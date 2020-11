Lambrecht – Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Volkstrauertag am 15.11.2020 in Lambrecht still begangen.

Bei der zentralen Gedenkfeier der Verbandsgemeinde Lambrecht und des Landkreises Bad Dürkheim wurden Kränze von Verbandsbürgermeister Manfred Kirr und Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld anlässlich des Feiertags niedergelegt. Vertreter der Kirchengemeinden waren coronabedingt nicht eingeladen.