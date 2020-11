Betäubungsmittel aufgefunden

Frankenthal (ots) – Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden am Samstag 14.11.2020 gegen 02:55 Uhr in der Vierlingstraße in Frankenthal sechs Ecstasy-Tabletten aufgefunden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 16-jährigen Frankenthaler, gegen den bereits mehrfach u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wurde.

Er wurde seiner erziehungsberechtigten Mutter überstellt. Die Tabletten wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an schwarzem Audi A3

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren PKW, einen schwarzen Audi A3 mit Frankenthaler Kennzeichen, am 12.11.2020, gegen 21:00 Uhr, im Akazienweg in Frankenthal-Mörsch im Bereich der Hausnummer 1 zum Parken ab. Als sie am 13.11.2020 gegen 12:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, war die Beifahrerseite über die gesamte Länge mit einem vermutlich spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Der Schaden dürfte bei rund 1.500 EUR liegen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellt ihren Pkw Suzuki Swift in der Zeit von 10.11.2020, 15.00 Uhr, bis 11.11.2020, 07.10 Uhr, in der Schwarzwaldstraße, Höhe Hausnummer 18a, ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kommt, muss sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linksseitigen Front beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.