Landau: Die Polizei-News

Brennender Kochtopf löst Großeinsatz aus

Landau (ots) – Am Freitag 13.11.2020 um 17:50 Uhr kam es zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Ostbahnstraße in Landau. Der 27-jährige Bewohner eines Mehrparteienhauses vergaß einen Kochtopf mit Öl auf dem Herd. Die anschließenden Löschversuche des Koches verliefen zunächst erfolglos.

Der Kochtopf musste letztendlich durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste das komplette Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Der 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Weitere Personen sowie das Gebäude wurden nicht geschädigt.

PKW während Einkauf auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Landau (ots) – Am Samstagmittag 14.11.2020 zwischen 15:30-16 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Haardtstraße, unmittelbar vor dem Eingangsbereich, eine schwarze Mercedes E-Klasse beschädigt. Der unbekannte Verursacher streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeugheck der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachte haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Landau in Verbindung zu setzen.

Führerscheinbeschlagnahme nach Trunkenheitsfahrt

Landau (ots) – In der nächsten Zeit auf seinen Führerschein verzichten muss ein 30-Jähriger Landauer, der am frühen Sonntagmorgen 15.11.2020 in der Landauer Innenstadt als Führer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab einen Wert von 1,40 Promille. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt.