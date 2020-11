Frankfurt: Festnahmen auf Zeil nach Körperverletzung

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Samstagabend 14.11.2020, nahm die Polizei auf der Zeil mehrere Personen fest, die im Verdacht stehen, einen 20-Jährigen angegriffen zu haben. Der 20-jährige Geschädigte befand sich gegen 20:15 Uhr auf der Zeil in Höhe eines Einkaufszentrums, als ihn einer der späteren Täter beleidigte. Weitere Personen kamen hinzu und setzten die Beleidigungen fort.

Nach kurzer Zeit begann einer der Personen den Geschädigten zu treten. Als sich dieser zur Wehr setzte, griffen ihn daraufhin die überwiegend jugendlichen Personen mit Schlägen und Tritten an.

Nach Eintreffen der alarmierten Polizei, konnten vor Ort mehrere Personen zwischen 14 und 30 Jahren festgenommen werden. Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich rund 150 Personen in dem Bereich vor dem Einkaufszentrum auf.

Die im Laufe des Abends auf der Zeil festgestellten Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurden entsprechend geahndet.

Frankfurt: Jugendlicher festgenommen

Frankfurt-Dornbusch/Eschersheim (ots)-(dr) – Am Freitagabend 13.11.2020 nahm die Polizei einen 17-Jährigen fest. Zuvor flüchtete dieser mit anderen Jugendlichen vor einer Polizeistreife, nachdem auf der Eschersheimer Landstraße eine Sachbeschädigung gemeldet wurde. Ein Zeuge meldete gegen 22:20 Uhr, dass es im Bereich der Eschersheimer Landstraße, Höhe U-Bahnstation Hügelstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem Verkehrszeichen gekommen war. Polizeibeamte stellten vor Ort eine größere Gruppe Jugendlicher fest, die beim Erblicken des Streifenfahrzeuges ihre Beine in die Hand nahmen und in unterschiedliche Richtungen davonliefen.

Einer der Flüchtenden konnte bei der Nacheile zu Fuß von einem der Beamten eingeholt und ergriffen werden, wobei beide zu Boden stürzten. Im weiteren Verlauf schlug dieser dem Polizisten ins Gesicht. Der Jugendliche verletzte durch den Sturz leicht und der Beamte durch den Schlag. Der Jugendliche konnte nach dem Angriff festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)-(dr) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Freitag 13.11.2020 gegen 18:00 Uhr, auf der Bundesautobahn 3, als in der Folge eines Auffahrunfalls mehrere Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden. Dabei verletzten sich mehrere Fahrzeuginsassen zum Teil schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

An dem mehrspurigen Teilstück der A3 kam es in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, auf der parallel verlaufenden Fahrspur zur A661 in Richtung Oberursel, verkehrsbedingt zu einem Rückstau. Eine 54-jährige Citroen-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und prallte auf das Stauende, wodurch drei stehende Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der nun auf der Seite liegende Citroen auf die Fahrspur eines herannahenden Sattelzuges, welcher das Auto erfasste und noch einige Meter weit mitschleifte.

Die Fahrerin des Citroen und ihr 47-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei 37-Jährige und eine 50-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Fahrer des Sattelzuges und eine 40-Jährige Autofahrerin blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die A3 mit den Parallelspuren zur A661 musste an der Unfallstelle für Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten gesperrt werden, sodass es in der Folge zu Beeinträchtigungen im Verkehr kam.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 46400 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Eschersheim: Radfahrerin bei Unfall verletzt – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)-(dr) – Am Freitag 13.11.2020 kam es in Eschersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle.

Eine 54-jährige Frau war gegen 14:10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Eschersheimer Landstraße in Richtung Maybachbrücke unterwegs. In Höhe der Kreuzung Eschersheimer Landstraße/Am Weißen Stein wollte diese dem Straßenverlauf in Richtung Maybachbrücke folgen. Zu dieser Zeit fuhr ein Pkw auf der Eschersheimer Landstraße in die gleiche Fahrtrichtung. An der genannten Kreuzung übersah der Autofahrer beim Rechtsabbiegen die Radfahrerin, welche nach einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich nach der Frau zu erkundigen. Die 54-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Zeugenangaben soll der Unfallverursacher mit einem roten VW Polo in Richtung Heddernheim gefahren sein. Erkenntnisse zu dem/der Fahrer(in) des Pkw liegen derzeit nicht vor. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfallfahrer sowie dessen Fahrzeug beim 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 11200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

