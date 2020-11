Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel- Am gestrigen

Samstagmorgen befuhr ein 22-jähriger Mann aus Merenberg die L3281 von

Mengerskirchen nach Löhnberg. In einer Kurve verlor er die Kontrolle

über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde

leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Während der

Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise bezüglich

Betäubungsmittelkonsums bei dem jungen Mann; auch wurden bei ihm

Drogen aufgefunden. Aus dem Grund wurde eine Blutentnahme

durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfall mit zwei Verletzten in Runkel- Am Samstagnachmittag,

gegen 14.10 Uhr, befuhr ein 16-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die

L 3022 aus Hofen in Richtung Schadeck. In einer langgezogenen

Linkskurve geriet er vermutlich zu weit in die Fahrbahnmitte und

musste einem entgegenkommenden PKW ausweichen. Hierdurch stürzte er

und seine Sozia; beide rutschten über die Fahrbahn und kamen an der

Leitplanke zum Liegen. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem

Krad und PKW. Der 16-jährige und seine 49-jährige Sozia mussten in

einem Krankenhaus behandelt werden.

Unfall mit Leichtverletzen und hohem Sachschaden in Limburg- Am

gestrigen Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, kam es an der Kreuzung

Schiede / Diezer Straße zu einem Unfall. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer

aus Eschhofen bog nach links in die Diezer Straße ab und übersah

vermutlich eine rote Ampel. Hierdurch kam es dann zum Zusammenstoß

mit einem entgegenkommenden PKW. Dabei wurde eine 47-jährige

PKW-Fahrerin aus Gückingen leicht verletzt. Es entstand ein

Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Für den Bereich der Polizeistation Limburg

Unfall mit Motorroller; Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Unfallort: 65599 Dornburg-Dorndorf, L 3279, zwischen Dorndorf und Salz Unfallzeit: Freitag, 13.11.2020, gegen 13:15 h

Ein 26.-jähriger Mann aus der Gemeinde Dornburg befuhr am Freitagnachmittag mit seinem Motorroller die Landesstraße zwischen Dorndorf und Salz. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam der junge Mann mit seinem Roller von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus Limburg eingeliefert. Bei Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das am Roller befestigte Kennzeichenschild ungültig und ehemals für ein ganz anderes Fahrzeug zugeteilt war. Der junge Mann wurde daher im Krankenhaus Limburg zur abschließenden Sachverhaltsermittlung aufgesucht. Hierbei wurde nun bekannt, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ferner ergaben sich Hinweise auf unerlaubten Drogenkonsum, was die Anordnung der Blutentnahme bei dem Unfallverursacher zu Folge hatte. Der junge Mann sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen, weil er eine Vielzahl von Straftaten begangen hat.

Polizeistation Weilburg

Beim Einkaufen bestohlen worden

Tatort: 35781 Weilburg-Kubach, Kubacher Weg Tatzeit: Freitag, 13.11.2020, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr

Die Geschädigte war in einem Einkaufsmarkt im Kubacher Weg einkaufen. Während des Einkaufs trug sie ihren Rucksack auf dem Rücken. Als sie dann an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Rucksack während des Einkaufs geöffnet und Gegenstände daraus entwendet worden waren.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.