. Er befuhr den Kreisverkehr in der Homburger Landstraße und wollte diesen in Richtung Landgrafenplatz verlassen. Gleichzeitig fuhr eine 80 Jahre alte Dame aus Friedrichsdorf mit ihrem Pkw in den Kreisel ein und übersah den Fahrradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste aber vor Ort nicht ärztlich versorgt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 EUR.

Straftaten:

Beschädigte Scheiben an der Bushaltestelle Samstag, 14.11.2020 gegen 18:45 Uhr Castillostraße, 61348 Bad Homburg Unbekannte Täter beschädigten die Glasscheiben an der Bushaltestelle in der Castillostraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,00 EUR. Gibt es Zeugen / Hinweisgeber zu dem Vorfall, dann melden Sie sich bitte unter Tel. 06172-1200.

Polizeistation Oberursel:

Strafanzeige

Trickdiebstahl gem. §242 StGB Freitag, 13.11.2020, 12:00 Uhr 61440 Oberursel, Mainstraße

Ein 63 – jähriger Geschädigter ließ einen angeblichen Mitarbeiter einer Stromfirma in seine Wohnung eines Mehrfamilienhauses, da dieser angeblich den Strom abstellen musste. Während des Aufenthaltes entwendete der Täter einen Lederrucksack des Geschädigten mit diversem Inhalt und versuchte, einen sich in der Wohnung befindlichen kleineren Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Der Täter wurde als männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schlank, 190 cm groß beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, schwarzer MNB, blauem Pullover und blauer Hose.

Höhe Diebesgut: 100,00 EUR

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Freitag, 13.11.2020, 22:23 Uhr 61440 Oberursel, Frankfurter Landstraße / Kurmainzer Straße

In der Frankfurter Landstraße wurde an einem ordnungsgemäß geparkten grauen Smart ein Außenspiegel abgetreten. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 17 – jähriger Jugendlicher von der Streife ermittelt und diesbezüglich festgenommen werden.

Höhe Sachschaden: 100,00 EUR

Räuberische Erpressung Samstag, 14.11.2020, 21.55 Uhr 61440 Oberursel, Aumühlenstraße

Im Bereich der Aumühlenstraße in Oberursel kam es zu einer räuberischen Erpressung. Insgesamt vier männliche Täter trafen im Bereich des Tatortes auf zwei 17-Jährige, männliche Geschädigte. Die Geschädigten wurden unvermittelt angesprochen und unter Androhung von Gewalt dazu aufgefordert, ihre Taschen zu leeren. Nachdem die Geschädigten der Aufforderung nachkamen, nahmen die Täter ein Handy, Apple Airpods, eine Ledergeldbörse und einen Haustürschlüssel an sich. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in den Rushmoorpark. Die Täter können wie folgt beschrieben werden.

Täter: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, 16-17 Jahre, ca. 185 cm groß, Strickmütze (grau) mit Logo, leichter Oberlippenbart. Täter: Männlich, ca. 175 cm groß, dunkle Jogginghose, dunkle Jacke, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare Täter: Männlich, schlank, südländisches Erscheinungsbild, 16-17 Jahre, ca. 175 cm groß, schwarze Wollmütze, leichter Oberlippenbart, dunkle Winterjacke Täter: Männlich, normale Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, 16-17 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkle Winterjacke.

Mögliche Hinweise, die Aufschluss auf einen oder mehrere Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW Freitag, 13.11.2020, 17.30 Uhr – Samstag, 14.11.2020, 08.00 Uhr 61440 Oberursel, Mauerfeldstraße

Unbekannte Täter begaben sich zu dem ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum geparkten PKW und schlugen oder traten den linken Außenspiegel ab.

Hinweise, welche Aufschluss auf einen möglichen Täter geben könnten, nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Polizeistation Königstein:

Verkehrsunfälle

Gas mit Bremse verwechselt. Freitag, 13.11.2020, 10:30 Uhr 61476 Kronberg, Feldbergstraße

Ein 80-jähriger Mann wollte mit seinem PKW/ Jaguar, X-Type in Silber, in einer Parklücke einparken. Dabei verwechselte er jedoch das Gas- mit dem Bremspedal, schoss über den Parkplatz hinaus, fuhr ein Verkehrsschild um und entwurzelte einen kleinen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 8000,- EUR geschätzt.

Alleinunfall mit Roller unter Alkoholeinfluss

Freitag, 13.11.2020, 19:00 Uhr 61476 Kronberg, Bahnhofstraße

Der 60- jährige Fahrer eines Kleinkraftsrades wollte die Bahnhofstraße, abschüssig, Richtung Bahnhof Kronberg befahren. Dabei kam er zu weit nach links, fuhr gegen den Bordstein und kam daraufhin zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und sein Roller wurde beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über 1,1 Promille. Er wurde mit zur Polizeistation Königstein genommen und nach einer durchgeführten Blutentnahme wieder entlassen. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, so dass das Kleinkraftrad zunächst sichergestellt wurde. Weiterführende Ermittlungen müssen zeigen, ob er den Roller führen durfte. Ansonsten winkt dem Fahrer noch eine Anzeige, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der Schaden des Rollers wird auf ca. 250,- EUR geschätzt.

Straftaten:

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Samstag, 14.11.2020, 18:01 Uhr 61476 Kronberg, Hainstraße

Bisher unbekannte Täter versuchten an einem Einfamilienhaus die Balkontür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Weiterhin beschädigten die Täter den Türgriff, sowie das Glas, welches sie versuchten einzuschlagen. Letztendlich ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Hinweise können an die Polizeistation Königstein, unter 06174/ 9266-0 gegeben werden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Samstag, 14.11.2020, 18:25 Uhr 61476 Kronberg, Jaminstraße

Bisher unbekannte Täter kletterten zunächst auf den Balkon eines Einfamilienhauses und schlugen dort die Scheibe der Balkontür ein. Aufgrund einer Kiste die hinter der Tür stand, konnten die Täter das Haus nicht betreten. Daraufhin brachen sie die Terrassentür auf und gelangten so in den Wintergarten. Die Tür vom Wintergarten ins Haus wurde ebenfalls aufgebrochen, jedoch verließen die Täter den Tatort ohne etwas zu entwenden. Es ist davon auszugehen, dass sie bei dem Einbruch gestört wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- EUR geschätzt. Hinweise können an die Polizeistation Königstein, unter 06174/ 9266-0 gegeben werden.

Einbruch in Einfamilienhaus Donnerstag, 12.11.2020, 18:00 Uhr auf Freitag, 13.11.2020, 18:00 Uhr 61479 Glashütten- Schloßborn, Grabenstraße

An einem Einfamilienhaus in Schloßborn hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster an der Terrasse im 1. Obergeschoss auf und verschafften sich so Zugang ins Haus. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume durchsucht, sowie Schränke und Kommoden durchwühlt. Da die Hausbesitzerin nicht vor Ort war, sondern nur ein Berechtigter, konnte über mögliches Diebesgut bisher keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- EUR geschätzt. Hinweise können an die Polizeistation Königstein, unter 06174/ 9266-0 gegeben werden.

Polizeistation Usingen:

Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz Tatzeit: Freitag, den 13.11.2020, 13:50 Uhr – 19:30 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Neutorstraße

Am Freitag, den 13.11.2020 im Zeitraum von 13:50 Uhr – 19:30 Uhr, kam es auf einem in der Neutorstraße in 61250 Usingen befindlichen Parkplatz eines Einkaufsmarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen blauen PKW der Marke Hyundai, an der hinteren Stoßstange linksseitig. Ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 1000,00 EUR geschätzt. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich telefonisch mit der zuständigen Polizeistation in Verbindung zu setzen. Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeistation Usingen lautet 06081 / 9208-0.

Straftaten

Überraschender Fund von Betäubungsmitteln im Fahrzeug Tatzeit: Sonntag, den 15.11.2020, 00:05 Uhr Tatort: 61267 Neu-Anspach, Wiesenau

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde aus dem Fahrzeug des 20-jährigen Fahrzeugführers und seinen beiden Mitfahrern im Alter von 20 und 21 Jahren, deutlicher Geruch von Marihuana wahrgenommen. Bei der folglich durchgeführten Durchsuchung des Fahrzeuges, konnten zwei Tüten mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden werden. Da sich alle drei Personen unwissend und vom Fund sichtlich überrascht zeigten, wurden diese entsprechend belehrt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die jungen Männer haben nun die Möglichkeit sich nach einigen Tagen Bedenkzeit, gegenüber der Polizei zum Sachverhalt zu äußern.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln / Auffinden von Betäubungsmitteln Tatzeit: Sonntag, den 15.11.2020, 00:25 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Weilburger Straße

Einen im wahrsten Sinne „guten Riecher“ bewiesen Polizeibeamte der Polizeistation Usingen im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Der 27-jährige Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die Weilburger Straße in 61250 Usingen und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen der Fahrzeugtür konnten die Beamten den Geruch von Marihuana wahrnehmen. Im Weiteren wurde im Fahrzeug neben Marihuana, auch Kokain aufgefunden. Der Fahrzeugführer, welcher nichts von dem gewusst haben will, muss sich nun aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Weiterhin ergab sich während der Kontrolle der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auch hierzu wurde eine entsprechende Strafanzeige eröffnet, wofür sich der Fahrzeugführer ebenfalls verantworten muss.

Zwei Unfälle mit verletzten Personen

Bad Homburg, Saalburg Freitag, den 13.11.2020

Am frühen Freitagabend kam es aufgrund von zwei Unfällen in unmittelbarer Nähe zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 18:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B456 in Höhe der Kreuzung Saalburgstraße (Bad Homburg). Nach jetzigem Stand befuhr ein 60-Jähriger Angehöriger der Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug die B456 aus Richtung Oberursel kommend in Fahrtrichtung Saalburg. Das Fahrzeug befand sich auf einer Einsatzfahrt, da es unmittelbar zuvor zu einem Unfall mit verletzten Personen auf der Saalburg gekommen war und die Feuerwehr nach dort angefordert worden war. Als das Feuerwehrfahrzeug die Kreuzung Saalburgstraße / B456 mit Sondersignalen befuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf einer 85-Jährigen, welche von der Saalburgstraße in Richtung Dornholzhausen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die 85-jährige Bad Homburgerin leicht verletzt. Ebenso wurde ein 49-Jähriger Insasse, des mit insgesamt sechs Personen besetzten Feuerwehrfahrzeuges leicht verletzt. Das Feuerwehrfahrzeug und der beteiligte Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Derzeit steht noch nicht fest, welches Signal die Ampel bei den beteiligten Fahrzeugen zeigte. Der Sachschaden wird derzeit auf 55.000 Euro geschätzt.

Der ursprüngliche Unfall ereignete sich gegen 17:50 Uhr auf der B456 (Saalburg) in Höhe des Sportzentrums. Dort fuhr eine 22-jährige Bad Homburgerin von Usingen kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. In Höhe des Sportzentrums kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Citroen zum Stehen. Ein 22-jähriger Eschborner fuhr mit seinem Audi daraufhin auf. Sowohl die 22-jährige Citroen-Fahrerin, wie auch der 22-Jährige-Audi-Fahrer wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro.

Im Bereich der Saalburg, sowie der B456 in Höhe Bad Homburg kam es zu einem erheblichen Rückstau, da beide Verkehrsunfälle in unmittelbarer Nähe passierten und die Fahrbahnen zeitweise komplett gesperrt werden mussten.