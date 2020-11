Schlägerei im Supermarkt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstagabend 14.11.2020, kam es in einem Supermarkt im Stadtteil Mundenheim zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Security-Mitarbeiter des Marktes und einem Kunden, da dieser keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Schließlich endete die Diskussion in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Wie genau es zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, bedarf weiterer Ermittlungen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen-Mitte (ots) Am Freitagnachmittag 13.11.2020 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen am Rhein. Der Unfallverursacher parkte rückwärts auf die Fahrbahn aus und übersah dabei den Fließverkehr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem ausparkenden Fahrzeug und einem Fahrzeug des Fließverkehrs.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 63-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, während der Fahrer des anderen Fahrzeugs mit Verletzungen im Halswirbelbereich mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Eingeschlagene Scheibe der RNV-Bushaltestelle

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 13.11.2020 zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter in der Hohenzollernstraße die Glasscheibe der RNV-Bushaltestelle “Heinrich-Ries-Halle” ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Streit nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitagmittag 13.11.2020 ereignete sich im Stadtteil Mundenheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Da sich die beiden 44 und 54-Jährigen Fahrer über die Schuldfrage nicht einig wurden, kam es zum Streit, in dessen Verlauf sich die Unfallbeteiligten gegenseitig beleidigten und ohrfeigten.

Gegen beide Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Da aufgrund des aggressiven Verhaltens der beiden Fahrer Zweifel an deren Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr bestehen, wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.