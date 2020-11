Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 15.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstagabend, 14.11.2020, gegen 20 Uhr wurde auf der B37 in Bad Dürkheim ein Pannenfahrzeug festgestellt. Im Rahmend der Kontrolle konnte bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte ebenso positiv auf Amphetamin und Cannabis und es konnten auch geringe Mengen an Cannabis aufgefunden werden. Dem 44-jährigen polnischen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sowie eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da ihm dieser bereits in einem anderen Verfahren entzogen wurde.

Meckenheim: Unfallflucht

Meckenheim (ots) – Im Zeitraum von 13.11.2020, 15:00 Uhr bis 14.11.2020, 11:00 Uhr wurde in der Straße „Auf der Höhe“ ein geparkter PKW (Seat) durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, offensichtlich beim Vorbeifahren oder Rangieren, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher fuhr im Anschluss unerlaubt davon. Der entstandene Sachschaden am geparkten PKW wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Meckenheim: Verdrahtung eines Weinbergs zerschnitten

Gemarkung Meckenheim (ots) – Im Zeitraum von 13.11.2020, 17:00 Uhr bis 14.11.2020, 18:00 Uhr, zerschnitt(en) unbekannte(r) Täter die Verdrahtung eines Weinbergs, welcher rechts der Landstraße 519 (NW-Mußbach Richtung Meckenheim) in Gemarkung Meckenheim gelegen ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Randalierer unterwegs

Haßloch (ots) – Am Sonntag, 15.11.2020, gegen 01:00 Uhr, beobachtete ein Anwohner zwei 16-jährige Jugendliche, welche im Sägmühlweg mutwillig geparkte Autos beschädigten, indem sie an mindestens drei Fahrzeugen Außenspiegel abtraten. Die Tatverdächtigen konnten durch beherzte Anwohner gestellt und die Polizeiinspektion Haßloch verständigt werden. Beide Jugendliche waren alkoholisiert und standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem hatten sie offensichtlich ein mobiles Verkehrszeichen mitten auf die Fahrbahn gestellt. Die Gefahrenstelle konnte noch vor Eintritt eines Schadensereignisses beseitigt werden. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle eingesetzten Beamten von den beiden Tatverdächtigen fortwährend massiv beleidigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600,- Euro geschätzt. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Haßloch (ots) – Am Samstag, 14.11.2020, gegen 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hans-Böckler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Fahrbahn einer dortigen Zufahrtstraße von einem 60-jährigen PKW-Fahrer erfasst. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt; der PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Sein PKW blieb unbeschädigt. Die Verletzte wurde mit Verdacht eines Beinbruchs vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Kontakte: